От костей животных до титана: как развивалось зубное протезирование

Сегодня зубные протезы делают из материалов, которые выглядят естественно, но так было не всегда: первые протезы создавали из золота, костей животных, слоновой кости и даже чужих зубов.

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Из чего был сделан первый протез

Одними из первых известных мастеров зубного протезирования считаются этруски — древний народ, населявший территорию современной Италии примерно в VII–IV веках до нашей эры. Археологи обнаружили этрусские зубные конструкции, изготовленные из золотых полосок, к которым крепились зубы животных или человека. Такие протезы использовали для замены отдельного зуба и для целого участка зубного ряда.

Позже французский аптекарь Алексис Дюшато предложил изготавливать искусственные зубы из фарфора, чтобы заменить протезы из слоновой кости, которые впитывали запахи и темнели. Спустя несколько лет стоматолог Николя Дюбуа де Шеман усовершенствовал технологию и получил патент на производство фарфоровых зубов.

До появления современных технологий протезы в разных регионах создавали из самых разных материалов:

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Кости и зубы животных — Древний Египет, Древний Рим, I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.

Слоновая кость — Европа, XVI — начало XIX века.

Человеческие зубы — Европа (особенно Франция и Великобритания), XVIII — начало XIX века.

Фарфор — Франция, конец XVIII — XIX век.

Металл — от этрусков в Италии (VII–V века до н. э.) до Европы и США XIX–XX веков.

В XIX–XX веках появились новые материалы — сначала вулканизированный каучук, затем пластмассы, значительно удешевившие протезирование.

Деревянные зубы президента Вашингтона

Проблемы с зубами у Джорджа Вашингтона начались ещё в молодости. Первый зуб он потерял в возрасте около 24 лет, а к моменту первой инаугурации в 1789 году, когда ему было 57 лет, у него остался всего один собственный зуб.

Существует миф, что первый президент США носил деревянные зубы. На самом деле его протезы создавали из слоновой кости, золота, свинца и других металлов. Один из сохранившихся комплектов сегодня находится в коллекции Национального музея американской истории Смитсоновского института.

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В протезы для президента вставляли и человеческие зубы, которые покупали у стоматологов или у рабов из имения Вашингтона Маунт-Вернон.

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Зубы Ватерлоо

После знаменитой битвы при Ватерлоо в 1815 году, в которой столкнулись армии Наполеона и союзников, погибли и были ранены десятки тысяч человек. Среди погибших было много молодых солдат с относительно здоровыми зубами — именно этот фактор сделал их зубы ценным «сырьём» для протезирования того времени.

После сражений мародёры могли извлекать зубы у погибших и продавать их торговцам стоматологическими материалами. Такие зубы сортировали, очищали и использовали для создания частичных и полных протезов. Со временем выражение «зубы Ватерлоо» стало обозначать человеческие зубы, полученные с европейских полей сражений.

Протез как свадебный подарок

В исторических рассказах встречается история о том, что в Англии родные могли дарить молодожёнам зубные протезы «на счастливую старость». Хотя прямых доказательств существования такой массовой традиции именно в Средние века нет, сама идея отражает реальную особенность той эпохи: люди заранее думали о здоровье и обеспеченной жизни, а хорошие зубы считались признаком достатка.

Особенно актуальной эта тема стала в XVIII–XIX веках, когда потеря зубов была распространённой проблемой даже среди молодых людей. В то время стоматология ещё не была достаточно развита, а обеспеченные слои населения употребляли большое количество сахара, который уже стал доступным и популярным продуктом. В результате кариес был чрезвычайно распространён, а потеря зубов считалась обычным явлением. Сохранить зубы на всю жизнь удавалось далеко не каждому, поэтому качественный протез воспринимали как практичное вложение в будущее.

Первый имплант появился случайно

В 1950-х годах шведский учёный и врач-исследователь Пер-Инґвар Бранемарк изучал процессы заживления костей и кровообращения в тканях. Во время одного из экспериментов он использовал небольшие камеры из титана, которые помещались в кость подопытных животных для наблюдения за процессами восстановления.

