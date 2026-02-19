Врачи разъяснили, когда уколы красоты могут быть опасны

Инъекции ботокса — одна из самых изученных и востребованных процедур в эстетической медицине. Несмотря на популярность, вокруг неё по-прежнему много мифов — о токсичности, «параличе лица» и возрасте начала инъекций. Ответили на шесть популярных вопросов о коррекции морщин ботоксом.

© Nastasic/iStock.com

Как работает ботокс?

Для коррекции морщин используют ботулотоксин типа А. Это нейротоксин, который получают из бактерии Clostridium botulinum. Он блокирует высвобождение ацетилхолина — химического сигнала, который заставляет мышцу сокращаться (мимические морщины появляются как раз из-за активного сокращения мышц). В результате мышцы временно расслабляются и морщины разглаживаются.

Насколько ботокс безопасен?

Как ясно из названия, ботокс токсичен. В больших дозах он может вызвать ботулизм — опасное состояние, при котором нервные сигналы блокируются и начинается паралич. Однако в косметологии используют минимальные безопасные дозировки.

В первые дни после процедуры возможны местные реакции:

припухлость,

покраснение,

болезненность,

синяки.

У некоторых пациентов бывает лёгкая головная боль и опущение века или брови. Это редкие и обратимые нежелательные реакции. Они возникают, когда препарат распространяется за пределы зоны введения и вызывает побочные эффекты.

Многочисленные исследования (а их было несколько тысяч) подтверждают: если использовать качественный препарат и правильно его вводить, вероятность осложнений ничтожно мала. По заявлению Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, подавляющее большинство известных случаев побочных эффектов связано с использованием несертифицированных или поддельных препаратов в кустарных условиях.

Что скрывают уколы красоты и какие могут быть осложнения

Как не попасться на подделку

Историй с нелегальным ботоксом становится всё больше, поэтому важно тщательно выбирать врача и проверять препараты. Делать инъекции в салонах красоты или у косметологов на дому небезопасно. Обращаться нужно только в клиники с медицинской лицензией и к врачам, которые прошли обучение по ботулинотерапии.

Не стесняйтесь просить показать сам флакон: на нём должна быть маркировка «Честный знак». Её можно отсканировать в приложении системы и проверить подлинность препарата.

Важно. Инъекции для ботулинотерапии запрещено продавать пациентам напрямую. Получить их можно только через медицинские учреждения с лицензией. Все препараты на маркетплейсах или не прошли сертификацию, или являются подделкой.

В каком возрасте начинать уколы?

Ботулотоксин применяют для коррекции динамических морщин, которые появляются из-за активного сокращения мышц, а не возрастных изменений. Поэтому залом между бровями или «гусиные лапки» могут быть и у относительно молодых пациентов — до 30 лет. Показанием для инъекции служит не возраст, а состояние кожи и активность мышц. Поэтому начинать ботулинотерапию можно в любом возрасте начиная с 18 лет.

Почему появляются морщины и как замедлить этот процесс

Какой препарат лучше?

Botox — коммерческое название одного из первых препаратов для ботулинотерапии. У него есть современные аналоги, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), например Dysport, Xeomin или Relatox. В их основе одно и то же действующее вещество — ботулотоксин типа А. Препараты могут различаться по концентрации, наличию или отсутствию белковых комплексов и по другим технологическим особенностям, но принцип действия у всех одинаковый. Выбор конкретного производителя зависит от запроса пациента и его индивидуальных особенностей.

Сколько длится эффект?

Ботулинотерапию в косметологии применяют для коррекции морщин между бровями и вокруг глаз, а также для лечения гипергидроза (повышенного потоотделения).

За одну процедуру врач может убрать даже глубокие морщины. Иногда для этого инъекции ботокса сочетают с другими процедурами, например филлерами. Видимый результат появляется не сразу. Обычно нужно 3–7 дней, чтобы ботокс «встал» на место. По данным Американской академии дерматологов, эффект длится 3–4 месяца, иногда дольше. После процедуру можно повторить.

Важно. Ботокс не «замораживает» лицо, а только уменьшает активность определённых мышц. Если грамотно ввести нужную дозу препарата, естественная мимика сохранится.

Самые опасные косметологические процедуры: что стоит знать и чего избегать

Главное о ботоксе

Для коррекции морщин применяют ботулотоксин типа А, который в быту часто называют просто ботоксом. Он временно снижает активность мышц, которые формируют мимические морщины. Несмотря на токсичность, инъекции считают безопасными, если применять сертифицированный препарат и соблюдать технику введения. Возраст сам по себе не показание для ботокса. Ориентироваться нужно на выраженность морщин и активность мышц. При грамотном подходе ботулинотерапия позволяет сохранить естественную мимику и контролировать возрастные изменения без эффекта «замороженного лица».

Важные исследования