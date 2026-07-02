Энзимная пудра для лица: польза для кожи или деньги на ветер

Энзимная косметика стала популярной альтернативой кислотам и механическим скрабам. Производители обещают гладкую кожу, очищение пор и более ровный тон без раздражения. Однако ферменты тоже требуют правильного применения. Врач-дерматолог, косметолог Анастасия Семёнова рассказала «Рамблеру», кому подходят энзимы, как выбрать средство и почему «натуральный состав» не всегда означает безопасность.

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Что такое энзимы и почему их добавляют в косметику

Энзимы — это ферменты, которые ускоряют химические реакции. В косметике чаще всего используют протеолитические ферменты — вещества, способные расщеплять белковые соединения.

Именно белковые связи удерживают ороговевшие клетки на поверхности кожи. В отличие от скрабов, которые действуют за счёт трения частиц, энзимы помогают мягко разрушать эти связи.

«Энзимы могут быть разного происхождения. Для косметики их получают из фруктов (ананаса, папайи, инжира) и бактерий». Семёнова Анастасия Александровна врач-дерматолог, венеролог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Для чего коже нужны энзимы

Основная задача — обновление верхнего слоя кожи. По словам врач-косметолога, энзимы нужны для:

Мягкого отшелушивания . Они помогают глубоко очищать кожу от омертвевших клеток и кожного сала (себума), не травмируя кожу.

. Они помогают глубоко очищать кожу от омертвевших клеток и кожного сала (себума), не травмируя кожу. Осветления. Растворяют белковые связи в загрязнениях, делая тон ровнее.

Растворяют белковые связи в загрязнениях, делая тон ровнее. Борьбы с акне. Помогают очищать поры и размягчать комедоны.

Помогают очищать поры и размягчать комедоны. Подготовки кожи к другим средствам. Помогают сывороткам и кремам проникать глубже за счёт очищения кожи.

При этом энзимы не заменяют основного лечения заболеваний кожи, их применяют в дополнение к терапии.

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Кому подходят энзимы, а кому лучше отказаться

Энзимные средства чаще выбирают при жирной и комбинированной коже, склонности к забитым порам и неровному рельефу. Однако даже мягкое отшелушивание подходит не всем. Не стоит использовать такие средства при свежих повреждениях кожи, активном воспалении, после агрессивных косметологических процедур.

«Абсолютных противопоказаний мало, но стоит отказаться от таких средств, если на коже есть царапины, порезы, активные воспаления. Энзимы растворят защитную белковую плёнку, и это замедлит заживление, — предупреждает врач. — С осторожностью использовать энзимы нужно при розацеа и куперозе. У людей с очень чувствительной кожей они могут вызвать покраснение. Лучше сначала протестировать на малозаметном участке».

Отдельно стоит учитывать аллергию на растительные компоненты. Например, людям с реакциями на папайю или ананас лучше осторожно относиться к средствам с папаином и бромелаином.

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Как выбрать энзимное средство

Косметолог Анастасия Семёнова рекомендует обратить внимание на шесть пунктов.

Состав

Производитель должен указывать конкретный фермент, а не просто писать «энзимный комплекс». Разные ферменты работают по-разному.

«Ищите бромелаин (из ананаса), если нужен противовоспалительный эффект, и фицин (из инжира) — для глубоко очищения пор, — рекомендует врач. — Папаин (из папайи) — мощный, но щадящий энзим, а субтилизин (бактериальный) — работает даже в щелочной среде».

Концентрация

Для домашнего ухода обычно достаточно 0,1–2% в сыворотке. Однако концентрация ферментов в процентах не всегда указывается на упаковке. В этом случае нужно обращать внимание на место энзима в составе.

«Если энзим в конце списка после консервантов — то это скорее символическая добавка», — говорит дерматолог.

Форма выпуска

Энзимы работают в основном с водой. В чистом масле или плотном бальзаме они почти бесполезны, поэтому для домашнего ухода лучше подходят пудры, гели или сыворотки.

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Упаковка

Энзимы чувствительны к условиям хранения, поэтому упаковка влияет на сохранение активности средства.

«Открытая широкая баночка (с пальцевым забором) приводит к попаданию внутрь бактерий и воды, так энзимы быстро теряют активность», — говорит эксперт.

Кислотно-щелочной баланс

Большинство косметических энзимов лучше работают в слабокислой среде, поэтому отметка о сбалансированном pH может быть дополнительным плюсом при выборе продукта.

Другие компоненты

Если в одном составе одновременно много активных компонентов, кожа может получить слишком сильную нагрузку. К тому же, некоторые вещества подавляют действие других.

«Высокие концентрации AHA/BHA-кислот могут разрушить энзим. Допустимы тонизирующие добавки (аллантоин, пантенол)», — комментирует эксперт.

Как правильно пользоваться энзимами

Главная ошибка — использовать энзимную пудру как обычный скраб и активно тереть им кожу. Ферменты действуют за счёт химических процессов, и им нужно время, чтобы подействовать.

«Если энзимы в форме геля или пудры для умывания, нужно нанести средство, оставить на 30–60 секунд и смыть. Для масок/сывороток действовать нужно строго по инструкции, обычно их наносят на 3–10 минут, ни в коем случае нельзя оставлять средство на ночь», — уточняет врач.

Также не стоит в один день сочетать энзимы с другими активными компонентами, особенно с кислотами (AHA/BHA), ретинолом и отшелушивающими средствами.

«После процедуры используйте увлажняющий крем с пантенолом, церамидами или гиалуроновой кислотой», — добавляет косметолог.

Как часто применять энзимы

Энзимы действуют мягче кислот при правильном применении, но это всё равно активное очищение. Частота применения зависит от состояния кожи, формы средства и реакции после процедуры.

Анастасия Семёнова рекомендуют ориентировать на следующие интервалы:

Жирная и плотная кожа — до 3–5 раз в неделю, если средство мягкое (пудра или гель), можно ежедневно,

— до 3–5 раз в неделю, если средство мягкое (пудра или гель), можно ежедневно, Нормальная и комбинированная кожа — 2–3 раза в неделю,

— 2–3 раза в неделю, Сухая и тонкая кожа — 1–2 раза в неделю,

— 1–2 раза в неделю, Чувствительная кожа и кожа с розацеа — не чаще одного раза в 7–10 дней.

«Если на лице появилось покраснение, жжение или ощущение стянутости — снизьте частоту или временно уберите энзимы их ухода», — предупреждает врач.

Текст проверила Семёнова Анастасия Александровна, врач-дерматолог, косметолог, стаж 8 лет.

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