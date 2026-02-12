Дерматологи раскрыли правду, какие опасности скрывают уколы красоты

Каждый год косметологи выполняют около 20 миллионов процедур, и большая часть из них — инъекции. Минимальная инвазивность создаёт ощущение безопасности, однако риск осложнений есть всегда. Разобрались, какие последствия могут быть после уколов красоты и насколько они опасны.

Ожидаемые и контролируемые реакции

Большинство осложнений после эстетических вмешательств предсказуемы и быстро проходят. Среди ожидаемых побочных эффектов после филлеров и инъекций гиалуроновой кислоты Американские общество дерматологической хирургии (ASDS) выделяет:

Покраснение (эритема). Лёгкое или умеренное покраснение — одно из самых частых последствий. Связано с физиологическим расширением сосудов и локальным воспалительным ответом тканей на вмешательство. В большинстве случаев проходит в течение 1–3 дней.

Отёк. Припухлость в зоне инъекции возникает из-за микротравмы тканей и временного повышения проницаемости сосудов. Это естественный процесс. Обычно отёк спадает в течение нескольких часов или 2–3 суток.

Синяки (гематомы). Мелкие кровоподтёки появляются при повреждении поверхностных сосудов иглой или канюлей. Как правило, проходят самостоятельно в течение 5–7 дней.

Уплотнения. Бугорки в месте инъекции связаны с локальным отёком, распределением препарата и реакцией тканей на механическое воздействие иглы. Такие уплотнения обычно безболезненные. Как правило проходят по мере распределения препарата и уменьшения отёка.

Что можно сделать

После процедуры важно строго следовать рекомендациям врача. В первые дни обычно назначают щадящий уход без агрессивных активов. При отёке допустимы холодные компрессы. Иногда применяют дополнительные препараты, например, антигистаминные.

Чтобы не усиливать воспалительную реакцию, после инъекций лучше избегать активного солнца, солярия, сауны, бани и интенсивных физических нагрузок.

Неконтролируемые осложнения

Если симптомы усиливаются или выходят за рамки ожидаемого восстановительного периода, речь может идти не о физиологической реакции, а об осложнении. Такие состояния потенциально опасны и требуют неотложной помощи.

Важно. Осложнения могут проявиться сразу после процедуры и отсроченно — через несколько дней или даже недель после вмешательства.

Аллергические реакции

Сыпь, зуд, крапивница могут появиться в течение первых часов после инъекций. Чаще всего это локальная иммунная реакция на компоненты препарата.

Отёк Квинке — быстро развивающийся плотный отёк лица, губ, век или языка. Он может сопровождаться ощущением распирания, затруднением глотания или дыхания. В этом случае нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

Анафилаксия — редкая, но тяжёлая системная аллергическая реакция. Проявляется резким падением артериального давления, слабостью, нарушением дыхания, возможной потерей сознания. Это жизнеугрожающее состояние, при котором нужно вызвать скорую.

Инфекции

Абсцессы и флегмоны — это гнойные воспалительные процессы в местах введения инъекций. Они могут развиваться при нарушении асептики (стерильности инструментов или обработки кожи и рук) или индивидуальной восприимчивости организма. Проявляются нарастающей болью, покраснением, уплотнением и иногда повышением температуры. При абсцессах и флегмонах может потребоваться хирургическое лечение и антибиотики.

Герпетические высыпания — травматизация кожи и сопутствующее воспаление может реактивировать вирус простого герпеса. Такое чаще бывает у пациентов с рецидивирующей инфекцией. У них после уколов красоты могут появиться характерные высыпания.

Сосудистые осложнения

Эмболия — закупорка сосуда препаратом, которая приводит к нарушению питания тканей. Симптомы включают резкую боль и изменение цвета кожи. Медлить в такой ситуации нельзя — чем раньше оказать помощь, тем лучше исход.

Ишемия — это нехватка кислорода в тканях. Характерный признак ишемии — резкое побеление кожи или появление сетчатого рисунка в зоне введения филлера. Позже возможно потемнение поражённого участка или появление сыпи.

Некроз тканей развивается при долгом нарушении кровоснабжения участка кожи. Такое возможно, если филлер по ошибке вводят в сосуд. Появляется выраженная боль, кожа белеет. Это одно из самых серьёзных осложнений.

Потеря зрения — очень редкое осложнение. Возникает, когда филлер или другой препарат вводят в сосуды, питающие глаза. Если после косметологической процедуры резко ухудшилось зрение, нужно срочно обратиться врачу.

Реакции соединительной ткани

Гранулёмы — узелковые образования формируются из-за отсроченной иммунной реакции на введённый препарат. Могут появиться через недели и даже месяцы после процедуры. Ощущаются как плотные образования под кожей.

Фиброз — замещение здоровой ткани соединительной (рубцовой). Может ограничивать мимику и менять рельеф кожи. Чаще развивается после повторных процедур.

Рубцы могут быть гипертрофическими (плотными, но в пределах раны) или келоидными (разрастаться за пределы повреждения). Обычно возникают при поверхностном введении филлера. Некоторые пациенты склонны к избыточному образованию рубцовой ткани. У них вероятность появления шрамов выше.

Другие отложенные реакции

Дефекты кожи после инъекций могут проявиться в виде неровности или провала тканей. Чаще всего такие осложнения связаны с неравномерным введением филлера, некрозом тканей и рубцеванием. Иногда такие дефекты проходят сами, но в некоторых случаях требуется коррекция у специалиста.

Миграция — смещение филлера под действием работы мышц и силы тяжести. Обычно происходит при поверхностном введении препарата в подвижные анатомические области (губы или веки). Также возможно по естественным причинам. В таких случаях филлер можно растворить или удалить механически.

Телеангиэктазия — мелкие сосудистые звездочки или расширенные капилляры в месте воздействия. Они появляются из-за давления филлера на сосуды. Обычно телеангиэктазия проходит сама, но может сохраняться надолго.

Как снизить риск осложнений

Несмотря на возможные побочные эффекты, Американская академия дерматологов называет дермальные филлеры одной из самых безопасных процедур в косметологии. По некоторым данным, при соблюдении правил безопасности частота тяжёлых осложнений составляет всего 0,0001%.

Чтобы минимизировать риски, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует:

обращаться к опытным врачам-косметологам с высшим медицинским образованием,

с высшим медицинским образованием, использовать только сертифицированные препараты,

перед процедурой сообщать врачу о всех хронических заболеваниях и принимаемых лекарствах,

и принимаемых лекарствах, следить за реакцией после процедуры и сообщать о любых непредвиденных осложнениях после процедуры, даже если они появились через несколько месяцев.

Главное: осложнения после уколов красоты редко, но случаются

Большинство реакций после косметологических процедур — это естественные процессы, которые проходят сами собой. Но важно вовремя распознавать потенциально опасные осложнения. Насторожить должны усиливающийся или непрекращающийся отёк, побеление участков кожи, нарушение зрения или плотные образования под кожей — в таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу. При правильном подходе большинство осложнений обратимы и не оставляют следов. Чтобы минимизировать риски, выбирайте только квалифицированных специалистов и строго соблюдайте рекомендации по уходу после процедуры.

