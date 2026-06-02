Названа ошибка в уходе, из-за которой стопы превращаются в наждачку

Почему трескаются пятки и как их вылечить домашними средствами
Трещины на пятках не только портят внешний вид стоп, но и могут вызывать дискомфорт и боль при ходьбе. В большинстве случаев проблему удаётся решить домашним уходом, однако иногда сухая и растрескавшаяся кожа может быть признаком заболевания. Рассказываем, почему появляются трещины и что поможет от них избавиться.
Почему появляются трещины на пятках
Кожа на пятках портится, когда становится слишком сухой и плотной. Во время ходьбы вес тела давит на жировую подушку стопы, обезвоженная кожа не выдерживает такой нагрузки и трескается.
Ситуацию могут усугублять:
- лишний вес;
- привычка принимать горячий душ (это нарушает защитный барьер кожи);
- открытая обувь, например шлёпанцы.
Также трещины на пятках могут возникать при:
- грибковых инфекциях стоп;
- сахарном диабете;
- псориазе или экземе.
У женщин сухость кожи на стопах часто усиливается после менопаузы.
Как вылечить пятки дома
Главное условие — регулярный уход. Наносите увлажняющий крем на стопы не реже двух раз в день. Лучше выбирать плотные средства с мочевиной (10–25%), молочной или салициловой кислотой. Эти компоненты помогают размягчить огрубевшую кожу и ускоряют её обновление. Врачи Mayo Clinic предлагают придерживаться такой схемы:
- Подержите стопы в тёплой воде 10–20 минут. Это размягчит кожу.
- Аккуратно обработайте пятки жёсткой мочалкой, чтобы убрать огрубевшие частички кожи. Слишком интенсивно тереть кожу не стоит — это может усилить повреждения.
- Осторожно промокните ноги полотенцем и нанесите на слегка влажную кожу крем или вазелин.
- Наденьте хлопковые носки, они помогут средству лучше впитаться за ночь.
Когда обращаться к врачу
Если домашний уход не помогает, трещины становятся глубже, кровоточат или появляются покраснение и отёк, стоит обратиться к врачу. Такие симптомы могут указывать на грибковую инфекцию или другие заболевания. Людям с сахарным диабетом не стоит самостоятельно срезать огрубевшую кожу или лечить глубокие трещины без консультации врача.
