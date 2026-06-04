Вся правда о морщинах: вот что на самом деле старит ваше лицо

Почему появляются морщины на самом деле: 5 фактов
Морщины принято считать неизбежным признаком возраста. Однако исследования показывают, что скорость их появления зависит не только от генетики. Разобрались, какие привычки влияют на кожу сильнее, чем кажется и какие возрастные изменения можно замедлить.
Солнце создаёт больше морщин, чем возраст
Когда речь идет о старении кожи, многие винят годы. Однако главный внешний фактор — ультрафиолетовое излучение. Учёные называют этот процесс фотостарением.
Под действием солнечных лучей кожа быстрее теряет упругость, становится менее эластичной, появляются складки и неровности. На участках тела, которые постоянно открыты солнцу, морщины обычно выражены сильнее. Это подтверждают клинические обзоры, согласно которым до 80% видимых признаков старения кожи лица связаны именно с УФ-излучением.
Солнцезащитный крем замедляет старение кожи
Часто можно услышать, что SPF нужен только для профилактики ожогов. Однако есть данные, что он помогает и против морщин.
В рандомизированном исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, у людей, которые ежедневно пользовались солнцезащитным кремом, через 4,5 года было значительно меньше признаков старения кожи по сравнению с теми, кто наносил его время от времени. Авторы подсчитали, что скорость старения кожи оказалась примерно на четверть ниже.
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Мимика оставляет заломы
Улыбки, прищуривание, нахмуренные брови — результат работы лицевых мышц. Пока кожа молодая и в ней много коллагена, она быстро возвращается в исходное состояние. Со временем следы от повторяющихся движений начинают сохраняться.
Регулярное напряжение определённых мышц напрямую связано с формированием складок между бровями, на лбу и вокруг глаз. Именно поэтому мимические морщины часто возникают раньше других, фиксируя привычные эмоции.
Поза во сне тоже влияет на кожу
После сна многие замечают отпечатки подушки на лице. В молодом возрасте они исчезают за полчаса, но с годами кожа восстанавливается медленнее.
Постоянное давление на одни и те же участки лица во время сна на боку или на животе способствует появлению так называемых «морщин сна». Они формируются иначе, чем мимические. Как отмечается в исследовании Aesthetic Surgery Journal, причина не в работе мышц, а в повторяющемся механическом сдавливании, смещении и натяжении тканей лица во время сна.
Курение ускоряет образование морщин
Кожа курильщиков стареет быстрее. Токсичные вещества табачного дыма сужают сосуды, ухудшая кровоснабжение дермы, и активируют ферменты, которые разрушают коллаген и эластин.
Особенно заметны могут быть изменения в нижней части лица. У курящих людей чаще появляются кисетные морщины (вертикальные мелкие складки кожи вокруг рта, которые расходятся от красной каймы губ вверх и вниз), углубляются носогубные складки и раньше возникают признаки провисания тканей.
Этот эффект хорошо показало исследование, опубликованное в журнале Plastic and Reconstructive Surgery. Учёные сравнили 79 пар близнецов с разным стажем курения и обнаружили, что курящие братья и сёстры выглядели старше своих некурящих близнецов, а морщины вокруг рта и в средней и нижней части лица у них были выражены сильнее.
Сахар «склеивает» кожу изнутри через гликацию
Избыток сладкого в рационе бьёт по молодости кожи изнутри. В организме запускается процесс гликации — молекулы сахара связываются с белками коллагена и эластина.
В результате образуются конечные продукты гликирования (AGEs), которые делают волокна жёсткими, хрупкими и неспособными к восстановлению. Согласно публикации в Clinical Dermatology, накопление AGEs снижает упругость кожи, что в свою очередь влияет на то, что морщины становятся глубокими гораздо быстрее.
Что в итоге
Возраст влияет на появление морщин, но он определяет далеко не всё. На состояние кожи сильнее всего воздействуют солнце, курение, сахар и положение головы во время сна.
Как защитить кожу с точки зрения науки:
- Использовать SPF-крем круглый год при УФ-индексе выше 2.
- Минимизировать количество добавленного сахара в рационе.
- По возможности спать на спине или использовать шёлковые (атласные) наволочки, снижающие трение.
- Отказаться от никотина.
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