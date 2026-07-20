Микротоки обещают подтянуть лицо. Стоит ли тратить на них деньги

Микротоковая терапия — одна из самых популярных аппаратных процедур в косметологии. Её используют для борьбы с первыми возрастными изменениями, отёками и тусклым цветом лица. Врач-дерматолог-косметолог Марина Карташева рассказала «Рамблеру», как работают микротоки и какой от них эффект на самом деле.

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Что это такое

Микротоки — это слабые электрические импульсы. Во время процедуры они проходят через кожу, подкожную клетчатку и мимические мышцы.

Лабораторные исследования показывают, что микротоки могут повышать выработку аденозинтрифосфата (АТФ) — основного источника энергии для клеток и повышать активности фибробластов — клеток, участвующих в синтезе коллагена и эластина. Эти результаты не означают, что такой же эффект возникает во время косметологических процедур у людей.

Качественных клинических исследований, которые подтвердили бы выраженное омолаживающее действие микротоков, пока немного.

«По своим характеристикам микротоки близки к естественным электрическим сигналам, которые возникают в тканях организма. Основная задача такой процедуры — „разбудить“ клетки и заставить их работать активнее». Карташева Марина Сергеевна Врач-дерматолог, врач-косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Когда микротоки помогают, а когда уже бесполезны

Марина Карташева советует делать их на начальных этапах возрастных изменений, когда кожа только начинает терять упругость, появляются первые морщины или плывёт овал лица.

«Они практически не работают при выраженных возрастных изменениях, например, если есть глубокие морщины или заметное опущение тканей. В таких случаях уже нужны более серьёзные методы, а микротоки можно использовать только как дополнение», — говорит врач.

Микротоковую терапию чаще рассматривают как поддерживающую процедуру, а не альтернативу инъекционным методикам или хирургической подтяжке.

«Микротоки используют при реабилитации постакне, в период восстановления после более агрессивных процедур, например, операций, контурной пластики, нитевого лифтинга. За счёт улучшения микроциркуляции кожа быстрее приходит в норму, но это не универсальное решение для омоложения», — говорит косметолог.

Как проходит процедура и нужно ли восстановление

Специальная подготовка перед процедурой обычно не нужна. Косметолог очищает кожу, наносит токопроводящий гель и начинает обработку лица электродами или специальными перчатками.

«Во время сеанса пациенты ощущают лёгкое покалывание или вибрацию, но болезненных ощущений, как правило, нет. Вся процедура занимает около 30–60 минут, — говорит специалист.

После сеанса реабилитация обычно не нужна. Иногда кожа немного краснеет, но реакция обычно проходит в течение нескольких часов. Макияж можно наносить в тот же день, если косметолог не дал других рекомендаций.

«Важно не ждать мгновенного и длительного эффекта от одной процедуры. Обычно рекомендуют курс из 8-12 процедур», — уточняет врач.

Работают ли домашние аппараты с микротоками

Производители обещают эффект, сравнимый с салонными процедурами, но научных данных, подтверждающих такие заявления, пока немного.

Большинство исследований домашних аппаратов небольшие, и их часто спонсируют сами производители устройств. Некоторые работы действительно показывают, что при регулярном использовании могут уменьшаться отёчность и выраженность мелких морщин, а кожа выглядит более подтянутой. Однако говорить о долгосрочном омолаживающем эффекте или замене профессиональных процедур пока нельзя.

В обзоре, опубликованном в 2024 году, исследователи отмечают, что домашние устройства для омоложения, включая микротоки, выглядят перспективно, но качество клинических исследований пока остаётся неоднородным.

Кому нельзя делать микротоки

Несмотря на невысокую интенсивность воздействия, процедура подходит не всем. От микротоковой терапии нужно отказаться пациентам с эпилепсией и онкологическими заболеваниями, во время беременности и людям с кардиостимуляторами. Временным противопоказанием могут стать воспаления, открытые раны и другие повреждения кожи в зоне обработки.

Если недавно проводились инъекционные или хирургические косметологические процедуры, возможность использования микротоков лучше заранее обсудить с лечащим врачом. В некоторых случаях их включают в программу восстановления, но сроки подбирают индивидуально.

Что в итоге

Микротоки активно используют в косметологии, но считать их базовой процедурой для омоложения пока нельзя. Исследования показывают, что они могут уменьшать отёки и временно улучшать внешний вид кожи, однако убедительных данных о выраженном лифтинге или уменьшении глубоких морщин пока недостаточно. Именно поэтому микротоки чаще используют как дополнительную процедуру, а не как основной способ борьбы с возрастными изменениями. Применять их можно, но явного эффекта омоложения при выраженных морщинах ждать не стоит.

Текст проверила врач — дерматолог, косметолог Марина Карташева, стаж 16 лет.

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