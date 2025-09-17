Клещи вернулись: почему осенью они всё еще опасны и как защититься

Осенняя прохлада и влажность — хорошие условия для активности клещей, они могут оставаться опасными вплоть до ноября. Эти членистоногие переносят энцефалит, при котором воспаляются оболочки головного мозга. Начинается болезнь с симптомов простуды, а закончиться может в реанимации.

Разобрались, чем угрожает клещевой энцефалит в долгосрочной перспективе и как от него защититься.

Что это такое

Энцефалит — это воспаление головного мозга. Чаще всего он возникает при вирусной или бактериальной инфекции. Клещи — одни из самых распространённых переносчиков опасного для мозга вируса.

Болезнь открыл советский учёный Лев Зильбер. Ему удалось выделить вирус клещевого энцефалита из мозга умерших пациентов, а также клещей и некоторых животных.

Где заражаются

Энцефалит переносят иксодовые клещи. В России распространены два вида:

Ixodes persulcatus — таёжный клещ,

Ixodes ricinus — собачий клещ.

Таёжный обитает преимущественно в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале. Собачий клещ чаще встречается в европейской части страны — от Калининграда до Поволжья. Ареалы обитания расширяются, и заразиться энцефалитом можно даже в Центральной России и на северо-западе страны.

Любимые места этих клещей — смешанные и лиственные леса с густыми кустами, высокая трава и тропинки, по которым часто ходят животные.

Сезон активности начинается рано — уже в марте-апреле, как только прогреется земля. Пик активности приходится на май — июнь, в августе-сентябре — вторая волна.

Как заражаются

Чаще всего вирус попадает в организм человека при укусе клеща. Заразиться можно уже в первые минуты. Это не всегда происходит на природе. Клещ может укусить вас в городском парке, на даче, его можно привезти домой, например, с букетом полевых цветов.

Клещи также заражают рогатый скот. В одном из исследований было показано, что больше 57% рогатого скота во Франции когда-то контактировали с вирусом (в их крови содержатся специфические маркеры). В некоторых регионах этот показатель составляет 92%.

Примечательно, что для коров, коз и овец вирус клещевого энцефалита, как правило, безопасен. Болезнь у них протекает бессимптомно или в очень лёгкой форме. При этом вирус клещевого энцефалита может проникать в молоко. Поэтому заразиться можно и при употреблении непастеризованного молока и молочных продуктов. Однако происходит это достаточно редко. По статистике, на пищевой путь заражения приходится от 2 до 5 % случаев.

Как проявляется болезнь

Клещевой энцефалит может протекать по-разному. Во многом это зависит от типа патогена. Как правило, вирусы, распространённые в Европе и европейской части России, менее агрессивны. В таком случае болезнь может протекать легко и напоминать грипп. Более опасными считаются дальневосточные и сибирские варианты.

Как правило, начинается всё в виде простуды, но уже через неделю-две больной может оказаться в реанимации. Поэтому нужно знать, как именно развивается болезнь, чтобы дело не дошло до тяжёлых осложнений.

Инкубационный период

С момента укуса до первых признаков проходит от 7 до 21 дня. Всё это время вирус размножается в клетках иммунной системы. Потом он выходит в кровь (этот этап называется вирусемией) и распространяется по организму. Особенно он любит нервную ткань, поэтому его конечная цель — головной и спинной мозг.

Продромальный период

Когда вирус попадает в кровь, организм начинает на это реагировать. Появляются первые симптомы, похожие на грипп или переутомление:

слабость, разбитость,

головная боль,

повышенная температура (незначительно),

нарушение сна,

ломота в теле.

Две волны лихорадки

Через 1–2 дня после слабых симптомов внезапно поднимается температура — до 38–39 °C, при этом:

сильно болит голова,

краснеет лицо,

возникает тошнота,

нарушается координация,

появляется светобоязнь.

Эти симптомы указывают на то, что вирус уже атаковал оболочки мозга. Дальше развиваются неврологические симптомы:

заторможенность, вялость,

боль в мышцах и суставах,

онемение конечностей,

дрожание мышц,

нестабильное давление.

В некоторых случаях перенапрягаются затылочные мышцы, и человек не может наклонить голову. У части пациентов после 3–5 дней сильного жара симптомы ослабевают. Но примерно через неделю начинается вторая волна — уже с более тяжёлым поражением нервной системы.

В этот период появляются серьёзные осложнения:

частичные или полные параличи конечностей,

нарушения речи и глотания,

судороги,

спутанность сознания.

Это происходит потому, что вирус уже активно размножается в разных отделах спинного и головного мозга. Если поражаются дыхательные центры, то пациенту может быть трудно дышать. Иногда в таких случаях требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

У некоторых пациентов развивается хроническая форма клещевого энцефалита, когда вирус месяцами размножается в нервных клетках. В таком случае больного беспокоят постоянная слабость в конечностях, мышечные подёргивания, нарушение памяти.

В тяжёлых случаях развивается боковой амиотрофический склероз: паралич верхних конечностей, нарушение речи и глотания.

У врача: диагностика и лечение

Если вас укусил клещ, это не повод для паники, но нужно как можно раньше обратиться к врачу.

Диагноз ставят на основе:

жалоб пациента;

осмотра;

анализов крови и спинномозговой жидкости на антитела;

крови и спинномозговой жидкости на антитела; полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая помогает обнаружить геном вируса в организме пациента;

МРТ головного мозга;

анализа самого клеща (если он сохранился, его нужно сдать в лабораторию).

Специфического препарата от вируса клещевого энцефалита нет, поэтому лечение симптоматическое:

строгий постельный режим;

капельницы для снижения интоксикации;

жаропонижающие и противовоспалительные препараты;

средства, улучшающие кровообращение мозга;

гормональные препараты кортикостероиды, если есть отёк мозга;

реанимационные меры вплоть до ИВЛ (в очень тяжёлых случаях).

Важно. Лечение нужно начинать как можно раньше. По статистике, до 4% случаев заканчиваются смертью. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 35–58% случаев после болезни надолго (месяцы, годы или всю жизнь) остаются неврологические последствия.

Есть ли вакцина

Привиться нужно, особенно если вы живёте или часто бываете в местах, где обитают энцефалитные клещи. В России есть отечественные и импортные вакцины. Это самый надёжный способ защиты от вируса. По статистике, после прививки заболевают лишь 1–6% людей, и даже тогда болезнь обычно протекает легче.

Даже если вы не привились, снизить риск заражения всё равно можно. Вот основные рекомендации:

Носите плотную светлую одежду с длинными рукавами и штанинами (заправляйте их в обувь или носки).

Используйте репелленты.

Избегайте высокой травы и кустов, особенно по обочинам лесных тропинок.

Каждые два часа осматривайте одежду и тело, особенно шею, поясницу, подмышки и зону за ушами.

После прогулки обязательно осмотрите тело, примите душ и постирайте одежду.

Если клещ всё же укусил, его нужно аккуратно удалить и отнести на анализ. Чем быстрее это сделать, тем меньше риск заразиться.

Главное

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, которое может закончиться параличом или смертью. Защититься от него помогают вакцинация и простые меры профилактики: правильная одежда, репелленты, внимательный осмотр после прогулки. Не тяните с обращением к врачу после укуса. Чем раньше выявлена инфекция, тем выше шанс на лёгкое течение и выздоровление без последствий.

