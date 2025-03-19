Что делать при запоре: питание, образ жизни, лекарства

О запоре может быть трудно говорить, но это распространённая проблема, с которой время от времени сталкиваются многие. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, изменив образ жизни. Разобрались, что делать, чтобы наладить работу кишечника, и когда пора обратиться к врачу.

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Как понять, что у вас запор

Нормальная частота стула у взрослых варьируется от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Если вы не ходите в туалет каждый день, это не ещё не повод для беспокойства.

Запор можно заподозрить, если:

трудно опорожнить кишечник,

стул становится твёрдым и комковатым,

приходится сильно тужиться,

после дефекации остаётся ощущение, что кишечник опорожнился не полностью.

Почему возникает запор

Основная причина — уплотнение каловых масс, из-за чего они медленнее продвигаются по кишечнику. Это может быть связано с:

нехваткой клетчатки в рационе,

недостатком жидкости,

малоподвижным образом жизни,

игнорированием позывов к дефекации,

стрессом или сменой обстановки.

Кроме того, запор может возникать на фоне беременности, приёма некоторых лекарств (например, обезболивающих или препаратов железа), а также при заболеваниях щитовидной железы, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, депрессии, синдроме раздражённого кишечника и других нарушениях пищеварения.

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Что можно сделать самостоятельно

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увеличьте количество клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты),

пейте больше воды,

больше двигайтесь,

не откладывайте поход в туалет, если возник позыв,

научитесь управлять стрессом с помощью техник релаксации.

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Обратитесь за медицинской помощью, если запор:

длится дольше нескольких недель и не проходит после изменений в образе жизни,

сопровождается болью, вздутием живота, потерей веса,

сопровождается кровью в стуле,

возник внезапно, особенно если вам больше 50 лет или у родственников были случаи рака кишечника.

Терапевт осмотрит вас, оценит симптомы, образ жизни, питание и лекарства, которые могут влиять на стул.

Дополнительные тесты:

анализы крови,

рентген брюшной полости,

колоноскопия (осмотр кишечника с помощью оптического прибора эндоскопа),

специальные исследования работы кишечных мышц.

Как лечат запор

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Если самостоятельно нормализовать стул не получается, врач может порекомендовать слабительные.

Виды слабительных

Объёмообразующие слабительные — содержат вещества, которые впитывают воду и увеличивают объём стула, таким образом стимулируют перистальтику кишечника (сокращение стенок). К ним относят псиллиум и метилцеллюлозу. Это мягкие средства, но они могут привести к вздутию живота, газообразованию и спазмам, если не запивать достаточным количеством воды.

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Осмотические слабительные — помогают удерживать воду в кишечнике, делают стул мягче и облегчают его прохождение. Это макрогол, лактулоза, сорбит, магния сульфат и магния гидроксид.

Смягчители стула — увеличивают содержание влаги в кале, делая его более мягким и облегчая дефекацию. Действующее вещество в этой группе — докузат натрия.

Стимулирующие слабительные — действуют непосредственно на кишечник, усиливают его сокращения и ускоряют опорожнение. К ним относят бисакодил, пикосульфат натрия, сеннозиды (сенна, кассия).

Свечи и клизмы — помогают опорожнить кишечник за счёт раздражения его слизистой. В их состав могут входить осмотические вещества, стимулирующие и смазывающие компоненты.

Слабительные нельзя принимать длительно, потому что:

организм может привыкнуть, и кишечник начнёт хуже работать без них,

длительное применение осмотических и стимулирующих слабительных приводит к потере солей, это может вызвать слабость, нарушение сердечного ритма, спутанность сознания и судороги,

регулярные клизмы раздражают слизистую кишечника и ухудшают его тонус.

Если появляются тревожные симптомы (сильные боли в животе, кровь в стуле, резкая потеря веса), нужно обратиться к врачу.

В тяжёлых случаях могут назначить рецептурные лекарства, например прукалоприд.

Какие осложнения могут быть

Длительный запор может привести к:

геморрою,

анальным трещинам,

скоплению каловых масс (каловой пробке),

недержанию кала,

расширению прямой кишки и снижению её чувствительности.

Лучше не откладывать визит к врачу. Запор можно успешно лечить и предотвращать, если вовремя принять меры.

Главное

Запор — не просто неприятное состояние, а сигнал организма, что что-то пошло не так. Чаще всего причина в недостатке воды, клетчатки и движения. Если изменить образ жизни, можно нормализовать стул без лекарств. Когда этого недостаточно, помочь могут слабительные, но важно использовать их с осторожностью, чтобы не усугубить проблему.

Важные исследования: