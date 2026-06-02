Названа ошибка в уходе, из-за которой стопы превращаются в наждачку

Трещины на пятках не только портят внешний вид стоп, но и могут вызывать дискомфорт и боль при ходьбе. В большинстве случаев проблему удаётся решить домашним уходом, однако иногда сухая и растрескавшаяся кожа может быть признаком заболевания. Рассказываем, почему появляются трещины и что поможет от них избавиться.

Почему появляются трещины на пятках

Кожа на пятках портится, когда становится слишком сухой и плотной. Во время ходьбы вес тела давит на жировую подушку стопы, обезвоженная кожа не выдерживает такой нагрузки и трескается.

Ситуацию могут усугублять:

лишний вес;

привычка принимать горячий душ (это нарушает защитный барьер кожи);

открытая обувь, например шлёпанцы.

Также трещины на пятках могут возникать при:

грибковых инфекциях стоп;

сахарном диабете;

псориазе или экземе.

У женщин сухость кожи на стопах часто усиливается после менопаузы.

Как вылечить пятки дома

Главное условие — регулярный уход. Наносите увлажняющий крем на стопы не реже двух раз в день. Лучше выбирать плотные средства с мочевиной (10–25%), молочной или салициловой кислотой. Эти компоненты помогают размягчить огрубевшую кожу и ускоряют её обновление. Врачи Mayo Clinic предлагают придерживаться такой схемы:

Подержите стопы в тёплой воде 10–20 минут. Это размягчит кожу.

10–20 минут. Это размягчит кожу. Аккуратно обработайте пятки жёсткой мочалкой, чтобы убрать огрубевшие частички кожи. Слишком интенсивно тереть кожу не стоит — это может усилить повреждения.

чтобы убрать огрубевшие частички кожи. Слишком интенсивно тереть кожу не стоит — это может усилить повреждения. Осторожно промокните ноги полотенцем и нанесите на слегка влажную кожу крем или вазелин.

и нанесите на слегка влажную кожу крем или вазелин. Наденьте хлопковые носки, они помогут средству лучше впитаться за ночь.

Когда обращаться к врачу

Если домашний уход не помогает, трещины становятся глубже, кровоточат или появляются покраснение и отёк, стоит обратиться к врачу. Такие симптомы могут указывать на грибковую инфекцию или другие заболевания. Людям с сахарным диабетом не стоит самостоятельно срезать огрубевшую кожу или лечить глубокие трещины без консультации врача.

