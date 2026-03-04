Дерматолог назвала главные правила домашнего ухода

Грамотно построенный домашний уход приносит больше пользы коже, чем редкие визиты к косметологу. При этом неправильная комбинация активных компонентов может обернуться раздражением и даже химическим ожогом. Врач‑дерматолог и косметолог Александра Пашкова рассказала, какие активы стоит включить в домашний уход и как их правильно сочетать.

Ключевые компоненты в косметике

Активные компоненты — это вещества, которые влияют на биологические процессы в коже, например стимулируют обновление, поддерживают барьерную функцию или укрепляют дерму. В косметике используют сотни разных соединений, однако доказанной эффективностью обладают далеко не все активы.

Согласно клиническим рекомендациям профессиональных дерматологических сообществ, доказательной базой обладают ретиноиды, солнцезащитные фильтры, витамин C, ниацинамид и некоторые кислоты.

Ретиноиды

Это витамин A и его производные. В составе наружных средств они могут быть обозначены как ретинол, ретиналь, ретинальдегид или эфиры ретинола. Они связываются с ядерными рецепторами клеток кожи, регулируя процессы обновления эпидермиса и синтеза коллагена в дерме. Благодаря этому кожа становится плотнее и морщины разглаживаются.

«Ретиноиды также нормализуют кератинизацию (ороговение кожи), уменьшают выраженность морщин и гиперпигментации и регулируют работу сальных желёз. Это золотой стандарт anti-age». Пашкова Александра Михайловна врач-дерматолог сети клиник «Семейная»

Они могут вызывать сухость, шелушение и повышать чувствительность к солнцу. Поэтому вводить их в уход нужно постепенно и обязательно использовать солнцезащитный крем.

Витамин C

Кожа содержит высокие концентрации этого витамина: его в дерме больше, чем в крови. Он защищает кожу от окислительного стресса и повреждения УФ-лучей.

«Это антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы, участвует в синтезе коллагена, осветляет пигментацию и придаёт коже сияние», — говорит дерматолог.

Чистая L-аскорбиновая кислота (классическая форма витамина C) быстро окисляется под действием света, воздуха и воды. Поэтому в косметике используют устойчивые производные витамина С (аскорбилфосфат магния или натрия, аскорбилглюкозид и тетрагексилдецил аскорбат) или специальные системы стабилизации (например, липосомальные технологии).

Ниацинамид

Это водорастворимая форма витамина B3 с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он редко вызывает раздражение и подходит пациентам с чувствительной кожей.

«Ниацинамид — многофункциональный актив. Он снижает потерю влаги, уменьшает воспаление, регулирует себум и выравнивает тон кожи», — комментирует врач-косметолог.

Кислоты

В косметике используют два типа кислот:

Альфа-гидроксикислоты, или AHA — это водорастворимые кислоты, которые работают на поверхности кожи. Они помогают убрать ороговевшие клетки, выровнять тон и придать коже более свежий вид. К таким кислотам относятся гликолевая, молочная и миндальная.

— это водорастворимые кислоты, которые работают на поверхности кожи. Они помогают убрать ороговевшие клетки, выровнять тон и придать коже более свежий вид. К таким кислотам относятся гликолевая, молочная и миндальная. Бета-гидроксикислоты, или BHA — жирорастворимые кислоты. Они проникают в поры, растворяют себум и уменьшают воспаление. Самый распространённый вариант — салициловая кислота.

«Выбор конкретной кислоты зависит от типа кожи: салициловая подходит для жирной кожи, гликолевая — для кожи с фотоповреждениями, миндальная — для чувствительной», — говорит дерматолог-косметолог Александра Пашкова.

Солнцезащитные фильтры (SPF)

Ультрафиолетовое излучение — один из факторов появления морщин и пигментных пятен. Поэтому защита от солнца — ключевой компонент домашнего ухода. Многочисленные данные подтверждают, что ежедневное применение солнцезащитного крема защищает от фотоповреждения и снижает риск рака кожи.

Что с чем можно сочетать

Правильное сочетание активов усиливает эффективность ухода и снижает риск побочных реакций. Особой осторожности требуют ретиноиды и кислоты: они могут вызвать раздражение. Один из самых удобных компонентов — ниацинамид, его можно использовать практически со всеми активами.

Классическая схема ухода:

Утром: витамин C + ниацинамид + SPF. Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы, возникающие при солнечном воздействии. Ниацинамид усиливает антиоксидантную защиту и барьерную функцию кожи, а SPF усиливает фотозащиту.

Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы, возникающие при солнечном воздействии. Ниацинамид усиливает антиоксидантную защиту и барьерную функцию кожи, а SPF усиливает фотозащиту. Вечером: ретиноид + базовый увлажняющий крем (с церамидами, холестерином, жирными кислотами). Такая комбинация помогает снизить раздражение от ретиноидов и поддержать барьерную функцию кожи.

«При чувствительной коже возможна "сэндвич-техника", когда сначала наносят увлажняющий крем, потом ретиноид, а затем снова крем», — говорит врач.

Каких сочетаний лучше избегать

Абсолютных запретов на активы в домашней косметике нет, но есть сочетания, требующие осторожности.

Ретиноиды и кислоты одновременно

Такое сочетание повышает риск раздражения, эритемы, дерматита. Оба компонента ускоряют обновление эпидермиса. При совместном применении может развиться ретиноидный дерматит с выраженным покраснением и шелушением.

«Эти активы лучше разводить по дням. Например, кислоты применять 2–3 раза в неделю, а ретиноид — в остальные дни», — рекомендует косметолог.

Витамин C и кислоты

В основном это касается L-аскорбиновой кислоты, у которой низкий pH. В сочетании с AHA/BHA-кислотами она может усиливать раздражение и вызывать выраженное покраснение на чувствительной коже. При хроническом воспалении также возможна гиперпигментация.

Несколько одинаковых активов одновременно

Нежелательно смешивать несколько средств с одним активным компонентом или принципом действия. Такое воздействие может оказаться слишком агрессивным и вызывать раздражение. Особенно это актуально для эксфолиантов — отшелушивающих средств.

«Например, кислотный тоник + пилинг + скраб. Это прямой путь к нарушению барьерной функции», — комментирует врач.

Главное о сочетании активных компонентов в косметике

Ретиноиды, витамин C, ниацинамид, кислоты и SPF считают ключевыми активами в домашнем уходе. Они помогают корректировать признаки старения, поддерживать барьерную функцию и защищать кожу от фотоповреждения. Чтобы получить выраженный эффект и избежать нежелательных реакций, важно правильно сочетать эти активы. Утром косметологи советуют применять средства с витамином С, ниацинамидом и SPF, а вечером — ретиноиды. Несколько раз в неделю можно использовать кислоты, но отдельно от ретиноидов и других отшелушивающих средств.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог клиники «Семейная» Александра Пашкова, стаж 5 лет.

