Забытая болезнь возвращается — почему вспышка кори в Екатеринбурге не последняя

В России зафиксирована новая вспышка кори. Заболели 17 детей в Екатеринбурге. В контакте с ними были сотни человек, за ними сейчас наблюдают врачи. Педиатр Елена Гвоздецкая рассказала «Рамблеру», почему случаются такие вспышки и как коллективный иммунитет помогает остановить болезнь.

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Корь — это острая вирусная инфекция, которая очень заразна и передаётся воздушно-капельным путём. У пациентов обычно бывает лихорадка, кашель, насморк, иногда конъюнктивит (воспаление слизистой глаз). Характерный симптом — сыпь, но она появляется только на 4–5-й день, поэтому поставить диагноз не так легко.

«Первые два-три дня корь может напоминать ОРВИ, высыпания появляются позже. Причём сначала на слизистой щёк и только потом на коже. Если врач не видел корь в практике или заболевание протекает нетипично, возможны ошибки в диагностике. К тому же благодаря массовой вакцинации последние несколько десятилетий корь была редкой болезнью, многие молодые врачи могли видеть её только в учебниках». Елена Гвоздецкая врач-педиатр

Инфекция может быть смертельно опасна, особенно для детей первого года жизни. В тяжёлых случаях возможны поражения центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит) и сердца (кардиомиопатия, эндокардит).

Высокая заразность и сложность диагностики сделали корь самой распространённой и опасной респираторной инфекцией XIX века. Этот вирус почти полностью уничтожил население Фарерских островов в 1846 году. Эпидемии кори продолжались до 1971 года, пока вакцину не выпустили в массовое производство.

По приблизительным подсчётам, за 50 лет прививка спасла 94 млн жизней. Это сопоставимо с населением Вьетнама.

Цикл кори

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Заболеваемость корью в России начала расти в 2023 году. Тогда заразились 13 тысяч человек. Это в 127 раз больше, чем было годом ранее (в 2022 году корью заболели всего 102 человека). С апреля 2024 года ситуация начала стабилизироваться, хотя случаи кори всё ещё регистрируются.

Эксперты Роспотребнадзора объясняют резкий скачок заболеваемости традиционным периодом цикличности вируса. Каждые два — четыре года накапливается прослойка населения без иммунитета к вирусу. Подобное уже случалось в 2014 и в 2019 годах, правда, тогда заболеваемость росла только в полтора-два раза.

Как правило, вспышки случаются среди непривитых людей. Это подтверждает случай в Екатеринбурге: все заболевшие пропустили вакцинацию.

Вакцинация

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Специфического лечения кори нет, но эта инфекция вакциноуправляемая. Это значит, что её распространение можно остановить с помощью прививок. В России вакцинация от кори входит в Национальный календарь прививок. Её делают бесплатно по полису ОМС. Первую дозу вводят в 1 год, а потом в 6 лет проводят ревакцинацию.

Чтобы коллективный иммунитет сработал, вакцинированных должно быть 96–97%. В России, по данным за 2023 год, от кори привито 96,78% населения.

Однако Всемирная организация здравоохранения уже бьёт тревогу: в развитых странах наблюдается тенденция отказа от прививок. Если в 2019 году первую дозу вакцины получили 86% детей, в 2023 году — уже 83%. В организации считают, что именно поэтому заболеваемость корью во всём мире за последние годы выросла на рекордные 20%.

«Текущие случаи — это прямое следствие роста отказов от прививок. Корь — очень заразная инфекция. При контакте с носителем вируса риск заболеть у непривитого человека доходит до 90%. Предотвратить болезнь можно только созданием коллективного иммунитета», — говорит врач-педиатр.

Вспышки кори периодически бывают во многих странах. В феврале этого года они регистрировались в США. Тогда в Техасе скончался ребёнок. Центр по контролю за заболеваемостью заявлял, что серия заражений началась из-за непривитого туриста, который вернулся из Азии. Вероятно, он заболел ещё во время путешествия, но признаки инфекции проявились только после возвращения домой.

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Корь — очень заразная инфекция, которая особенно опасна для детей. В первые дни её симптомы похожи на обычную простуду. Характерная сыпь появляется только на 4–5-й день, поэтому инфекцию непросто выявить. Заражаются в основном непривитые пациенты, вспышка в Екатеринбурге — яркий тому пример: среди заболевших нет ни одного вакцинированного пациента. Чтобы коллективный иммунитет работал, привиты должны быть 96–97% населения. ВОЗ сообщает, что в последние годы уровень иммунизации в развитых странах падает. Это может привести к новым вспышкам.

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