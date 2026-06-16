Косметолог назвала три ситуации, когда уколы красоты сделают хуже

Инъекционная косметология стала массовой и вполне обыденной практикой: к ней прибегают и молодые, и возрастные пациенты, люди с разным уровнем дохода и запросами на внешность. Однако иногда после процедуры лицо может выглядеть хуже, чем до. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала «Рамблеру», почему так бывает и можно ли этого избежать.

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Самый высокий риск безвозвратно испортить внешность связан с некачественными препаратами и квалификацией косметолога. На маркетплейсах можно купить составы сомнительного происхождения по цене ниже рыночной. Такие препараты не проходят клинических испытаний и могут быть опасны. Врачи сталкиваются со случаями тяжёлых осложнений из-за использования фальсифицированных препаратов и подделок.

«Если использовать несертифицированные препараты, можно получить нерассасывающиеся папулы (плотные узелки на коже), опущение века или псевдобульбарный синдром (когда двоится в глазах, сложно ходить и говорить)». Егорова Татьяна Владимировна врач-дерматолог, косметолог, ведущий специалист клиники «Люмиренс»

Не менее важен человеческий фактор. Любые инъекции должен делать врач-косметолог (с высшим медицинским образованием и соответствующим сертификатом), который знает анатомию лица и может оценить пользу и риски процедуры.

«Обычному человеку очень сложно понять, что именно ему подойдёт, поэтому нужно идти в клинику и консультироваться с высококвалифицированными специалистами», — рекомендует врач-косметолог.

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Шаблонная косметология

Другая причина, почему инъекции не дают ожидаемого эффекта, — шаблонный подход к омоложению. Люди стареют по-разному, у кого-то появляются мелкие морщины, у кого-то плывёт овал лица. Если косметолог не учитывает анатомические особенности, инъекции могут дать противоположный эффект.

В славянской популяции чаще всего встречается деформационно-отёчный тип старения. Для него характерны тяжёлые ткани лица, плотная кожа и склонность к задержке жидкости. Если такому пациенту бесконтрольно колоть филлеры, лицо станет одутловатым и тяжёлым.

«В косметологии, безусловно, всё подбирается индивидуально, исходя из возраста и типа кожи. Даже уколы гиалуроновой кислоты, естественного компонента кожи, могут усилить отёки у пациентов с отёчно-деформационным морфотипом», — говорит спцеиалист.

Также важно учитывать возраст. То, что хорошо переносится в 30 лет, может давать выраженные побочные эффекты в более зрелом возрасте. И наоборот: процедуры, которые работают на возрастной коже, не всегда подходят молодым пациентам.

«Например, я бы не рекомендовала использовать большое количество филлеров в возрасте до 25 лет. Это тоже может впоследствии усилить склонность к отёкам», — комментирует врач.

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Отсроченные осложнения

В первые дни после визита в клинику лицо может выглядеть идеально, но со временем могут начаться скрытые процессы, которые портят внешность. Отсроченные осложнения могут возникнуть через неделю и даже месяцы после процедуры. Это могут быть:

Гранулёмы — небольшие узелки, которые возникают в ответ на замедленную реакцию иммунитета. На ощупь такие образования похожи на твёрдые шишки под кожей.

— небольшие узелки, которые возникают в ответ на замедленную реакцию иммунитета. На ощупь такие образования похожи на твёрдые шишки под кожей. Телеангиэктазии — небольшие сосудистые «звёздочки» или расширенные поверхностные капилляры, которые могут появляться в зоне инъекций. Чаще всего они связаны с давлением введённого филлера на сосудистую сеть.

— небольшие сосудистые «звёздочки» или расширенные поверхностные капилляры, которые могут появляться в зоне инъекций. Чаще всего они связаны с давлением введённого филлера на сосудистую сеть. Миграция филлеров — когда гель, введённый в одну зону, под действием мимики или силы тяжести смещается в соседние участки, создавая неестественные валики и припухлости.

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Полностью исключить риски нельзя, но, если соблюдать рекомендации по введению и использовать сертифицированные препараты, вероятность тяжёлых осложнений составляет всего 0,0001%.

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Уколы красоты — это не лёгкая косметическая процедура, а полноценное медицинское вмешательство. Отсроченные иммунные ответы, дешёвые контрафактные препараты и слепое следование бьюти-трендам без учёта типа старения могут ухудшить внешний вид.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог Егорова Татьяна Владимировна, стаж 20 лет.

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