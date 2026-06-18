Бритва ни при чем: учёные развенчали популярный миф об отросших волосах

Убеждение, что бритьё делает волосы гуще и темнее, передаётся из поколения в поколение. В него верят, потому что миф как будто подтверждается личным опытом. Между тем современная наука считает, что это оптическая иллюзия, у которой есть физиологическое объяснение.

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Почему миф оказался таким живучим

Заблуждение держится не на пустом месте — оно опирается на реальное наблюдение. После бритья отросшие волосы действительно выглядят иначе: они кажутся темнее, жёстче и гуще. Именно это ощущение большинство людей принимают за биологическое изменение, хотя на самом деле одно с другим не связано: рост волос регулируется гормонами-андрогенами, а не лезвием.

Что происходит с волосом на самом деле

Волос состоит из двух частей: стержня — видимой части над поверхностью кожи, образованной отмершими клетками, — и волосяного фолликула, расположенного глубоко в коже и управляющего ростом. Бритьё затрагивает исключительно стержень из неживых клеток. Фолликул остаётся нетронутым, а значит, никакого сигнала об изменении толщины, цвета или скорости роста не получает. Толщина, цвет и скорость роста волос определяются генетикой и гормональным фоном.

Научные данные не подтверждают влияние бритья на рост волос. В классическом исследовании, опубликованном в журнале The Anatomical Record ещё в 1928 году, учёные сравнивали участки кожи после бритья и не обнаружили изменений в скорости роста или характеристиках новых волос.

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Спустя более 40 лет эти выводы подтвердило другое исследование. У мужчин, которые месяцами регулярно брили одну ногу, волосы не становились толще, жёстче и не росли быстрее по сравнению с небритой ногой.

После бритья волосы действительно могут визуально казаться гуще. Этот оптический эффект связан с тем, что лезвие режет волос поперёк, оставляя тупой прямой срез вместо естественного заострённого кончика. Поэтому когда волосы коротко подстрижены, они могут казаться жёсткими или щетинистыми.

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