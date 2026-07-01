Что такое экзосомы, как работают и нужны ли в домашнем уходе
Экзосомы стали одним из самых обсуждаемых трендов в косметологии. Им приписывают способность омолаживать кожу, ускорять заживление и даже стимулировать рост волос. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Титова рассказала «Рамблеру», как работают экзосомы и насколько эффективны процедуры и кремы с ними.
Что это такое
Экзосомы — это микроскопические пузырьки диаметром от 40 до 150 нанометров, которые выделяют клетки организма для обмена информацией друг с другом. Они содержат белки, фрагменты генетического материала и сигнальные молекулы, которые могут влиять на работу других клеток. Именно поэтому учёные и косметологи заинтересовались их потенциалом в уходе за кожей. Небольшие исследования показывают, что экзосомы могут стимулировать естественные механизмы обновления тканей и усиливать процессы восстановления.
«Их можно представить как „почтовые конверты“, внутри которых содержатся важные инструкции,, способные полностью перенастроить работу клетки-получателя. Переход от обычной косметики к экзосомам — это качественный скачок от простого ухода к технологиям восстановления». Как экзосомы помогают кожеТитова Мария Дмитриевнаврач-дерматолог, косметолог, трихолог сети клиник "Семейная"
Как экзосомы помогают коже
Основной эффект связан с воздействием на фибробласты — клетки кожи, которые отвечают за выработку коллагена и эластина.
«Экзосомы помогают уменьшить глубину морщин, а также заметно улучшить увлажненность и упругость кожи», — комментирует врач.
Этим действие экзосом не ограничивается. Их также используют для:
- Лечения проблемной кожи. Они помогают восстановить защитный барьер, стимулируя выработку естественных жиров (церамидов). Это может быть полезно при атопическом дерматите и псориазе,
- Борьбы с рубцами. Если ввести экзосомы в зону повреждения на ранних этапах, они помогают ране заживать правильно.
- Роста волос. В трихологии экзосомы считают будущей альтернативой инъекциям плазмы (PRP). Они могут продлевать фазу активного роста, увеличивая густоту волос.
Какие бывают процедуры с экзосомами
«Есть научное правило 500 дальтон (единица измерения массы): через неповрежденную кожу способны проникать только очень маленькие молекулы массой до 500 дальтон. Экзосомы значительно крупнее, поэтому сами по себе не могут попасть в глубокие слои кожи, поэтому в клиниках используют специальные методы доставки», — уточняет врач-косметолог Мария Титова.
- Микронидлинг: кожу обрабатывают тонкими иглами (дермапеном), создавая тысячи микроканалов, через которые экзосомы проникают вглубь.
- Лазер создаёт микроповреждения, которые служат «дорогами» для пузырьков.
- Радиочастотный лифтинг (RF): это сочетание прогрева кожи и игольчатого воздействия, которое усиливает эффект омоложения.
- Электропорация: используют слабые токи для открытия пор — это безболезненный вариант для очень чувствительной кожи или при обострении дерматита.
Также важно учитывать состав препаратов для экзосомальной терапии.
«Экзосомы из стволовых клеток считаются самыми мощными для восстановления и омоложения. Составы из плазмы крови (PRP) лучше всего подходят для стимуляции роста волос, а растительные очень редко вызывают аллергию», — уточняет врач.
Одно «но»
Несмотря на пользу, экзосомы требуют осторожного обращения. В частности их запрещено вводить непосредственно в кожу.
«Сегодня ни один препарат экзосом в мире не разрешен для введения шприцем (инъекционно). Все они зарегистрированы только как косметика для наружного нанесения. Попытки вколоть экзосомы под кожу „папулами“ могут привести к некрозу, появлению болезненных узлов и рубцов, которые потом почти невозможно убрать», — предупреждает дерматолог.
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Работают ли кремы с экзосомами
Кремы и сыворотки с экзосомами выпускают многие косметические бренды. Однако их возможности отличаются от профессиональных процедур. Главная проблема в том, что экзосомы не способны проникнуть глубоко в кожу без специальных методов доставки.
«Как было сказано выше, согласно фундаментальному „правилу 500 дальтон“, через неповрежденную кожу могут самостоятельно проникать только молекулы с очень малой массой. Это означает, что экзосомы из домашнего крема не могут достичь фибробластов и обеспечить глубокий лифтинг-эффект, сопоставимый с клиническими процедурами», — объясняет Мария Титова.
Однако это не значит, что экзосомы в домашнем уходе бесполезны. Такие средства подходят для восстановления и увлажнения верхнего слоя кожи.
«Клетки верхнего слоя кожи (кератиноциты) способны поглощать экзосомы, это стимулирует синтез церамидов и помогает восстановить защитный барьер, значительно повышая уровень увлажненности», — говорит эксперт. — Кроме того, экзосомы растительного происхождения в составе косметики обеспечивают антиоксидантную защиту, нейтрализуя последствия воздействия УФ-излучения«.
При этом врач предупреждает, что оболочка экзосом очень хрупкая и может разрушаться под воздействием консервантов и химических компонентов. В этом случае экзосомы в домашних кремах и сыворотках теряют свою уникальную функцию «умного транспорта» и превращаются в простую смесь аминокислот и пептидов.
«Домашние средства следует рассматривать не как замену омолаживающим инъекциям или лазерам, а как высокотехнологичную поддерживающую терапию для увлажнения, защиты и ускоренной реабилитации кожи», — комментирует специалист.
Несмотря на большое количество публикаций последних лет, большинство исследований экзосом пока включало небольшое число участников и отличалось по методике. Поэтому специалисты считают технологию перспективной, но подчёркивают необходимость дальнейших крупных клинических исследований.
Текст проверила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Титова, стаж 6 лет
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