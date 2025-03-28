От чего бывает весеннее обострение и что делать: разбор

Про весеннее обострение ходит много шуток и анекдотов. Но на самом деле риск столкнуться с последствиями смены времён года есть примерно у половины человечества. Разобрались, кому стоит ожидать весеннего обострения.

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Почему смена времён года влияет на психику

По одной из версий, всё дело в циркадных ритмах. Грубо говоря, это внутренние часы организма, которые ежедневно настраиваются на смену дня и ночи. Если их работа нарушена, например из-за привычки не спать ночью, это может привести к психическим расстройствам (биполярному, большому депрессивному и т. д.) или усугубить их.

Циркадным ритмам приходится перестраиваться в зависимости от времени года, но у некоторых людей это происходит медленно и со сбоями. Замедленный циркадный ритм может привести к эмоциональной нестабильности, мании (состояние повышенного возбуждения) и даже к попытке самоубийства.

Сегодня почти во всех зданиях есть искусственное освещение и вентиляция. Из-за этого способность организма естественным образом реагировать на изменения погоды и перестраивать свои циркадные ритмы нарушается ещё сильнее.

Как свет влияет на мозг

Исследование, опубликованное в Международном журнале биологической психиатрии, показало, что свет влияет на то, как серотонин (так называемый гормон радости) связывается с рецепторами в мозге. Если эта связь нарушается, могут возникать психические расстройства, например депрессия.

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Поэтому обычно депрессия и другие расстройства настроения возвращаются в те сезоны, когда света меньше, то есть осенью и зимой. В тяжёлых случаях состояние человека начинает полностью зависеть от смены времён года. Это называется сезонное аффективное расстройство.

У влияния света есть и обратная сторона. Большинству людей повышение уровня энергичности идёт только на пользу. Но у пациентов, например, с биполярным расстройством, у которых фаза депрессии сменяется возбуждением, всё наоборот. Свет может провоцировать неконтролируемые симптомы мании: они становятся импульсивными, менее критичными к своему состоянию, мало спят, могут совершать необдуманные и рискованные поступки.

Весенние суициды

О том, что пик суицидов приходится на весну, говорит не одно исследование. Но ни одно из них пока не выявило точную причину, почему так происходит. Сбой циркадных ритмов — только одна из версий. А вот другая: пыльца с травы, деревьев и цветов приводит не только к насморку и зуду в глазах. Она может быть источником воспаления, которое связано с психическими заболеваниями, в том числе тревогой и депрессией.

В 2012 году группа учёных из Мэрилендского университета в Балтиморе опубликовала исследование в журнале «Биполярное расстройство». Они обнаружили, что у людей с аллергией и одновременно с биполярным расстройством могут усиливаться депрессивные симптомы из-за пыльцы. Это происходит потому, что у пациентов вырабатываются особые антитела против аллергенов. Эти антитела могут влиять на развитие заболевания. Депрессивные симптомы усиливались по мере того, как концентрация пыльцы в воздухе становилась выше.

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Социальная тревожность

Линнея Батлер, основательница психиатрической клиники Bay Area Mental Health в штате Калифорния, предлагает ещё одну версию, почему весной может обостриться психическое расстройство. Пациентам с депрессией, социальной тревожностью и другими психическими заболеваниями может быть трудно общаться и вести активную жизнь. А тут ещё соцсети с фотографиями счастливых людей на пикниках и прогулках.

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Это заставляет людей с депрессией и тревожностью чувствовать себя ещё более одинокими, несчастными и оторванными от мира. Вместе с этим весной у них появляется больше энергии и мотивации (благодаря влиянию солнечного света), чтобы решиться на самоубийство.

Генетика

Смена времён года влияет не на всех людей с психическими расстройствами или без них. В этом вопросе многое зависит от генетики. Родственники людей с сезонным аффективным расстройством с большой вероятностью тоже будут зависеть от сезонности. Это касается в основном тех, чьи заболевания обостряются зимой. Но стоит учитывать, что это данные только одного исследования, а в будущем может оказаться, что генетика также влияет и на весеннее обострение.

Обострение может быть не только весенним

В 2023 году учёные из Греции и Великобритании проанализировали 31 исследование о том, влияет ли время года на количество принудительных госпитализаций людей с тяжёлыми психическими расстройствами. Они выяснили, что весной поступает больше людей в остром состоянии, свободу которых нужно ограничивать.

С другой стороны, пациентов с биполярным расстройством намного чаще госпитализируют летом, а не весной. Из 22 исследований, в которых анализировали людей с манией, только в восьми была обнаружена чёткая связь между сезоном и обострением: в трёх — летом, в трёх — зимой, в одном — весной и в одном — с пиками весной, летом и зимой. В остальных исследованиях, где изучали депрессию, шизофрению и другие заболевания, тоже находили связь с временами года, изменениями температуры, обильностью осадков. Но пики приходились не только на весну.

Если вы заметили, что со сменой времени года ваше настроение или психическое состояние меняется, обратитесь к психиатру. Только врач может определить, какие перемены — норма, а какие — симптом ментального расстройства.

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Главное

Весеннее обострение — это не диагноз и не медицинский термин. Так обычно говорят про ухудшение психического состояния и высокий риск суицидов весной. Есть несколько версий, почему это время года так влияет на психику. Во-первых, у некоторых людей происходит сбой циркадных ритмов, что приводит к эмоциональной нестабильности.

Во-вторых, весной света становится больше. Здоровые люди чувствуют прилив сил, становятся активнее, а для пациентов, чьи заболевания связаны с повышенным возбуждением — шизофрения, биполярное расстройство и т. д., — это имеет обратный эффект.

Но не стоит забывать, что обострение может быть не только весенним. Важно отслеживать своё психическое состояние и фиксировать, если что-то меняется в зависимости от любого времени года.

Важные исследования