Когда исследователи попытались извлечь эти металлические конструкции, они заметили, что титан оказался настолько прочно соединён с костной тканью, что отделить его без повреждения было практически невозможно. Бранемарк обнаружил уникальное свойство металла — способность не просто находиться внутри организма, а становиться частью костной структуры.

Это явление получило название остеоинтеграция. Именно оно стало основой современной имплантологии. В отличие от старых видов протезов, которые опирались на десну или соседние зубы, имплант работает как искусственный корень: титановый стержень устанавливается в костную ткань и служит прочной опорой для коронки.

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Зубы украшали драгоценными камнями задолго до современных грилзов

Одними из самых известных мастеров древнего зубного декора были майя — цивилизация, существовавшая в Центральной Америке задолго до прихода европейцев. В I тысячелетии нашей эры представители этой культуры практиковали сложные стоматологические процедуры: они просверливали небольшие отверстия в передних зубах и вставляли туда декоративные камни. Они не только создавали эстетику, но и помогали в борьбе с кариесом: нефритовыми вкладками закрывали кариозные полости.

Для украшения использовали разные материалы: нефрит, пирит, обсидиан и другие минералы. Особенно ценился нефрит — у майя он считался символом жизни, власти и высокого положения. Такие украшения могли носить представители знати, воины и религиозные лидеры, демонстрируя свой статус и связь с культурными традициями.

Зубы как элемент роскоши

В XVIII–XIX веках качественные зубные протезы стоили очень дорого и были доступны далеко не всем. Их изготавливали вручную из дорогих материалов: слоновая кость, золото, фарфор, драгоценные металлы.

В эпоху, когда медицина ещё не умела эффективно сохранять зубы, красивая улыбка была признаком достатка. Человек с плохими или отсутствующими зубами мог сталкиваться с ограничениями в обществе, ведь внешний вид был важной частью репутации. Особенно это касалось аристократии: ухоженная внешность считалась признаком воспитания, здоровья и высокого положения.

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Золото холокоста

Один из самых мрачных эпизодов в истории стоматологии связан со Второй мировой войной. В нацистских концентрационных лагерях у погибших узников систематически извлекали золотые коронки, мосты, пломбы и другие стоматологические конструкции, содержащие драгоценные металлы.

Собранные материалы передавали структурам СС для дальнейшей переработки. Полученное золото сортировали, переплавляли и использовали в интересах Германии: для финансирования деятельности СС, поддержки военной экономики и закупок необходимых товаров и сырья через нейтральные страны.

Зубы мёртвых в улыбках живых

Несколько столетий назад изготовление зубов могло иметь весьма неожиданную сторону: в XVIII–XIX веках некоторые протезы создавали с использованием настоящих человеческих зубов.

В то время кариес и другие заболевания ротовой полости были обычным явлением, поэтому красивую улыбку удавалось сохранить не всем. Спрос на качественные протезы постоянно рос, а человеческие зубы ценились за естественный внешний вид и прочность. Историки предполагают, что такой материал для протезов могли брать у пациентов, которым дантисты платили за вырванные зубы.

Ещё более мрачной стороной такой торговли были зубы умерших людей. После войн и массовых захоронений человеческие зубы извлекали из останков погибших и перепродавали мастерам, создававшим зубные протезы. Так зубы тех, кого уже не было в живых, могли оказаться в улыбках тех, кто хотел вернуть себе прежний внешний вид.

Главное из истории зубных протезов

Первые протезы отражали возможности своего времени: древние мастера использовали доступные материалы, а люди были готовы принимать необычные и порой шокирующие решения, чтобы вернуть утраченную улыбку. Однако развитие науки постепенно изменило стоматологию: вместо чужих зубов и неудобных конструкций появились безопасные материалы, точные технологии и импланты, которые позволяют не просто заменить потерянный зуб, а восстановить его функцию.

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