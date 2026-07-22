Улитки вместо косметолога? Вся правда о муцине

Улиточная слизь давно стала ингредиентом косметики, а в некоторых салонах предлагают процедуры с живыми моллюсками. Слизи приписывают омолаживающий эффект и способность помогать при акне. Разобрались, что наука говорит о её пользе и кому она действительно может быть полезна.

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В 1980-х годах работники ферм, на которых выращивали моллюсков для французских ресторанов, заметили интересный эффект: царапины на руках заживали удивительно быстро, а кожа оставалась гладкой несмотря на тяжёлый труд под палящим солнцем. Этот феномен привлёк внимание учёных.

Главный герой — муцин, а не сама улитка

В косметике используют фильтрат секрета разных видов улиток, в том числе ахатин и других наземных моллюсков. Он представляет собой сложную смесь биологически активных компонентов.

Современные исследования показывают, что фильтрат секрета улиток содержит гликопротеины, гликозаминогликаны, антибактериальные пептиды и другие вещества. В лабораторных экспериментах и доклинических исследованиях он стимулирует миграцию и рост фибробластов и кератиноцитов — клеток, участвующих в восстановлении кожи, а также способствует заживлению ран.

Живые улитки на лице — эффектно, но доказательств пользы немного

Салонная процедура с улитками собирает лайки в соцсетях, но научных данных, подтверждающих её выраженный косметический эффект, пока нет. Доступные исследования в основном посвящены не живым улиткам, а кремам и сыворотками с очищенным и стандартизированным экстрактом улиточной слизи.

Свежая слизь, которую оставляет ползущая улитка, не проходит очистку и микробиологический контроль. Многие дерматологи относятся к процедурам с живыми улитками осторожно. Cпециалисты не рекомендуют наносить на лицо свежую слизь живых моллюсков, поскольку есть более изученные и безопасные альтернативы — косметические средства с очищенными и протестированными ингредиентами. Кроме того, живые улитки могут быть переносчиками паразитов, поэтому использовать их непосредственно на коже не стоит.

Кремы с муцином могут быть полезны для кожи

В рандомизированном исследовании с участием людей с атрофическими рубцами после акне крем с улиточным секретом применяли после лазерной шлифовки кожи. Через две недели на обработанных средством участках была выше увлажнённость кожи по сравнению с плацебо. Ощущение стянутости также было меньше, но разница не достигла статистической значимости.Также исследование не оценивало эффективность крема как самостоятельного лечения атрофических рубцов.

В работе корейских дерматологов 10 добровольцев наносили крем с секретом улитки дважды в день в течение четырёх недель — после применения улучшились показатели эластичности и плотности кожи, однако исследование очень небольшое. Более крупное рандомизированное исследование с участием 50 женщин 45–65 лет показало улучшение увлажнённости, барьерных свойств и некоторых признаков фотостарения кожи после трёх месяцев использования средства с фильтратом секрета улитки и экстрактом яиц улитки. Однако исследование финансировалось компанией производителем. Один из авторов был её сотрудником, другой — членом консультативного совета.

Мифы об омолаживающих средствах: что не работает и почему

Кому подходят средства с муцином

Средства с фильтратом секрета улитки могут быть интересны людям, которые хотят дополнительно увлажнить кожу и поддержать её барьерные свойства.

При этом не стоит ждать от него глубокого омоложения или исчезновения выраженных рубцов. Компоненты из улиточного секрета работают в основном на поверхности кожи и не заменяют процедур у дерматолога. При склонности к акне важно учитывать не только наличие муцина, но и весь состав средства.

В обзоре, опубликованном в Journal of Cosmetic Dermatology в 2024 году, исследователи проанализировали имеющиеся данные о применении муцина улитки в косметических средствах. Авторы пришли к выводу, что компоненты секрета улитки теоретически могут способствовать увлажнению кожи, укреплению её защитного барьера, уменьшению воспалительных процессов и улучшению некоторых признаков старения. Исследователи отметили, что доказательная база пока ограничена: многие работы выполнены на небольших группах участников или в лабораторных условиях, поэтому для подтверждения эффекта нужны более масштабные клинические исследования.

Главное о косметике из улиток

Улиточная слизь содержит вещества, которые потенциально могут быть полезны для кожи, но больше всего изучен не контакт с живыми улитками, а косметика с очищенным фильтратом секрета. Фильтрат муцина не убирает глубокие рубцы и не даёт эффекта омоложения сам по себе, но может помочь поддерживать увлажнённость кожи, укреплять её защитный барьер и улучшать текстуру при регулярном уходе.

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