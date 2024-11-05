Вирусолог напомнил о способности ковида влиять на когнитивные функции

В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. При этом отмечается, что в основном фиксируются случаи заражения новыми штаммами вируса, которые переносятся без серьезных последствий.

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Однако это не говорит о том, что болезнь не напомнит о себе в долгосрочной перспективе. Как напомнил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может стать ухудшение когнитивных способностей.

В разговоре с aif.ru Аграновский объяснил, что инфекционные заболевания всегда оставляют след на здоровье. В случае с коронавирусом это может быть снижение скорости мышления.

При этом оценить последствия перенесенного ковида можно будет только через несколько лет. Особенно, когда речь идет о штамме «Омикрон».

«Об этих вирусах еще нет полной информации, поэтому должно пройти больше времени, чтобы собрать необходимые сведения», - отметил он.

Между тем, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что Россия успешно справилась с коронавирусом. Петров отметил, что несмотря на рост заболеваемости, говорить о рисках пандемии не стоит. Что касается разовых противоэпидемиологических мер, они вводятся, когда происходят какие-то небольшие вспышки, но они гасятся.

Поэтому на сегодняшний день ковид можно отнести к разряду ОРВИ, убежден депутат.

В то же время вирусологи предупредили, что коронавирус может вернуться со всеми сопутствующими последствиями.