Россиянок предупредили о бесполезности самого популярного крема

Гиалуроновую кислоту многие знают как увлажняющий компонент косметики. Это ключевое вещество в организме, которое обеспечивает жизнедеятельность клеток и здоровье суставов. Врач-дерматолог, косметолог Ольга Логунова рассказала «Рамблеру», чем полезна гиалуроновая кислота и как лучше её использовать.

Что это такое

Гиалуроновая кислота — сложная молекула сахара (гликозаминогликан), которая содержится в соединительной, эпителиальной и нервной тканях. В организме взрослого человека весом 70 кг есть около 15 граммов гиалуроновой кислоты, треть от этого объёма ежедневно обновляется.

Она может притягивать молекулы воды в большом объёме. Четверть чайной ложки этого вещества может удержать до 5,6 литра воды.

«Гиалуроновая кислота обладает уникальными физико-химическими свойствами, благодаря которым участвует в различных значимых биологических процессах и используется в косметической и терапевтической медицине».

Зачем нужна гиалуроновая кислота

Больше всего её в коже: в дерме и эпидермисе сосредоточено до 50% от общего объёма. Также гиалуроновая кислота есть в стекловидном теле глаз, синовиальной жидкости суставов, клапанах сердца, лёгких, аорте, предстательной железе и даже в костной ткани. В организме она выполняет несколько важных функций:

Увлажнение. Вещество удерживает воду и помогает поддерживать нормальный уровень увлажнённости кожи, слизистых и других тканей.

Смазка суставов. Она входит в состав суставной жидкости и снижает трение между поверхностями суставов, облегчая движение.

Заполнение межклеточного пространства. Гиалуроновая кислота работает как «гель», который заполняет пространство между клетками и помогает сохранять структуру тканей.

«Кроме того, гиалуроновая кислота обеспечивает регенерацию и защиту тканей. Она принимает активное участие в заживлении ран, пролиферации (делении) и миграции клеток, регуляции воспаления и иммунного ответа», — комментирует врач.

Как использовать гиалуроновую кислоту

Наружное применение

Косметика с гиалуроновой кислотой увлажняет кожу, но важно понимать, что действие крема ограничено поверхностными слоями. Настоящая регенерация начинается с дермы, куда крем не проникает.

«При выборе крема самый важный критерий — молекулярный вес гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная работает на поверхности, создавая увлажняющую плёнку. Низкомолекулярная способна проникать в более глубокие слои и давать то самое глубокое увлажнение изнутри кожи. Лучшие кремы содержат комбинацию разных видов», — говорит врач-дерматолог.

Также стоит учитывать и другие составляющие крема. Увлажнение — это лишь малая часть ухода. Поэтому дерматолог советует выбирать средства, где есть и другие ценные компоненты. Например, церамиды для восстановления защитного барьера, антиоксиданты для защиты от свободных радикалов и пептиды для дополнительного ухода.

Инъекции

В косметологии препараты с гиалуроновой кислотой используют для мезотерапии или биоревитализации. Это позволяет доставить вещество непосредственно в дерму.

«Инъекции с гиалуроновой кислотой способствуют восстановлению и нормализации межклеточного матрикса (сеть из белков и полисахаридов, окружающая клетки), стимулируют собственные клетки кожи — фибробласты — для выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. В результате улучшаются гидратация и тургор тканей», — комментирует специалист.

Также для восполнения объёма тканей применяют филлеры. В этом случае используют препараты на основе высокомолекулярной, стабилизированной гиалуроновой кислоты.

«Такие уколы выполняют своего рода каркасную функцию, предотвращают усугубление заломов, разглаживают мелкие морщины и другие возрастные изменения. При правильном подборе препарата и техники введения результат хорошо предсказуем и безопасен», — уточняет дерматолог-косметолог Ольга Логунова.

Иногда инъекции с гиалуроновой кислотой используют для лечения остеоартроза. Эффективность метода остаётся спорной: мнения экспертных врачебных организаций по этому поводу расходятся. Общий консенсус можно сформулировать так: после инъекций гиалуроновой кислоты в сустав у некоторых пациентов наблюдаются небольшие, но значимые симптоматические эффекты.

Биодобавки

БАДы с гиалуроновой кислотой рекламируют как средство для кожи и суставов. Научные данные об эффективности добавок неоднозначны и ограничены.

Например, обзоры японских учёных показали, что регулярный приём гиалуроновой кислоты внутрь может улучшить состояние кожи и уменьшить боль в коленях при остеоартрите. Однако качество включённых в обзор исследований было низким. В большинстве экспериментов была небольшая выборка, а среди авторов обеих статей значатся сотрудники крупнейшего в стране производителя БАДов.

«До сих пор нет выработанных единых стандартов, позволяющих объективно оценить, работают БАДы на самом деле или нет. Также пока не совсем понятно, как именно гиалуроновая кислота в форме добавок добирается до кожи и как там работает. И к тому же нет единого мнения о том, какой тип гиалуроновой кислоты, в какой дозе и в какой форме будет действительно эффективен», — говорит врач.

Поэтому пока данных недостаточно, чтобы уверенно рекомендовать БАДы с гиалуроновой кислотой для улучшения состояния кожи или суставов.

Главное о пользе гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота в организме удерживает влагу, поддерживает плотность тканей и помогает суставам двигаться плавно. В составе косметики она увлажняет кожу, но не может проникнуть в глубокие слои и запустить процессы омоложения изнутри. Инъекции дают быстрый и видимый результат, но эффект временный. Что касается приёма гиалуроновой кислоты внутрь в виде добавок, то здесь наука пока не даёт однозначных ответов. Текущих данных недостаточно, чтобы уверенно заявлять о высокой эффективности таких добавок.

Текст проверила Логунова Ольга Алексеевна, врач-дерматолог, косметолог Lahta Clinic. Стаж 10 лет.

