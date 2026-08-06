Нос Киркорова и подтяжка Успенской: хирурги разобрали пластику звёзд
Пластическая хирургия не гарантирует, что человек будет выглядеть именно так, как он ожидает. Так, Филипп Киркоров остался недоволен новым носом, Любовь Успенскую годами критикуют за неестественные изменения лица, а Татьяна Догилева признавалась, что пожалела о подтяжке. Пластические хирурги рассказали “Рамблеру”, почему даже у знаменитостей операции могут привести к неожиданному эффекту.
Филипп Киркоров
Артист недавно сообщил, что прибегал к ринопластике. Он отнёсся к результату с иронией и публично назвал свой обновленный нос «калякой-малякой» и «красотой неземной». В соцсетях его новый нос сравнивают с носом Майкла Джексона и называют чересчур курносым и коротким. Пластический хирург Александр Малахов уверен, что ринопластику Филиппу Киркорову можно было сделать лучше.
“Хорошая ринопластика — это когда нос невозможно „опознать“ как оперированный, он просто гармонично принадлежит лицу. У Филиппа анатомически короткая средняя треть лица, и нос изначально был лишь немного неаккуратным. После операции же он стал коротким — по сути, курносым и избыточно объёмным. Для мужского лица это критично: вздёрнутый короткий нос уводит внешность в сторону детской или женственной анатомии. На фоне высокого роста, бороды и спортивной формы Киркорова возникает визуальный диссонанс — и, судя по самоиронии артиста, он сам это чувствует”.Малахов Александр Андреевичврач — пластический хирург «Олимп Клиник», член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ). Действительный член Европейского общества ринопластики (RSE)
При этом хирург подчёркивает, что со стороны нельзя сказать, с каким запросом пациент пришёл к хирургу. Не исключено, что это был осознанный выбор артиста.
“Часть работы хирурга — диалог. Важно объяснить пациенту, что гармония лица превыше всего, даже если запрос звучит иначе. Задача хирурга не просто уменьшить нос, а вписать его в черты лица конкретного человека”, — уточняет Александр Малахов.
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Любовь Успенская
Певица не скрывала, что делала операции на лице, хоть и не уточняла, какие именно. Ей приписывают подтяжку лица, блефаропластику и ринопластику. При этом Успенскую часто критикуют за неестественный вид. Результат её пластических операций вызывает вопрос и у экспертов. Пластический хирург Анастасия Шугуфа предполагает, что отчасти это связано с злоупотреблением филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Вероятно, со временем гель эмигрировал в соседние области, создавая припухлости там, где их быть не должно.
“Современный образ Успенской — комплексный результат хирургического лифтинга и многолетнего злоупотребления филлерами, это привело к эффекту «замороженного» и объёмного лица. Для естественного омоложения необходима работа с мягкими тканями в нескольких слоях. Это теория «каскадного» лифтинга: в разных зонах нужно работать на разной глубине. Эндоскопически корректировать центральный овал лица , а через открытые доступы — периферический овал. Правильная техника операции позволяют сместить лицо вверх, как в молодости, избегая эффекта «натянутой маски» и сохраняя естественность”.Шугуфа Анастасияврач — пластический хирург «Олимп Клиник»
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Татьяна Догилева
По словам актрисы, сначала она планировала сделать только коррекцию глаз, но хирург настоял на круговой подтяжке лица, чтобы веки «правильно сели». В итоге она сделала обе операции. Актриса признавала, что овал лица стал моложе и сама операция визуально омолодила ее, но говорила, что не пошла бы на такую операцию, если бы знала результат. Со слов актрисы, после лифтинга её лицо изменилось до неузнаваемости, и она перестала быть собой.
Хирург Анастасия Шугуфа объясняет, что в некоторых ситуациях с блефаропластикой действительно делают эндоскопический лифтинг верхней трети лица. Это нужно, чтобы взгляд стал более распахнутым. План хирургического вмешательства при этом подбирают под каждого о пациента.
“Действительно, некоторые операции способствуют изменению формы глаз и меняют восприятие лица. Чтобы этого избежать, необходимо подбирать грамотный комплекс вмешательств. Этот момент всегда проговаривается с пациентом на предварительной консультации, не все пациенты хотят кардинальных изменений. На основании индивидуальных особенностей и хирургического опыта можно предположить, как будет выглядеть лицо после операции, но предсказать результат на 100% невозможно, так как в каком состоянии находятся ткани мы определяем уже насамой операции и есть еще процесс восстановления на который влияют множество факторов”, — уточняет пластический хирург.
Главное о пластике звёзд
Истории Киркорова, Успенской и Догилевой показывают: главная задача пластической хирургии — не просто изменить отдельную черту лица, а сохранить гармонию внешности. Даже технически сложная и успешная операция может дать спорный результат, если новая форма не соответствует анатомии лица человека или его собственному восприятию себя. Перед вмешательством важно не только выбрать хирурга, но и заранее обсудить реалистичные ожидания от результата.
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