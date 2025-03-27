Аллергия-2025: чем лечат и что предлагает наука

Пока одни люди с радостью ждут тепла и первых зелёных растений, другие запасаются противоаллергическими препаратами. Согласно статистике, от аллергии страдает 30–40% взрослого населения во всём мире. Почти 26% — от сезонной. Разобрались, какие способы её лечения доступны сегодня и в перспективе.

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Что такое аллергия

Иммунная система вырабатывает защитные белки — антитела, которые борются с чужеродными организмами, такими как микробы. Иногда она ошибается и атакует то, что считает вредным, хотя на деле это не так. Апельсины, орехи, пыльца, пчелиный яд, шерсть животного, определённые лекарства могут быть аллергенами — веществами, которые атакует иммунная система.

Реакция на аллергены, то есть аллергия, может проявляться по-разному — от лёгкого раздражения кожи и слизистых до опасного состояния, которое называется анафилактический шок. В последнем случае человек может почувствовать, что у него падает давление, кружится голова, пульс становится слабым или учащённым. Он может потерять сознание.

Другие симптомы анафилактического шока:

сыпь, крапивница или рубцы;

расстройства желудка, рвота или диарея;

одышка или стеснение в горле.

В этом случае позвонить в скорую нужно немедленно. Обычно, если анафилактический шок уже был и есть риск, что случится снова, врач выписывает рецепт на инъекцию с дозой эпинефрина (адреналина). Её носят с собой в виде ручки-шприца (автоинъектора).

Симптомы

Они могут отличаться в зависимости от аллергена.

Аллергия на пыльцу (другие названия — сенная лихорадка или аллергический ринит) может вызвать:

чихание;

зуд кожи, носа, глаз или нёба;

насморк, заложенность носа;

усталость, переутомление;

аллергический конъюнктивит (красные опухшие глаза).

Пищевая аллергия:

покалывание во рту;

отёк губ, языка, лица или горла;

крапивницу (зудящие волдыри);

заложенный нос;

чихание;

слёзы и зуд в глазах;

спазмы в желудке, рвоту или диарею;

анафилактический шок.

Аллергия на укус насекомого:

боль и отёк в месте укуса;

зуд или крапивницу по всему телу;

покраснение кожи и жар;

кашель, хрипы, одышку, чувство стеснения в груди;

анафилактический шок.

Аллергия на лекарства:

крапивницу;

зуд или сыпь;

отёк лица;

хрипы и одышку;

рвоту или диарею;

головокружение;

анафилактический шок.

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Как лечат

В большинстве случаев аллергия неизлечима. Если держаться подальше от аллергена невозможно, то лекарства и процедуры могут помочь облегчить симптомы.

Антигистаминные препараты

Они помогают облегчить зуд, заложенность носа, чихание, насморк, слезотечение.

Гистамин вырабатывается при воздействии аллергена. Из-за него начинаются все вышеописанные симптомы. Антигистаминные препараты первого поколения помогали их облегчить, но вместе с тем могли вызвать сонливость и другие реакции, например аритмию.

У препаратов второго поколения этих недостатков нет. К ним относятся астемизол, лоратадин, терфенадин, акривастин, азеластин, эбастин, дезлоратадин, фексофенадин, цетиризин. Одни препараты продаются по рецепту, другие — без.

В любом случае перед тем, как принимать лекарства, нужно проконсультироваться с врачом-аллергологом. Специалист назначит препарат, подходящий конкретному пациенту, и предупредит о возможных рисках. Например, что из-за астемизола и терфенадина может быть нарушение работы сердца. А лоратадин и цетиризин не подойдут людям с эпилепсией и почечной недостаточностью. Зато именно эти препараты чаще назначают беременным пациенткам.

Лекарства продаются в разных формах, включая таблетки, капсулы, жидкости, сиропы, кремы, лосьоны, гели, глазные капли и назальные спреи.

Стероиды

Это ещё один тип лекарств для контроля симптомов аллергии. Стероиды помогают снять воспаление и отёки. Они тоже блокируют гистамин и снижают активность иммунной системы.

Могут вызывать побочные эффекты, такие как повышенный аппетит, перепады настроения и проблемы со сном. Чаще всего это происходит при приёме стероидных таблеток, а при аллергии обычно назначают назальные спреи: беклометазон, будесонид, флутиказон или мометазон.

