Выдернешь седой волос — вырастут два: правда или миф

Многие слышали: если выдернуть один седой волос, на его месте якобы вырастут два новых. Это распространённое поверье, но биологических оснований у него нет. Разобрались, что на самом деле происходит с фолликулами седых волос.

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Откуда взялся миф

Человек замечает один седой волос и выдергивает его, а спустя некоторое время обнаруживает рядом ещё несколько. Может показаться, что именно выдёргивание стало причиной их появления. Однако оснований считать, что удаление одного волоса заставляет соседние фолликулы производить седые волосы, нет.

Почему волосы седеют

Цвет волос зависит от меланина — пигмента, который вырабатывают специализированные клетки-меланоциты в волосяном фолликуле. Для поддержания нормальной пигментации необходимы также стволовые клетки меланоцитов.

С возрастом эти клетки могут истощаться или терять способность нормально поддерживать пигментацию. На процесс также могут влиять генетические факторы, изучается роль стресса.

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Почему седеют волосы и можно ли это отсрочить

Почему из одного волоса не могут вырасти два

Каждый волос растёт из собственного волосяного фолликула. Если выдернуть волос, его стержень удаляется, но сам фолликул остаётся на месте и со временем может начать формировать новый волос в рамках естественного цикла роста. При этом выдёргивание одного волоса не «размножает» фолликулы и не заставляет соседние фолликулы производить дополнительные волосы. Один выдернутый седой волос не может превратиться в два или несколько новых.

Что будет, если выдернуть седой волос

В большинстве случаев — ничего особенного: на его месте со временем может вырасти новый волос, который также будет седым. Само по себе выдёргивание не ускоряет поседение и не приводит к появлению двух новых волос.

Однако постоянно выдёргивать волосы всё же не стоит. Американская академия дерматологов предупреждает: выдёргивание волос может привести к их истончению, а новый волос на месте удалённого всё равно вырастет седым. Если отдельные седые волосы мешают, безопаснее аккуратно состричь их ножницами, а если седина стала заметной — просто закрасить.

Главное о выдёргивании седых волос

Седых волос не становится больше из-за выдергивания: их количество увеличивается потому, что процесс поседения продолжается естественным образом. Зато если постоянно травмировать один и тот же фолликул, можно, наоборот, нарушить нормальный рост волос. Седые волосы лучше состригать или красить.

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