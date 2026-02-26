Названы три способа, после которых отёки уйдут сами собой

Почему появляются отёки на лице и как с ними справиться
Чаще всего утренние отёки на лице — это следствие погрешностей в питании или неправильной позы во сне. Разобрались, что делать в таких случаях и когда нужно обращаться к врачу.
Отёк — это скопление избыточной жидкости в мягких тканях. Чаще всего припухлость на лице временна и связана с образом жизни:
- особенностями питания,
- положением во время сна,
- водным режимом.
В таких ситуациях отёчность легко устранить самостоятельно (домашними методами).
Но иногда отёк на лице — это симптом заболеваний, особенно если он появляется регулярно и сопровождается другими симптомами (например, болью). В этом случае важно устранить основную причину.
От чего отекает лицо
Причины отёков на лице могут быть:
- физиологическими — возникают из-за факторов образа жизни;
- патологическими — появляются на фоне заболеваний.
Физиологические причины
Чаще всего утренняя отёчность лица возникает из-за некоторых особенностей образа жизни:
- Питание и алкоголь. Избыток соли и сахара в рационе задерживает воду. Спиртное же усиливает проницаемость сосудов, что также способствует появлению отёков.
- Нарушение режима отдыха. Нехватка сна или же сон лицом в подушку затрудняют нормальный лимфодренаж.
- Гормональные изменения. У женщин отёки часто возникают в определённые фазы менструального цикла из-за колебаний уровня половых гормонов.
Патологические причины
Если отёки становятся хроническими, они могут указывать на сбои в работе организма:
- Почки и сердце. Почечные отёки обычно появляются утром на веках. Сердечные — развиваются медленнее, как правило, на ногах и чаще сопровождаются одышкой.
- Щитовидная железа. При гипотиреозе ткани становятся плотными и одутловатыми.
- Аллергия. Отёк Квинке — опасное состояние, при котором быстро отекает кожа, подкожная клетчатка и слизистая оболочка. Требует срочной медицинской помощи.
- Инфекции и травмы. Отёки на лице появляются при воспалении дёсен, пазух носа, а также после стоматологических или косметологических вмешательств.
- Лимфостаз. Нарушение оттока лимфы — ещё одна возможная причина отёчности.
Как убрать отёки с лица
Если отёчность вызвана образом жизни, то устранить её можно самостоятельно. Вот что можно попробовать:
- Контрастное умывание и холод. Чередование тёплой и холодной воды сужает сосуды и активизирует кровоток. Можно использовать холодный компресс (например, смоченное в холодной воде полотенце). Также помогут охлаждающие маски.
- Лимфодренажный массаж. Выполняется лёгкими поглаживающими движениями по чистой коже с использованием масла. Двигайтесь по лимфотоку — от центра лба к вискам, от крыльев носа к ушам и от подбородка по контуру челюсти к мочкам, а затем вниз по боковой поверхности шеи к ключицам. Давление должно быть минимальным (не растягивайте кожу).
- Нагрузки. Небольшая физическая активность (например, утренняя разминка) ускоряет циркуляцию лимфы, что отражается и на лице.
Важно. При открытых ранах или гнойничковых инфекциях делать массаж и компрессы нельзя.
Что делать при аллергии и тревожных признаках
Аллергический отёк развивается стремительно. Если припухлость возникает после контакта с новым косметическим средством, приёма лекарств или употребления нового продукта, то нужно:
- прекратить контакт с раздражителем (если это косметика — смыть её);
- принять антигистаминное средство (если ранее уже принимали его при аллергической реакции);
- обратиться за медицинской помощью, особенно если отёк развивается быстро и становится сложно дышать (в этом случае нужно вызывать скорую помощь).
Когда срочно нужно к врачу
Иногда отёчность указывает на острые воспалительные или системные заболевания. Обратитесь к специалисту, если заметили следующие симптомы:
- асимметрия лица (отёк только на одной стороне лица);
- боль;
- повышение температуры;
- нарушение мочеиспускания (возможна проблема с почками);
- затруднённое дыхание.
У врача: диагностика и лечение
В первую очередь врач предполагает возможную причину отёчности, после чего назначает обследования. Это могут быть:
- общий и биохимический анализы крови;
- общий анализ мочи (оценка работы почек);
- анализ на гормоны щитовидной железы;
- УЗИ почек, щитовидной железы или сердца;
- ЭКГ или суточный мониторинг по Холтеру;
- аллергопробы (если есть подозрение на аллергию).
Лечение всегда направлено на устранение причины, а не самого симптома:
- При аллергии назначают антигистаминные препараты, а в тяжёлых случаях — кортикостероиды.
- Почечные и сердечные отёки требуют приёма мочегонных средств (и других лекарств для коррекции работы сердца и почек).
- При гипотиреозе назначают гормоны щитовидной железы.
- При инфекциях применяют антибиотики и противовоспалительные средства.
Важно. Мочегонные препараты назначает только врач. Самостоятельно принимать их нельзя. Это может привести к опасному обезвоживанию и дефициту важных микроэлементов.
Профилактика отёков
Чтобы лишняя жидкость не задерживалась в организме, нужно:
- соблюдать питьевой режим;
- ограничить потребление соли (не более 5 граммов соли в сутки);
- не злоупотреблять спиртным;
- спать минимум 7–8 часов в сутки;
- быть физически активным.
Главное о борьбе с отёками
Если отёк на лице возникает редко и только по утрам, с ним справятся холодные компрессы, контрастное умывание и лёгкий лимфодренажный массаж. Важно также скорректировать питание и режим сна (чтобы проблема не повторялась).
Но если отёки становятся постоянными, сопровождаются асимметрией лица, болью или одышкой, нужно обратиться к врачу. В таких случаях важно выяснить причину отёчности и вовремя провести лечение.