Аллерген-специфическая иммунотерапия

Этот метод подойдёт тем, кто хочет забыть об аллергии хотя бы на несколько лет. В течение этого времени пациенту делают уколы, которые содержат небольшое количество аллергена. В прививках ровно столько вещества, чтобы иммунная система была готова выдать реакцию, но не провоцировала симптомы. С каждой инъекцией доза аллергена увеличивается.

Этот вид терапии не подходит людям, страдающим от пищевой аллергии. Также прививки могут вызвать серьёзные побочные реакции. Поэтому прибегать к аллерген-специфической терапии рекомендуют, когда лекарства не помогают, вызывают тяжёлые побочные эффекты или их нельзя сочетать с другими препаратами.

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Возможные риски:

Местные реакции. Отёк или раздражение, изменение цвета кожи в месте инъекции. Эти симптомы неопасны и проходят сами в течение часа.

Отёк или раздражение, изменение цвета кожи в месте инъекции. Эти симптомы неопасны и проходят сами в течение часа. Системные реакции встречаются реже, но могут быть более серьёзными. Чихание, заложенность носа или крапивница неопасны, но при отёке горла, хрипах или стеснении в груди нужно как можно скорее проконсультироваться с врачом.

встречаются реже, но могут быть более серьёзными. Чихание, заложенность носа или крапивница неопасны, но при отёке горла, хрипах или стеснении в груди нужно как можно скорее проконсультироваться с врачом. Анафилактический шок. Может начаться в течение 30 минут после укола или позже.

Если пропустить запланированные прививки, придётся снова начать принимать меньшие дозы, чтобы избежать побочных реакций.

Прививки от аллергии вводятся по графику из двух этапов:

Фаза наращивания обычно занимает от 3 до 6 месяцев. Инъекции делают от 1 до 3 раз в неделю. На этом этапе доза аллергена постепенно увеличивается с каждой инъекцией.

обычно занимает Инъекции делают На этом этапе доза аллергена постепенно увеличивается с каждой инъекцией. Фаза поддержания обычно длится от 3 до 5 лет или дольше. Прививки нужно будет делать примерно раз в месяц.

У некоторых людей аллергия не возвращается даже после прекращения инъекций. Другим приходится продолжать, чтобы контролировать симптомы.

Иногда вместо уколов используют таблетки, которые нужно класть под язык. Их можно принимать самостоятельно, без наблюдения врача. Также они вызывают меньше побочных эффектов. Но такая форма аллерген-специфической иммунотерапии пока доступна не везде.

Терапия будущего

В 2023 году исследователи из Университета Нотр-Дам и Медицинской школы Университета Индианы разработали препарат, который подавляет аллергию на арахис. Он вызывает тяжёлые, иногда смертельные реакции примерно у 1,1% населения Земли.

Пока учёные предотвратили аллергию только у мышей, зато более чем на две недели. Препарат не даёт иммунной системе распознавать арахис как аллерген, а значит, и реакции на него не происходит.

Ещё одно открытие сделали исследователи из Университета Макмастера и датской фармацевтической компании ALK-Abello A/S. Они обнаружили, что у людей с аллергией есть клетки, которые «запоминают» их аллерген. В то же время у людей без аллергии их очень мало. Учёные предполагают, что эти клетки можно удалить или «перепрограммировать» с помощью генной терапии. Тогда избавиться от аллергии получится полностью. Но пока нельзя сказать точно, сколько лет займёт эта работа.

Главное

Аллергия — это неправильная реакция иммунной системы на вещества, которые для организма неопасны. Сегодня не существует способов, чтобы избавиться от этого заболевания полностью, но симптомы можно контролировать. Нужно обратиться к врачу, который возьмёт анализы и назначит препараты: антигистаминные или стероидные.

Аллерген-специфическая иммунотерапия — это инъекции аллергена, которые помогают контролировать симптомы дольше — в среднем от 3 до 5 лет. Некоторые люди после этого выздоравливают полностью, другие и дальше продолжают принимать препараты. Но эту терапию назначают не всем: для некоторых пациентов потенциальный риск может быть выше, чем возможная польза.

Сегодня учёные изучают клетки и проводят эксперименты на животных, чтобы в будущем люди могли полностью излечиваться от аллергии.

Важные исследования