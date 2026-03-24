Дерматолог раскрыла секрет здоровой кожи летом

Весной пора задуматься о покупке солнцезащитного крема. Но выбрать тот самый SPF, который реально защитит от рака кожи и преждевременных морщин и не ляжет жирным блином на лицо, может быть непросто. Врач-дерматолог Александра Пашкова рассказала «Рамблеру», чем физические фильтры отличаются от химических и какой SPF-крем лучше подойдёт жирной коже, а какой — чувствительной.

Как работает солнцезащитный крем

Солнце излучает два типа опасных лучей: UVA (проникают глубоко, вызывают старение и морщины) и UVB (повреждают верхний слой кожи, вызывают ожоги). Американская академия дерматологов предупреждает: оба типа повышают риск меланомы (агрессивного рака кожи).

Задача солнцезащитного крема — защитить кожу от воздействия этих лучей. Сделать это можно двумя способами: отразить их (так работают физические фильтры) или поглотить и обезвредить (химические фильтры).

Химические фильтры

Они впитываются в верхний слой кожи и при контакте с солнечным светом поглощают УФ-излучение и преобразуют его в тепло.

«Часто используют комбинации нескольких химических фильтров, так как каждый перекрывает свой диапазон лучей. В составе SPF с химическими фильтрами обычно можно встретить такие компоненты: Avobenzone, Octinoxate, Octocrylene, Oxybenzone, Mexoryl SX/XL, Tinosorb S, Tinosorb M, Uvinul A Plus». Пашкова Александра Михайловна врач-дерматолог сети клиник «Семейная»

Плюсы

невидимы на коже и хорошо ложатся под макияж;

есть варианты очень лёгких текстур: флюиды, гели, спреи;

обычно более устойчивы к воде.

Минусы

нужно наносить за 15–20 минут до выхода;

могут вызывать раздражение у обладателей гиперчувствительной кожи.

«Химические фильтры больше подходят людям с жирной и комбинированной кожей и пациентам с акне, так как для них важна лёгкая текстура», — комментирует дерматолог.

Физические фильтры

Они работают на поверхности кожи. В их составе обычно два основных ингредиента:

оксид цинка (на этикетке он обычно обозначен как zinc oxide);

(на этикетке он обычно обозначен как zinc oxide); диоксид титана (titanium dioxide).

Это минералы (поэтому такие фильтры иногда называют минеральными), которые остаются тонким слоем на поверхности кожи и, как щит, отражают солнечные лучи.

«Физические фильтры предпочтительны для людей с чувствительной кожей, розацеа, атопическим дерматитом или склонностью к аллергическим реакциям, также для пациентов после косметологических процедур, например пилинга или RF-лифтинга, беременных женщин и детей», — объясняет врач.

Сочетание активных ингредиентов в косметике: правила и рекомендации для безопасного ухода

Плюсы

начинают работать сразу после нанесения;

не проникают глубоко в кожу;

стабильны — долго не разрушаются на солнце.

Минусы

часто оставляют белый налёт и выглядят как маска на лице;

из-за плотной текстуры могут ощущаться тяжёлыми на коже;

могут пачкать одежду.

Некоторые производители используют смешанные фильтры (химические + физические).

«Такой подход позволяет перекрыть весь спектр лучей (UVA/UVB), улучшить текстуру и повысить фотостабильность средства, — говорит врач-дерматолог. — В клинической практике чаще всего рекомендуют именно их, потому что они обеспечивают широкую спектральную защиту и лучше переносятся».

Врач развенчал 6 мифов о ретиноидах

На что ещё обратить внимание

Есть несколько важных параметров, которые нужно учесть при выборе солнцезащитного крема.

Спектр защиты

Спектр защиты

На упаковке должен быть значок Broad spectrum, UVA/UVB или PA+++ / PA++++. Это значит, что крем эффективно защищает кожу и от UVB-лучей, которые связаны с ожогами, и от UVA, которые провоцируют фотостарение и пигментацию.

SPF 15, 30 или 50?

Согласно стандарту маркировка SPF 15 значит, что крем отражает 93,3% излучения, SPF 30 — 96,7%, а SPF 50 — 98%. Разница небольшая, но значимая. Американская академия дерматологов рекомендует выбирать SPF не ниже 30: это обеспечивает оптимальную защиту от фотостарения и рака кожи. SPF 15 может быть недостаточно, а всё, что выше 50, — больше маркетинг, чем реальная защита.

«В городе можно использовать SPF 30, а на активном солнце или пациентам на системных ретиноидах нужен SPF 50, — уточняет врач. — Также важно, чтобы фильтры не разрушались на солнце. Лучше, если в составе есть фильтры нового поколения: Tinosorb и Mexoryl или комбинации фильтров».

Формат средства

Он зависит от особенностей кожи и предпочтений. Лёгкие текстуры вроде флюида или геля обычно советуют людям с жирной кожей или склонной к комедонам. Лучше, если на упаковке будет пометка oil-free или non-comedogenic.

«Сухой коже лучше подходят кремы с эмолентами в составе, а чувствительной — минималистичные формулы без дополнительных уходовых ингредиентов и отдушек», — комментирует дерматолог Александра Пашкова.

Сколько крема наносить?

Традиционно рекомендуют наносить на лицо и шею одну чайную ложку крема или две полоски крема, которые покрывают указательный и средний палец на руке. Чтобы защитить всё тело, нужно минимум 30 мл средств (примерно одна рюмка). Важно обновлять слой крема в течение дня, в среднем каждые два часа.

«Важный пункт, который часто игнорируют, — реалистичность использования. Лучший SPF тот, который пациент реально наносит регулярно. Если крем "белит", скатывается или жирнеет, комплаентность (приверженность к терапии) будет нулевая», — говорит врач-дерматолог.

Главное о физических и химических солнцезащитных кремах

Оба типа защищают кожу от ультрафиолета и снижают риск фотостарения и рака кожи. Разница только в удобстве и индивидуальной реакции. Если кожа чувствительная, склонна к раздражению или акне, рекомендуют физические фильтры. Если важна лёгкая текстура и возможность использовать крем под макияж — современные химические формулы. Желательно использовать крем с маркировкой SPF 30 или больше и обновлять слой в течение дня.

Текст проверила врач-дерматолог Пашкова Александра Михайловна. Врачебный стаж 4 года.

