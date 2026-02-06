Россиянам объяснили, как бороться с самым явным признаком старения

Возрастные изменения кожи — неизбежный процесс, Разобрались, откуда берутся морщины и как надолго сохранить молодость кожи.

Морщины — самый заметный признак старения кожи. Рано или поздно они появляются у всех. Главным образом это связано с естественными изменениями, работой мышц лица, а также факторами внешней среды. Для осознанного ухода за кожей важно понимать, почему появляются морщины и что влияет на этот процесс.

Что такое морщины и какими они бывают

Морщины — это складки и углубления на коже, которые формируются в результате изменений её структуры. Они возникают из-за снижения упругости и эластичности кожи, истончения дермы (среднего слоя кожи) и ослабления поддерживающих тканей. Со временем кожа хуже удерживает влагу и медленнее восстанавливается, из-за чего на её поверхности появляются устойчивые линии.

Виды морщин

Выделяют несколько основных видов морщин:

Мимические морщины — формируются из-за регулярных сокращений мышц лица (примеры — гусиные лапки вокруг глаз, морщины на лбу).

— формируются из-за регулярных сокращений мышц лица (примеры — гусиные лапки вокруг глаз, морщины на лбу). Возрастные (статические) морщины — возникают при естественном старении кожи (они сохраняются даже в состоянии покоя).

(статические) морщины — возникают при естественном старении кожи (они сохраняются даже в состоянии покоя). Гравитационные морщины — возникают под действием силы тяжести, когда кожа и подкожные ткани опускаются вниз (они чаще появляются в нижней части лица).

Чаще всего морщины локализуются на лбу, в области глаз, вокруг рта и в носогубной зоне. Эти участки испытывают самую большую мимическую нагрузку и быстрее реагируют на возрастные изменения.

Причины появления морщин

Основная причина морщин — естественные возрастные изменения. С годами обновление клеток кожи замедляется, она становится тоньше и хуже удерживает влагу. Значительно снижается синтез коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет упругость и способность быстро возвращаться в исходное состояние после растяжения.

К факторам, способствующим старению кожи, относят:

активную мимику — регулярные сокращения лицевых мышц со временем фиксируются в виде мимических морщин,

— регулярные сокращения лицевых мышц со временем фиксируются в виде мимических морщин, курение — никотин ухудшает кровоснабжение кожи и ускоряет разрушение коллагеновых волокон,

— никотин ухудшает кровоснабжение кожи и ускоряет разрушение коллагеновых волокон, злоупотребление алкоголем — приводит к обезвоживанию кожи и нарушению её регенеративных свойств,

— приводит к обезвоживанию кожи и нарушению её регенеративных свойств, ультрафиолетовое излучение (фотостарение) — УФ-лучи повреждают коллаген и эластин, ускоряя появление морщин,

(фотостарение) — УФ-лучи повреждают коллаген и эластин, ускоряя появление морщин, неправильный уход за кожей — агрессивные средства и отсутствие увлажнения ослабляют защитный барьер кожи,

— агрессивные средства и отсутствие увлажнения ослабляют защитный барьер кожи, стресс и недостаток сна — повышают уровень гормона стресса кортизола, который негативно влияет на состояние кожи,

— повышают уровень гормона стресса кортизола, который негативно влияет на состояние кожи, генетическая предрасположенность — склонность к морщинам (и в целом скорость старения кожи) частично заложены в генах,

— склонность к морщинам (и в целом скорость старения кожи) частично заложены в генах, внешние факторы — холод, сухой воздух, загрязнение окружающей среды усиливают потерю влаги и повреждение кожи.

Профилактика появления морщин

Полностью предотвратить появление морщин невозможно, но замедлить этот процесс реально. Вот основные профилактические меры:

защита от солнца (SPF) — использование солнцезащитных средств снижает риск фотостарения,

(SPF) — использование солнцезащитных средств снижает риск фотостарения, правильный уход за кожей — мягкое очищение и увлажнение предотвращают её пересушивание,

мягкое очищение и увлажнение предотвращают её пересушивание, отказ от курения и ограничение алкоголя,

минимизация стресса и полноценный сон,

с балансированное питание и питьевой режим — важно достаточное поступление белка (минимум 0,83 г на 1 кг массы тела), витаминов (для синтеза коллагена) и воды,

и питьевой режим — важно достаточное поступление белка (минимум 0,83 г на 1 кг массы тела), витаминов (для синтеза коллагена) и воды, физическая активность — улучшает микроциркуляцию и тонус кожи, поддерживая её плотность и эластичность.

Современные методы ухода за кожей и коррекции старения

Косметология предлагает множество способов уменьшить выраженность морщин. Важно понимать, что эти методы не останавливают старение, а лишь частично устраняют его внешние проявления.

Косметические средства

Наиболее эффективной (и с широкой доказательной базой) считается косметика с ретинолом, который стимулирует обновление клеток и синтез коллагена.

Также против морщин используют средства с:

пептидами , участвующими в регуляции межклеточных процессов,

, участвующими в регуляции межклеточных процессов, антиоксидантами, защищающими кожу от повреждений свободными радикалами.

Однако антивозрастной эффект пептидов и антиоксидантов ставят под сомнение.

Косметологические процедуры

Среди таких:

ботулинотерапия (ботокс) — временно снижает активность мимических мышц и уменьшает мимические морщины,

(ботокс) — временно снижает активность мимических мышц и уменьшает мимические морщины, биоревитализация — введение в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты (для увлажнения и улучшения структуры кожи),

— введение в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты (для увлажнения и улучшения структуры кожи), химические пилинги — ускоряют обновление эпидермиса и выравнивают рельеф кожи.

Аппаратные методики и филлеры

В частности лазерные, ультразвуковые и радиочастотные технологии стимулируют структурные изменения кожи, а инъекции филлеров восполняют утраченный объём.

Главное: избежать морщин нельзя, но можно отсрочить их формирование

Морщины — естественный результат старения кожи, связанный со снижением выработки коллагена и эластина, активной мимикой и воздействием внешних факторов. Ультрафиолет, курение, стресс и неправильный уход заметно ускоряют этот процесс.

Полностью остановить появление морщин невозможно, но можно замедлить их формирование. Для этого нужно использовать солнцезащитные средства и придерживаться здорового образа жизни. Современные косметические средства и процедуры помогут улучшить внешний вид (но не замедляют процесс старения).

