Что делать при запоре: питание, образ жизни, лекарства
О запоре может быть трудно говорить, но это распространённая проблема, с которой время от времени сталкиваются многие. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, изменив образ жизни. Разобрались, что делать, чтобы наладить работу кишечника, и когда пора обратиться к врачу.
Как понять, что у вас запор
Нормальная частота стула у взрослых варьируется от 3 раз в день до 3 раз в неделю. Если вы не ходите в туалет каждый день, это не ещё не повод для беспокойства.
Запор можно заподозрить, если:
- трудно опорожнить кишечник,
- стул становится твёрдым и комковатым,
- приходится сильно тужиться,
- после дефекации остаётся ощущение, что кишечник опорожнился не полностью.
Почему возникает запор
Основная причина — уплотнение каловых масс, из-за чего они медленнее продвигаются по кишечнику. Это может быть связано с:
- нехваткой клетчатки в рационе,
- недостатком жидкости,
- малоподвижным образом жизни,
- игнорированием позывов к дефекации,
- стрессом или сменой обстановки.
Кроме того, запор может возникать на фоне беременности, приёма некоторых лекарств (например, обезболивающих или препаратов железа), а также при заболеваниях щитовидной железы, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, депрессии, синдроме раздражённого кишечника и других нарушениях пищеварения.
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Что можно сделать самостоятельно
- увеличьте количество клетчатки (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты),
- пейте больше воды,
- больше двигайтесь,
- не откладывайте поход в туалет, если возник позыв,
- научитесь управлять стрессом с помощью техник релаксации.
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Обратитесь за медицинской помощью, если запор:
- длится дольше нескольких недель и не проходит после изменений в образе жизни,
- сопровождается болью, вздутием живота, потерей веса,
- сопровождается кровью в стуле,
- возник внезапно, особенно если вам больше 50 лет или у родственников были случаи рака кишечника.
Терапевт осмотрит вас, оценит симптомы, образ жизни, питание и лекарства, которые могут влиять на стул.
Дополнительные тесты:
- анализы крови,
- рентген брюшной полости,
- колоноскопия (осмотр кишечника с помощью оптического прибора эндоскопа),
- специальные исследования работы кишечных мышц.
Как лечат запор
Если самостоятельно нормализовать стул не получается, врач может порекомендовать слабительные.
Виды слабительных
Объёмообразующие слабительные — содержат вещества, которые впитывают воду и увеличивают объём стула, таким образом стимулируют перистальтику кишечника (сокращение стенок). К ним относят псиллиум и метилцеллюлозу. Это мягкие средства, но они могут привести к вздутию живота, газообразованию и спазмам, если не запивать достаточным количеством воды.
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Осмотические слабительные — помогают удерживать воду в кишечнике, делают стул мягче и облегчают его прохождение. Это макрогол, лактулоза, сорбит, магния сульфат и магния гидроксид.
Смягчители стула — увеличивают содержание влаги в кале, делая его более мягким и облегчая дефекацию. Действующее вещество в этой группе — докузат натрия.
Стимулирующие слабительные — действуют непосредственно на кишечник, усиливают его сокращения и ускоряют опорожнение. К ним относят бисакодил, пикосульфат натрия, сеннозиды (сенна, кассия).
Свечи и клизмы — помогают опорожнить кишечник за счёт раздражения его слизистой. В их состав могут входить осмотические вещества, стимулирующие и смазывающие компоненты.
Слабительные нельзя принимать длительно, потому что:
- организм может привыкнуть, и кишечник начнёт хуже работать без них,
- длительное применение осмотических и стимулирующих слабительных приводит к потере солей, это может вызвать слабость, нарушение сердечного ритма, спутанность сознания и судороги,
- регулярные клизмы раздражают слизистую кишечника и ухудшают его тонус.
Если появляются тревожные симптомы (сильные боли в животе, кровь в стуле, резкая потеря веса), нужно обратиться к врачу.
В тяжёлых случаях могут назначить рецептурные лекарства, например прукалоприд.
Какие осложнения могут быть
Длительный запор может привести к:
- геморрою,
- анальным трещинам,
- скоплению каловых масс (каловой пробке),
- недержанию кала,
- расширению прямой кишки и снижению её чувствительности.
Лучше не откладывать визит к врачу. Запор можно успешно лечить и предотвращать, если вовремя принять меры.
Главное
Запор — не просто неприятное состояние, а сигнал организма, что что-то пошло не так. Чаще всего причина в недостатке воды, клетчатки и движения. Если изменить образ жизни, можно нормализовать стул без лекарств. Когда этого недостаточно, помочь могут слабительные, но важно использовать их с осторожностью, чтобы не усугубить проблему.
Важные исследования:
- Что такое запор? — о том, что запор — это состояние, при котором возникают трудности с дефекацией из-за замедленной работы кишечника или твердого стула.
- Диагностика и лечение запора — о том, какие есть методы диагностики запора, подходы к его лечению: изменения в питании, образе жизни и медикаментозная терапия.
- Слабительные средства — о том, какие бывают виды слабительных средств, их механизм действия и рекомендации по безопасному применению для облегчения запора.