Стоят ли омолаживающие кремы и добавки своих денег: вердикт «Рамблера»

Крем с коллагеном, гормон роста, ресвератрол из красного вина — список средств от старения пополняется каждый год. Проблема в том, что большинство из них проверены в лабораториях на мышах, но не в клинических испытаниях на людях. Разобрали пять самых живучих мифов о продуктах для омоложения.

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Миф 1. Коллаген в креме восстанавливает кожу изнутри

Этот миф держится на логичной, но ошибочной идее: если с возрастом коллагена в коже становится меньше, нужно добавить его снаружи — и морщины разгладятся. Кремы и сыворотки с коллагеном входят в число самых продаваемых антивозрастных продуктов в мире.

Молекула коллагена слишком крупная, чтобы пройти через роговой слой кожи. Барьерная функция кожи устроена именно так, чтобы не пропускать крупные молекулы внутрь — это её физическое сторение. Нанесённый крем остаётся на поверхности и работает как увлажнитель, но не встраивается в дерму.

Однако есть ещё коллаген, который принимают внутрь. В систематическом обзоре и метаанализе, опубликованном в 2023 году в журнале Nutrients, авторы пришли к выводу, что приём гидролизованного коллагена статистически значимо улучшает увлажнённость и эластичность кожи по сравнению с плацебо. При этом эффект был умеренным, а качество доказательств ограничивалось небольшими размерами многих исследований и риском систематических ошибок.

Более свежий метаанализ 2025 года поставил эти результаты под сомнение. Исследователи проанализировали 23 клинических испытания и обнаружили, что положительный эффект коллагена в основном наблюдался в работах, которые финансировали производители добавок, тогда как в независимых и более качественных исследованиях значимых улучшений состояния кожи выявить не удалось. Поэтому вопрос об эффективности коллагеновых добавок для омоложения кожи остаётся открытым.

Вывод: крем с коллагеном не омолаживает кожу изнутри, а эффективность коллагеновых добавок для улучшения состояния кожи остаётся предметом дискуссий.

Миф 2. Гормон роста возвращает молодость

В 1990 году эндокринолог Дэниел Рудман опубликовал в New England Journal of Medicine небольшое исследование: инъекции гормона роста у пожилых мужчин уменьшили жировую массу и увеличили мышечную. Индустрия антиэйджинга подхватила это как доказательство «гормона молодости» — и с тех пор не отпускает.

Дальнейшие исследования показали другую картину. Повышенный уровень гормона роста стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста (IGF-1). Этот сигнальный путь активно участвует в процессах роста и старения организма и может быть связан с повышенным риском некоторых видов рака. Долгосрочная польза для продолжительности жизни не доказана, зато побочные эффекты хорошо задокументированы: задержка жидкости, боли в суставах, инсулинорезистентность, синдром запястного канала.

Вывод: гормон роста — не эликсир молодости. Его назначают строго при доказанном дефиците под контролем врача, а самостоятельный приём опасен.

Миф 3. Ресвератрол из красного вина продлевает жизнь

Ресвератрол — вещество из кожицы винограда и красного вина — прославился после опытов на мышах: у грызунов он активировал белки-сиртуины и увеличивал продолжительность жизни. Новость облетела мировые СМИ, продажи добавок с ресвератролом резко выросли, а мнение, что бокал красного вина полезен для здоровья, стало расхожим.

Национальный институт старения США финансировал масштабное исследование среди пожилых жителей Тосканы, в котором наблюдали участников с 1998 по 2009 год. Результаты разочаровали: исследование «Инвеккьяре ин Кьянти» в JAMA Internal Medicine показало, что уровень ресвератрола в моче не был связан ни с продолжительностью жизни, ни с риском сердечно-сосудистых заболеваний, ни с онкологией, ни с маркерами воспаления. Авторы прямо предупредили: принимать добавки с ресвератролом на основании данных о животных преждевременно.

Вывод: красное вино не продлевает жизнь, а добавки с ресвератролом пока не доказали пользу в испытаниях на людях.

Миф 4. Дорогой крем работает лучше дешёвого

Цена антивозрастного крема редко отражает его реальную эффективность. Большинство «революционных» компонентов в составе — пептиды, стволовые клетки растений, «клеточные факторы» — не прошли клинических испытаний на людях. Их концентрация в продукте часто слишком мала, чтобы давать измеримый эффект. Маркетинг здесь работает куда лучше, чем биохимия.

Наиболее убедительная доказательная база среди наружных средств накоплена для ретиноидов и солнцезащитных средств. Ретинол стимулирует синтез коллагена, ускоряет обновление клеток и уменьшает глубину морщин — это подтверждено в клинических исследованиях, в том числе обзором University of Michigan Medical School. Оба компонента доступны и в недорогих продуктах.

Вывод: цена — не критерий эффективности. В составе стоит искать ретинол или ретиноиды по назначению врача, а не экзотические «клеточные экстракты».

Миф 5. Солнцезащитный крем — только для пляжа

Многие считают, что SPF нужен летом или у воды, а в остальное время это лишняя трата денег. Между тем ультрафиолетовое излучение — одна из главных внешних причин старения кожи: оно разрушает коллагеновые волокна, вызывает пигментные пятна и повышает риск рака кожи. Часть УФ-лучей проникают через облака и стёкла окон круглый год.

Австралийское рандомизированное контролируемое исследование с участием 903 взрослых показало убедительный результат: те, кто наносил солнцезащитный крем ежедневно в течение 4,5 лет, старели на 24% медленнее по показателям микрорельефа кожи по сравнению с теми, кто пользовался им от случая к случаю. Данные опубликованы в Annals of Internal Medicine.

Вывод: ежедневный SPF — один из немногих антивозрастных методов с доказательной базой уровня рандомизированного исследования, и он дешевле большинства омолаживающих кремов.

Что в итоге

Большинство популярных средств омоложения показывают эффект только в лаборатории: их продают раньше, чем испытывают на людях. Индустрия «вечной молодости» зарабатывает десятки миллиардов долларов в год именно на этом разрыве между обещаниями и доказательствами. Доказательная база сегодня на стороне ретиноидов, ежедневного SPF, регулярной физической активности и полноценного сна.

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