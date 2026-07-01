Что такое экзосомы, как работают и нужны ли в домашнем уходе

Экзосомы стали одним из самых обсуждаемых трендов в косметологии. Им приписывают способность омолаживать кожу, ускорять заживление и даже стимулировать рост волос. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Титова рассказала «Рамблеру», как работают экзосомы и насколько эффективны процедуры и кремы с ними.

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Что это такое

Экзосомы — это микроскопические пузырьки диаметром от 40 до 150 нанометров, которые выделяют клетки организма для обмена информацией друг с другом. Они содержат белки, фрагменты генетического материала и сигнальные молекулы, которые могут влиять на работу других клеток. Именно поэтому учёные и косметологи заинтересовались их потенциалом в уходе за кожей. Небольшие исследования показывают, что экзосомы могут стимулировать естественные механизмы обновления тканей и усиливать процессы восстановления.

«Их можно представить как „почтовые конверты“, внутри которых содержатся важные инструкции,, способные полностью перенастроить работу клетки-получателя. Переход от обычной косметики к экзосомам — это качественный скачок от простого ухода к технологиям восстановления». Как экзосомы помогают коже Титова Мария Дмитриевна врач-дерматолог, косметолог, трихолог сети клиник "Семейная"

Как экзосомы помогают коже

Основной эффект связан с воздействием на фибробласты — клетки кожи, которые отвечают за выработку коллагена и эластина.

«Экзосомы помогают уменьшить глубину морщин, а также заметно улучшить увлажненность и упругость кожи», — комментирует врач.

Этим действие экзосом не ограничивается. Их также используют для:

Лечения проблемной кожи. Они помогают восстановить защитный барьер, стимулируя выработку естественных жиров (церамидов). Это может быть полезно при атопическом дерматите и псориазе,

Они помогают восстановить защитный барьер, стимулируя выработку естественных жиров (церамидов). Это может быть полезно при атопическом дерматите и псориазе, Борьбы с рубцами. Если ввести экзосомы в зону повреждения на ранних этапах, они помогают ране заживать правильно.

Если ввести экзосомы в зону повреждения на ранних этапах, они помогают ране заживать правильно. Роста волос. В трихологии экзосомы считают будущей альтернативой инъекциям плазмы (PRP). Они могут продлевать фазу активного роста, увеличивая густоту волос.

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Какие бывают процедуры с экзосомами

«Есть научное правило 500 дальтон (единица измерения массы): через неповрежденную кожу способны проникать только очень маленькие молекулы массой до 500 дальтон. Экзосомы значительно крупнее, поэтому сами по себе не могут попасть в глубокие слои кожи, поэтому в клиниках используют специальные методы доставки», — уточняет врач-косметолог Мария Титова.

Микронидлинг : кожу обрабатывают тонкими иглами (дермапеном), создавая тысячи микроканалов, через которые экзосомы проникают вглубь.

: кожу обрабатывают тонкими иглами (дермапеном), создавая тысячи микроканалов, через которые экзосомы проникают вглубь. Лазер создаёт микроповреждения, которые служат «дорогами» для пузырьков.

создаёт микроповреждения, которые служат «дорогами» для пузырьков. Радиочастотный лифтинг (RF): это сочетание прогрева кожи и игольчатого воздействия, которое усиливает эффект омоложения.

(RF): это сочетание прогрева кожи и игольчатого воздействия, которое усиливает эффект омоложения. Электропорация: используют слабые токи для открытия пор — это безболезненный вариант для очень чувствительной кожи или при обострении дерматита.

Также важно учитывать состав препаратов для экзосомальной терапии.

«Экзосомы из стволовых клеток считаются самыми мощными для восстановления и омоложения. Составы из плазмы крови (PRP) лучше всего подходят для стимуляции роста волос, а растительные очень редко вызывают аллергию», — уточняет врач.

Одно «но»

Несмотря на пользу, экзосомы требуют осторожного обращения. В частности их запрещено вводить непосредственно в кожу.

«Сегодня ни один препарат экзосом в мире не разрешен для введения шприцем (инъекционно). Все они зарегистрированы только как косметика для наружного нанесения. Попытки вколоть экзосомы под кожу „папулами“ могут привести к некрозу, появлению болезненных узлов и рубцов, которые потом почти невозможно убрать», — предупреждает дерматолог.

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Работают ли кремы с экзосомами

Кремы и сыворотки с экзосомами выпускают многие косметические бренды. Однако их возможности отличаются от профессиональных процедур. Главная проблема в том, что экзосомы не способны проникнуть глубоко в кожу без специальных методов доставки.

«Как было сказано выше, согласно фундаментальному „правилу 500 дальтон“, через неповрежденную кожу могут самостоятельно проникать только молекулы с очень малой массой. Это означает, что экзосомы из домашнего крема не могут достичь фибробластов и обеспечить глубокий лифтинг-эффект, сопоставимый с клиническими процедурами», — объясняет Мария Титова.

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Однако это не значит, что экзосомы в домашнем уходе бесполезны. Такие средства подходят для восстановления и увлажнения верхнего слоя кожи.

«Клетки верхнего слоя кожи (кератиноциты) способны поглощать экзосомы, это стимулирует синтез церамидов и помогает восстановить защитный барьер, значительно повышая уровень увлажненности», — говорит эксперт. — Кроме того, экзосомы растительного происхождения в составе косметики обеспечивают антиоксидантную защиту, нейтрализуя последствия воздействия УФ-излучения«.

При этом врач предупреждает, что оболочка экзосом очень хрупкая и может разрушаться под воздействием консервантов и химических компонентов. В этом случае экзосомы в домашних кремах и сыворотках теряют свою уникальную функцию «умного транспорта» и превращаются в простую смесь аминокислот и пептидов.

«Домашние средства следует рассматривать не как замену омолаживающим инъекциям или лазерам, а как высокотехнологичную поддерживающую терапию для увлажнения, защиты и ускоренной реабилитации кожи», — комментирует специалист.

Несмотря на большое количество публикаций последних лет, большинство исследований экзосом пока включало небольшое число участников и отличалось по методике. Поэтому специалисты считают технологию перспективной, но подчёркивают необходимость дальнейших крупных клинических исследований.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Мария Титова, стаж 6 лет

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