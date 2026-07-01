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Что такое экзосомы, как работают и нужны ли в домашнем уходе

Аделина Ахунова
Титова Мария Дмитриевнаэксперт

Экзосомы стали одним из самых обсуждаемых трендов в косметологии. Им приписывают способность омолаживать кожу, ускорять заживление и даже стимулировать рост волос. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Титова рассказала «Рамблеру», как работают экзосомы и насколько эффективны процедуры и кремы с ними.

Что такое экзосомы, как работают и нужны ли в домашнем уходе
© Svitlana Hulko/iStock.com

Что это такое

Экзосомы — это микроскопические пузырьки диаметром от 40 до 150 нанометров, которые выделяют клетки организма для обмена информацией друг с другом. Они содержат белки, фрагменты генетического материала и сигнальные молекулы, которые могут влиять на работу других клеток. Именно поэтому учёные и косметологи заинтересовались их потенциалом в уходе за кожей. Небольшие исследования показывают, что экзосомы могут стимулировать естественные механизмы обновления тканей и усиливать процессы восстановления.

«Их можно представить как „почтовые конверты“, внутри которых содержатся важные инструкции,, способные полностью перенастроить работу клетки-получателя. Переход от обычной косметики к экзосомам — это качественный скачок от простого ухода к технологиям восстановления». Как экзосомы помогают коже

Титова Мария Дмитриевна
Титова Мария Дмитриевнаврач-дерматолог, косметолог, трихолог сети клиник "Семейная"

Как экзосомы помогают коже

Основной эффект связан с воздействием на фибробласты — клетки кожи, которые отвечают за выработку коллагена и эластина.

«Экзосомы помогают уменьшить глубину морщин, а также заметно улучшить увлажненность и упругость кожи», — комментирует врач.

Этим действие экзосом не ограничивается. Их также используют для:

  • Лечения проблемной кожи. Они помогают восстановить защитный барьер, стимулируя выработку естественных жиров (церамидов). Это может быть полезно при атопическом дерматите и псориазе,
  • Борьбы с рубцами. Если ввести экзосомы в зону повреждения на ранних этапах, они помогают ране заживать правильно.
  • Роста волос. В трихологии экзосомы считают будущей альтернативой инъекциям плазмы (PRP). Они могут продлевать фазу активного роста, увеличивая густоту волос.
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Какие бывают процедуры с экзосомами

«Есть научное правило 500 дальтон (единица измерения массы): через неповрежденную кожу способны проникать только очень маленькие молекулы массой до 500 дальтон. Экзосомы значительно крупнее, поэтому сами по себе не могут попасть в глубокие слои кожи, поэтому в клиниках используют специальные методы доставки», — уточняет врач-косметолог Мария Титова.
  • Микронидлинг: кожу обрабатывают тонкими иглами (дермапеном), создавая тысячи микроканалов, через которые экзосомы проникают вглубь.
  • Лазер создаёт микроповреждения, которые служат «дорогами» для пузырьков.
  • Радиочастотный лифтинг (RF): это сочетание прогрева кожи и игольчатого воздействия, которое усиливает эффект омоложения.
  • Электропорация: используют слабые токи для открытия пор — это безболезненный вариант для очень чувствительной кожи или при обострении дерматита.

Также важно учитывать состав препаратов для экзосомальной терапии.

«Экзосомы из стволовых клеток считаются самыми мощными для восстановления и омоложения. Составы из плазмы крови (PRP) лучше всего подходят для стимуляции роста волос, а растительные очень редко вызывают аллергию», — уточняет врач.

Одно «но»

Несмотря на пользу, экзосомы требуют осторожного обращения. В частности их запрещено вводить непосредственно в кожу.

«Сегодня ни один препарат экзосом в мире не разрешен для введения шприцем (инъекционно). Все они зарегистрированы только как косметика для наружного нанесения. Попытки вколоть экзосомы под кожу „папулами“ могут привести к некрозу, появлению болезненных узлов и рубцов, которые потом почти невозможно убрать», — предупреждает дерматолог.

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Работают ли кремы с экзосомами

Кремы и сыворотки с экзосомами выпускают многие косметические бренды. Однако их возможности отличаются от профессиональных процедур. Главная проблема в том, что экзосомы не способны проникнуть глубоко в кожу без специальных методов доставки.

«Как было сказано выше, согласно фундаментальному „правилу 500 дальтон“, через неповрежденную кожу могут самостоятельно проникать только молекулы с очень малой массой. Это означает, что экзосомы из домашнего крема не могут достичь фибробластов и обеспечить глубокий лифтинг-эффект, сопоставимый с клиническими процедурами», — объясняет Мария Титова.
© Ridofranz/iStock.com

Однако это не значит, что экзосомы в домашнем уходе бесполезны. Такие средства подходят для восстановления и увлажнения верхнего слоя кожи.

«Клетки верхнего слоя кожи (кератиноциты) способны поглощать экзосомы, это стимулирует синтез церамидов и помогает восстановить защитный барьер, значительно повышая уровень увлажненности», — говорит эксперт. — Кроме того, экзосомы растительного происхождения в составе косметики обеспечивают антиоксидантную защиту, нейтрализуя последствия воздействия УФ-излучения«.

При этом врач предупреждает, что оболочка экзосом очень хрупкая и может разрушаться под воздействием консервантов и химических компонентов. В этом случае экзосомы в домашних кремах и сыворотках теряют свою уникальную функцию «умного транспорта» и превращаются в простую смесь аминокислот и пептидов.

«Домашние средства следует рассматривать не как замену омолаживающим инъекциям или лазерам, а как высокотехнологичную поддерживающую терапию для увлажнения, защиты и ускоренной реабилитации кожи», — комментирует специалист.

Несмотря на большое количество публикаций последних лет, большинство исследований экзосом пока включало небольшое число участников и отличалось по методике. Поэтому специалисты считают технологию перспективной, но подчёркивают необходимость дальнейших крупных клинических исследований.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Титова, стаж 6 лет

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