Покраснение, зуд, жжение или мелкая сыпь после нового крема — частая реакция кожи. Разобрались, почему так происходит и что делать в первые часы, чтобы не стало хуже.

Чаще всего проблема связана с контактным дерматитом — реакцией кожи на раздражитель или аллерген. Его могут вызывать отдушки, консерванты, кислоты, эфирные масла в новых средствах или и даже тех, которыми человек раньше спокойно пользовался без проблем. Проблема иногда появляется не сразу, а через несколько часов или дней.

Что делать сразу:

Прекратите использовать новое средство. Не наносите его повторно для проверки. Даже если реакция была слабой.

Смойте косметику прохладной водой. Не трите кожу щётками, скрабами или полотенцем.

Упростите уход на несколько дней. Оставьте мягкое очищение и нейтральный крем без запаха. Чем меньше активных компонентов, тем лучше.

Не наносите кислоты, ретинол, спиртовые тоники и эфирные масла. Они могут усилить воспаление.

Если есть зуд или жжение, можно сделать прохладный компресс на 10–15 минут.

Не маскируйте сыпь плотным макияжем. Это часто ухудшает состояние кожи.

Контактный дерматит обычно вызывает зуд, покраснение, сухость, шелушение или мелкие пузырьки. Иногда кожа начинает «гореть» и болезненно реагировать даже на воду.

В лёгких случаях симптомы проходят за несколько дней после отмены косметики. Однако если сыпь усиливается, появляются отёк век, трещины, боль или кожа начинает мокнуть, стоит обратиться к дерматологу. Особенно если реакция возникла на лице или вокруг глаз.

Срочно нужна медицинская помощь, если:

стало трудно дышать;

отекают губы, язык или веки;

появилась сильная боль;

поднялась температура;

сыпь быстро распространяется по телу.

Иногда проблема не в самом креме, а в конкретном компоненте. Частые виновники — отдушки и консерванты. Если реакции повторяются, врач может предложить патч-тесты — это специальные наклейки с аллергенами, которые помогают понять, на что именно реагирует кожа.

Чтобы снизить риск новых высыпаний Американская академия дерматологии советует заранее тестировать новые средства на небольшом участке кожи, особенно если раньше уже были реакции на косметику. Кроме того:

не вводите сразу несколько новых продуктов;

выбирайте косметику без сильных отдушек, если кожа чувствительная;

следите за сроком годности косметики.

