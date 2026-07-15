Чайные пакетики под глаза: есть ли реальный эффект

Это простой и популярный домашний лайфхак. Одни уверяют, что чай убирает мешки и тёмные круги, другие считают метод полной ерундой. Разобрались, что здесь правда, а что — преувеличение.

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Главный механизм — холод, а не чай

Холодный чайный пакетик работает прежде всего как компресс: он вызывает сужение поверхностных сосудов и может временно уменьшать отёчность за счёт снижения кровотока и уменьшения локальной жидкости в тканях. С таким же успехом можно прикладывать кружочки огурца или ложку. Если мешки под глазами связаны с возрастными изменениями или особенностями строения тканей, холодный компресс даст лишь минимальный или временный эффект.

Причём здесь кофеин

Чёрный и зелёный чай содержат кофеин. Он может временно уменьшать выраженность отёков благодаря влиянию на сосуды и обменные процессы в коже, поэтому его часто используют в косметике.

В одном исследовании косметическое средство с кофеином и витамином К помогло уменьшить выраженность тёмных кругов под глазами после нескольких недель применения. Однако речь шла о специально разработанной формуле, а не о домашней версии.

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Концентрация кофеина в пакетике чая непредсказуема и зависит от сорта и времени заваривания. Если хочется попробовать действие кофеина в области вокруг глаз, лучше использовать проверенные косметические средства.

Что насчёт антиоксидантов

Зелёный чай богат катехинами, включая эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). Они известны антиоксидантными и противовоспалительным свойствами. Некоторые исследования показывают, что катехины могут снижать активность воспалительных процессов в коже.

Однако данные о пользе чая для кожи в основном получены в лабораторных исследованиях и при использовании специально разработанных косметических формул с определённой концентрацией активных веществ. Обычный чайный пакетик содержит менее предсказуемое количество катехинов, поэтому рассчитывать на выраженный эффект против тёмных кругов или возрастных изменений кожи не стоит.

Почему появляются отёки на лице и как с ними справиться

Если вы всё же решили использовать чайные пакетики

Если хочется попробовать такой способ, стоит соблюдать несколько правил:

пакетик нужно остудить перед использованием;

жидкость не должна попадать в глаза;

ароматизированные и травяные чаи могут вызвать раздражение, лучше использовать обычный;

повторно использовать пакетик не стоит.

Что в итоге

Чайные пакетики под глазами — не чудо-средство, но могут дать временный эффект. Основную роль играет охлаждение, которое помогает уменьшить отёчность. Кофеин и растительные соединения чая могут дополнительно влиять на кожу, но их действие в обычном чайном пакетике значительно менее предсказуемо, чем в косметических средствах. Убрать хронические тёмные круги, возрастные изменения или выраженную пигментацию таким способом не получится.

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