Названы три способа, после которых отёки уйдут сами собой

Чаще всего утренние отёки на лице — это следствие погрешностей в питании или неправильной позы во сне. Разобрались, что делать в таких случаях и когда нужно обращаться к врачу.

© megaflopp/iStock.com

Отёк — это скопление избыточной жидкости в мягких тканях. Чаще всего припухлость на лице временна и связана с образом жизни:

особенностями питания,

положением во время сна,

водным режимом.

В таких ситуациях отёчность легко устранить самостоятельно (домашними методами).

Но иногда отёк на лице — это симптом заболеваний, особенно если он появляется регулярно и сопровождается другими симптомами (например, болью). В этом случае важно устранить основную причину.

От чего отекает лицо

Причины отёков на лице могут быть:

физиологическими — возникают из-за факторов образа жизни;

патологическими — появляются на фоне заболеваний.

Физиологические причины

Чаще всего утренняя отёчность лица возникает из-за некоторых особенностей образа жизни:

Питание и алкоголь. Избыток соли и сахара в рационе задерживает воду. Спиртное же усиливает проницаемость сосудов, что также способствует появлению отёков.

Патологические причины

Если отёки становятся хроническими, они могут указывать на сбои в работе организма:

Почки и сердце. Почечные отёки обычно появляются утром на веках. Сердечные — развиваются медленнее, как правило, на ногах и чаще сопровождаются одышкой.

Как убрать отёки с лица

Если отёчность вызвана образом жизни, то устранить её можно самостоятельно. Вот что можно попробовать:

Контрастное умывание и холод. Чередование тёплой и холодной воды сужает сосуды и активизирует кровоток. Можно использовать холодный компресс (например, смоченное в холодной воде полотенце). Также помогут охлаждающие маски.

Важно. При открытых ранах или гнойничковых инфекциях делать массаж и компрессы нельзя.

Что делать при аллергии и тревожных признаках

Аллергический отёк развивается стремительно. Если припухлость возникает после контакта с новым косметическим средством, приёма лекарств или употребления нового продукта, то нужно:

прекратить контакт с раздражителем (если это косметика — смыть её);

Когда срочно нужно к врачу

Иногда отёчность указывает на острые воспалительные или системные заболевания. Обратитесь к специалисту, если заметили следующие симптомы:

асимметрия лица (отёк только на одной стороне лица);

боль;

повышение температуры;

нарушение мочеиспускания (возможна проблема с почками);

затруднённое дыхание.

У врача: диагностика и лечение

В первую очередь врач предполагает возможную причину отёчности, после чего назначает обследования. Это могут быть:

общий и биохимический анализы крови;

общий анализ мочи (оценка работы почек);

анализ на гормоны щитовидной железы;

УЗИ почек, щитовидной железы или сердца;

ЭКГ или суточный мониторинг по Холтеру;

аллергопробы (если есть подозрение на аллергию).

Лечение всегда направлено на устранение причины, а не самого симптома:

При аллергии назначают антигистаминные препараты, а в тяжёлых случаях — кортикостероиды.

Важно. Мочегонные препараты назначает только врач. Самостоятельно принимать их нельзя. Это может привести к опасному обезвоживанию и дефициту важных микроэлементов.

Профилактика отёков

Чтобы лишняя жидкость не задерживалась в организме, нужно:

соблюдать питьевой режим;

ограничить потребление соли (не более 5 граммов соли в сутки);

не злоупотреблять спиртным;

спать минимум 7–8 часов в сутки;

быть физически активным.

Главное о борьбе с отёками

Если отёк на лице возникает редко и только по утрам, с ним справятся холодные компрессы, контрастное умывание и лёгкий лимфодренажный массаж. Важно также скорректировать питание и режим сна (чтобы проблема не повторялась).

Но если отёки становятся постоянными, сопровождаются асимметрией лица, болью или одышкой, нужно обратиться к врачу. В таких случаях важно выяснить причину отёчности и вовремя провести лечение.

