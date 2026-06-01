Вот правда о силиконах и парабенах, о которой молчат блогеры

Каждый раз выбираете косметику с надписью «без силиконов» или «без парабенов», потому что боитесь вредной химии? Такие маркировки давно стали частью маркетинга косметики. На практике всё сложнее: часть страхов появилась из-за старых исследований, часть — благодаря блогам и соцсетям. Разобрались, какие популярные представления о них действительно обоснованы.

Парабены — это консерванты. Они защищают косметику от бактерий и плесени и помогают средству не портиться, когда его откроют.

Силиконы — это вещества, которые делают текстуру кремов и шампуней более гладкой и помогают создавать на коже или волосах защитную плёнку. Благодаря им волосы легче расчёсываются, а кремы равномерно распределяются.

Миф 1. Парабены вызывают рак

Этот страх появился после исследования начала 2000-х годов, в котором следы парабенов нашли в тканях опухолей молочной железы. Однако работа не доказала, что именно парабены стали причиной рака.

С тех пор безопасность этих веществ неоднократно проверяли. Европейские и американские регуляторы разрешают использовать определённые виды парабенов в косметике в ограниченных концентрациях. Для большинства людей такие количества считаются безопасными.

При этом некоторые разновидности парабенов действительно ограничили или запретили из-за недостатка данных о безопасности при высоких дозах. Поэтому современные формулы косметики стали более жёстко контролироваться.

Миф 2. Косметика без парабенов всегда лучше

Не обязательно. Если в средстве нет парабенов, производителю всё равно нужны консерванты, иначе продукт быстро испортится.

Иногда вместо парабенов используют другие вещества, которые могут раздражать кожу даже чаще. Кроме того, отсутствие нормальной консервации повышает риск размножения бактерий и грибков в баночке, особенно если косметика хранится в тёплой ванной. Американское общество контактного дерматита отмечает, что парабены считаются одними из наименее аллергенных консервантов в косметике.

Для большинства людей важнее не наличие или отсутствие конкретного компонента, а то, насколько средство подходит коже и прошло ли оно нормальный контроль безопасности.

Миф 3. Силиконы не дают коже и волосам дышать

Это одно из самых популярных заблуждений. На самом деле кожа не получает кислород так, как лёгкие. Силиконы могут создавать на поверхности защитный слой, но это не означает, что они перекрывают кислород.

Во многих кремах силиконы помогают уменьшить потерю влаги и защищают кожу от раздражения. В шампунях и бальзамах они делают волосы более гладкими, уменьшают пушистость и облегчают расчёсывание. В обзоре по косметике для волос в International Journal of Trichology отмечается, что силиконы помогают уменьшать повреждение волос и временно улучшают их внешний вид.

Некоторым людям действительно может не нравиться ощущение плотной плёнки, особенно при жирной коже головы. Однако это скорее вопрос комфорта и типа средства, а не доказанного вреда.

Миф 4. Силиконы портят волосы

Сами по себе силиконы не разрушают волосы. Наоборот, они часто временно улучшают их внешний вид: уменьшают ломкость при расчёсывании и защищают длину от механических повреждений.

Проблема может быть в другом. Некоторые силиконы могут постепенно накапливаться на поверхности волос, из-за чего они становятся тяжёлыми и быстрее теряют объём. Тогда человеку кажется, что волосы «испортились».

Обычно это решается более тщательным очищением или сменой ухода. Для повреждённых, окрашенных и пористых волос силиконы часто оказываются даже полезными, потому что помогают уменьшить сухость и спутывание.

Что в итоге

И парабены, и силиконы давно используются в косметике и достаточно хорошо изучены. Это не означает, что любое средство подойдёт каждому человеку, но и автоматически считать такие компоненты опасными не стоит. У некоторых людей отдельные компоненты косметики действительно могут вызывать раздражение или аллергические реакции, но это не делает весь класс веществ опасным.

Чаще всего страх перед ними связан не с реальными медицинскими рисками, а с маркетингом и упрощёнными объяснениями из соцсетей. Поэтому ориентироваться лучше не на громкие надписи на упаковке, а на состав средства в целом, особенности кожи и рекомендации специалистов.

