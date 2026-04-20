Как худеть, чтобы не обвисала кожа: советы от пластического хирурга

Победа над лишним весом — это колоссальный труд, который часто завершается неожиданным эстетическим разочарованием. Вместо желаемого рельефа в зеркале может отражаться обвисшая кожа, которая портит силуэт и доставляет физический дискомфорт. Пластический хирург Альхамати Жорж Вахид рассказал «Рамблеру», как худеть, чтобы не обвисала кожа, и что делать, если это уже случилось.

Что происходит с кожей при потере веса?

Кожа — орган с высокой степенью эластичности, за которую отвечают белки коллаген и эластин. При наборе веса кожа вынуждена растягиваться, чтобы вместить увеличившийся объём жировой ткани.

«Коллагеновые и эластиновые волокна удлиняются, подкожная клетчатка разрастается. При медленном похудении кожа частично восстанавливается — успевает подтянуться вслед за уменьшающимся объёмом. Но при быстрой или значительной потере веса (более 20–25 килограммов) волокна уже не возвращаются в исходное состояние. Они необратимо деформированы». Альхамати Жорж Вахид пластический хирург, врач-маммолог сети клиник «Семейная»

Кроме скорости и объёма потери веса на вероятность обвисания кожи могут повлиять:

Возраст: с годами синтез коллагена замедляется по естественным причинам.

с годами синтез коллагена замедляется по естественным причинам. Генетика: уровень эластичности кожи частично заложен в ДНК.

уровень эластичности кожи частично заложен в ДНК. Загар: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин. Это ускоряет старение и снижает упругость кожи.

Как худеть, чтобы минимизировать обвисание

Самый эффективный способ — терять вес постепенно, чтобы кожа успевала за изменениями тела. Оптимальная скорость потери веса — от 0,5 до 1 кг в неделю.

«Избежать обвисания кожи полностью невозможно, если речь идёт о большом весе. Однако минимизировать последствия реально. Для этого нужно изменить образ жизни», — говорит пластический хирург.

Есть больше белка. Коллаген — это белок, его важно получать из еды. В процессе пищеварения он распадается до аминокислот, и организм сам собирает нужные ему белки заново. Поэтому нет гарантий, что белок из пищи пойдёт именно на создание коллагена для кожи. Но чем больше белка поступает, тем выше вероятность, что после закрытия критических нужд у организма останутся аминокислоты для синтеза коллагена в коже.

Важно. Эффективность биологически активных добавок с коллагеном не доказана. Как объясняют специалисты Harvard Medical School, данные об их пользе для кожи ограниченны.

Выполнять силовые тренировки. При потере жировой массы важно поддерживать мышечную. Мышцы создают каркас под кожей и не дают ей сильно обвисать.

Пить воду. Обезвоженная кожа быстрее теряет тургор (упругость и эластичность).

Бросить курить. Никотин разрушает коллаген и способствует тому, что кожа становится дряблой.

А вот липосакция похудеть без последствий для кожи не поможет.

«Липосакция удаляет жир, но не убирает лишнюю кожу. Более того, после хирургического удаления жировой ткани кожа провисает ещё сильнее. Если нет достаточного количества подкожного жира, который хоть как-то наполняет складки, результат может стать хуже исходного», — предупреждает врач.

Поэтому липосакцию рекомендуют делать людям с хорошим тонусом кожи и локальными жировыми отложениями.

Как подтянуть уже обвисшую кожу

Если проблемы с кожей после похудения уже возникли, подход должен быть комплексным.

Домашний уход. Ни один крем не может подтянуть уже обвисшую кожу. Как объясняет Американская академия дерматологии, действующие вещества не могут проникнуть настолько глубоко в кожу, чтобы повлиять на её эластичность и упругость. Тем не менее важно увлажнять её, это позволит избежать сухости и раздражения.

Косметологические процедуры. RF-лифтинг, лазер и другие аппаратные процедуры помогают стимулировать микроциркуляцию и выработку нового коллагена. Эти методы могут быть эффективны, но только при незначительной дряблости, предупреждают в AAD.

«Косметологические процедуры могут улучшить качество кожи, повысить её упругость и замедлить птоз (опущение). Но убрать значительный избыток кожи они не способны. Ожидать от них результата, сравнимого с операцией, — значит тратить деньги впустую», — говорит пластический хирург.

Хирургическое вмешательство. По словам пластического хирурга, при потере 25 кг и более появляются кожные складки, которые невозможно убрать упражнениями или косметическими процедурами. В таких случаях показана пластика, которая позволяет радикально удалить излишки тканей. В зависимости от зоны вмешательства возможны:

абдоминопластика (пластика живота) — удаляют избыток кожи и жира на животе, корректируют диастаз (расхождение) мышц;

брахиопластика — подтяжка кожи плеч и рук;

круропластика — коррекция внутренней поверхности бёдер;

мастопексия — подтяжка груди, нередко в сочетании с имплантами;

бодилифтинг — круговая подтяжка тела, объединяющая несколько зон.

«Все эти операции оставляют рубцы, но хирурги располагают их в малозаметных зонах. Реабилитация занимает от 4 до 8 недель», — говорит врач.

Главное о похудении без вреда для кожи

Медленное похудение — главный способ не допустить обвисания кожи. Оптимально терять до 1 килограмма в неделю. Силовые упражнения, отказ от курения, потребление достаточного количества белка и соблюдение питьевого режима помогают сохранять кожу упругой. Однако при экстремальной потере веса (от 40–50 кг) избежать обвисания кожи невозможно. Пластическая хирургия в этом случае остаётся самым эффективным способом удалить избыток кожи и скорректировать силуэт.

Текст проверил пластический хирург, маммолог Альхамати Жорж Вахид, стаж 26 лет.

