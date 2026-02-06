Россиянам объяснили, как бороться с самым явным признаком старения

Почему появляются морщины и как замедлить этот процесс
Возрастные изменения кожи — неизбежный процесс, Разобрались, откуда берутся морщины и как надолго сохранить молодость кожи.
Морщины — самый заметный признак старения кожи. Рано или поздно они появляются у всех. Главным образом это связано с естественными изменениями, работой мышц лица, а также факторами внешней среды. Для осознанного ухода за кожей важно понимать, почему появляются морщины и что влияет на этот процесс.
Что такое морщины и какими они бывают
Морщины — это складки и углубления на коже, которые формируются в результате изменений её структуры. Они возникают из-за снижения упругости и эластичности кожи, истончения дермы (среднего слоя кожи) и ослабления поддерживающих тканей. Со временем кожа хуже удерживает влагу и медленнее восстанавливается, из-за чего на её поверхности появляются устойчивые линии.
Виды морщин
Выделяют несколько основных видов морщин:
- Мимические морщины — формируются из-за регулярных сокращений мышц лица (примеры — гусиные лапки вокруг глаз, морщины на лбу).
- Возрастные (статические) морщины — возникают при естественном старении кожи (они сохраняются даже в состоянии покоя).
- Гравитационные морщины — возникают под действием силы тяжести, когда кожа и подкожные ткани опускаются вниз (они чаще появляются в нижней части лица).
Чаще всего морщины локализуются на лбу, в области глаз, вокруг рта и в носогубной зоне. Эти участки испытывают самую большую мимическую нагрузку и быстрее реагируют на возрастные изменения.
Причины появления морщин
Основная причина морщин — естественные возрастные изменения. С годами обновление клеток кожи замедляется, она становится тоньше и хуже удерживает влагу. Значительно снижается синтез коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет упругость и способность быстро возвращаться в исходное состояние после растяжения.
К факторам, способствующим старению кожи, относят:
- активную мимику — регулярные сокращения лицевых мышц со временем фиксируются в виде мимических морщин,
- курение — никотин ухудшает кровоснабжение кожи и ускоряет разрушение коллагеновых волокон,
- злоупотребление алкоголем — приводит к обезвоживанию кожи и нарушению её регенеративных свойств,
- ультрафиолетовое излучение (фотостарение) — УФ-лучи повреждают коллаген и эластин, ускоряя появление морщин,
- неправильный уход за кожей — агрессивные средства и отсутствие увлажнения ослабляют защитный барьер кожи,
- стресс и недостаток сна — повышают уровень гормона стресса кортизола, который негативно влияет на состояние кожи,
- генетическая предрасположенность — склонность к морщинам (и в целом скорость старения кожи) частично заложены в генах,
- внешние факторы — холод, сухой воздух, загрязнение окружающей среды усиливают потерю влаги и повреждение кожи.
Профилактика появления морщин
Полностью предотвратить появление морщин невозможно, но замедлить этот процесс реально. Вот основные профилактические меры:
- защита от солнца (SPF) — использование солнцезащитных средств снижает риск фотостарения,
- правильный уход за кожей — мягкое очищение и увлажнение предотвращают её пересушивание,
- отказ от курения и ограничение алкоголя,
- минимизация стресса и полноценный сон,
- сбалансированное питание и питьевой режим — важно достаточное поступление белка (минимум 0,83 г на 1 кг массы тела), витаминов (для синтеза коллагена) и воды,
- физическая активность — улучшает микроциркуляцию и тонус кожи, поддерживая её плотность и эластичность.
Современные методы ухода за кожей и коррекции старения
Косметология предлагает множество способов уменьшить выраженность морщин. Важно понимать, что эти методы не останавливают старение, а лишь частично устраняют его внешние проявления.
Косметические средства
Наиболее эффективной (и с широкой доказательной базой) считается косметика с ретинолом, который стимулирует обновление клеток и синтез коллагена.
Также против морщин используют средства с:
- пептидами, участвующими в регуляции межклеточных процессов,
- антиоксидантами, защищающими кожу от повреждений свободными радикалами.
Однако антивозрастной эффект пептидов и антиоксидантов ставят под сомнение.
Косметологические процедуры
Среди таких:
- ботулинотерапия (ботокс) — временно снижает активность мимических мышц и уменьшает мимические морщины,
- биоревитализация — введение в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты (для увлажнения и улучшения структуры кожи),
- химические пилинги — ускоряют обновление эпидермиса и выравнивают рельеф кожи.
Аппаратные методики и филлеры
В частности лазерные, ультразвуковые и радиочастотные технологии стимулируют структурные изменения кожи, а инъекции филлеров восполняют утраченный объём.
Главное: избежать морщин нельзя, но можно отсрочить их формирование
Морщины — естественный результат старения кожи, связанный со снижением выработки коллагена и эластина, активной мимикой и воздействием внешних факторов. Ультрафиолет, курение, стресс и неправильный уход заметно ускоряют этот процесс.
Полностью остановить появление морщин невозможно, но можно замедлить их формирование. Для этого нужно использовать солнцезащитные средства и придерживаться здорового образа жизни. Современные косметические средства и процедуры помогут улучшить внешний вид (но не замедляют процесс старения).
