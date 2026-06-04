Вся правда о морщинах: вот что на самом деле старит ваше лицо

Морщины принято считать неизбежным признаком возраста. Однако исследования показывают, что скорость их появления зависит не только от генетики. Разобрались, какие привычки влияют на кожу сильнее, чем кажется и какие возрастные изменения можно замедлить.

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Солнце создаёт больше морщин, чем возраст

Когда речь идет о старении кожи, многие винят годы. Однако главный внешний фактор — ультрафиолетовое излучение. Учёные называют этот процесс фотостарением.

Под действием солнечных лучей кожа быстрее теряет упругость, становится менее эластичной, появляются складки и неровности. На участках тела, которые постоянно открыты солнцу, морщины обычно выражены сильнее. Это подтверждают клинические обзоры, согласно которым до 80% видимых признаков старения кожи лица связаны именно с УФ-излучением.

Солнцезащитный крем замедляет старение кожи

Часто можно услышать, что SPF нужен только для профилактики ожогов. Однако есть данные, что он помогает и против морщин.

В рандомизированном исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, у людей, которые ежедневно пользовались солнцезащитным кремом, через 4,5 года было значительно меньше признаков старения кожи по сравнению с теми, кто наносил его время от времени. Авторы подсчитали, что скорость старения кожи оказалась примерно на четверть ниже.

Мимика оставляет заломы

Улыбки, прищуривание, нахмуренные брови — результат работы лицевых мышц. Пока кожа молодая и в ней много коллагена, она быстро возвращается в исходное состояние. Со временем следы от повторяющихся движений начинают сохраняться.

Регулярное напряжение определённых мышц напрямую связано с формированием складок между бровями, на лбу и вокруг глаз. Именно поэтому мимические морщины часто возникают раньше других, фиксируя привычные эмоции.

Поза во сне тоже влияет на кожу

После сна многие замечают отпечатки подушки на лице. В молодом возрасте они исчезают за полчаса, но с годами кожа восстанавливается медленнее.

Постоянное давление на одни и те же участки лица во время сна на боку или на животе способствует появлению так называемых «морщин сна». Они формируются иначе, чем мимические. Как отмечается в исследовании Aesthetic Surgery Journal, причина не в работе мышц, а в повторяющемся механическом сдавливании, смещении и натяжении тканей лица во время сна.

Курение ускоряет образование морщин

Кожа курильщиков стареет быстрее. Токсичные вещества табачного дыма сужают сосуды, ухудшая кровоснабжение дермы, и активируют ферменты, которые разрушают коллаген и эластин.

Особенно заметны могут быть изменения в нижней части лица. У курящих людей чаще появляются кисетные морщины (вертикальные мелкие складки кожи вокруг рта, которые расходятся от красной каймы губ вверх и вниз), углубляются носогубные складки и раньше возникают признаки провисания тканей.

Этот эффект хорошо показало исследование, опубликованное в журнале Plastic and Reconstructive Surgery. Учёные сравнили 79 пар близнецов с разным стажем курения и обнаружили, что курящие братья и сёстры выглядели старше своих некурящих близнецов, а морщины вокруг рта и в средней и нижней части лица у них были выражены сильнее.

Сахар «склеивает» кожу изнутри через гликацию

Избыток сладкого в рационе бьёт по молодости кожи изнутри. В организме запускается процесс гликации — молекулы сахара связываются с белками коллагена и эластина.

В результате образуются конечные продукты гликирования (AGEs), которые делают волокна жёсткими, хрупкими и неспособными к восстановлению. Согласно публикации в Clinical Dermatology, накопление AGEs снижает упругость кожи, что в свою очередь влияет на то, что морщины становятся глубокими гораздо быстрее.

Что в итоге

Возраст влияет на появление морщин, но он определяет далеко не всё. На состояние кожи сильнее всего воздействуют солнце, курение, сахар и положение головы во время сна.

Как защитить кожу с точки зрения науки:

Использовать SPF-крем круглый год при УФ-индексе выше 2.

Минимизировать количество добавленного сахара в рационе.

По возможности спать на спине или использовать шёлковые (атласные) наволочки, снижающие трение.

Отказаться от никотина.

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