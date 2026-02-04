Названы три процедуры, которые реально замедляют старение

Ультразвук, радиочастоты и свет: современные методы омоложения кожи
Эстетическая медицина постепенно уходит от агрессивных процедур и обещаний «мгновенного омоложения». Фокус сместился в сторону аппаратных методик с клинически доказанным механизмом действия. Разобрались, как работают омолаживающие аппаратные процедуры и какой дают результат.
Что такое аппаратная косметология
Она использует физические факторы для воздействия на кожу и ткани: ультразвук, радиочастоты, лазерное и импульсное световое излучение.
Преимущества аппаратных методик:
- визуальное омоложение без скальпеля и общего наркоза;
- высокая безопасность: при соблюдении протоколов риск осложнений ниже, чем при хирургическом вмешательстве;
- короткий восстановительный период.
Важно. Эффективность и безопасность процедур напрямую зависят от квалификации специалиста и качества оборудования. Манипуляции должен проводить специалист с медицинским образованием на сертифицированных аппаратах.
Ключевые аппаратные методы
В арсенале современной косметологии есть несколько технологий, каждая из которых решает определённые задачи:
- борьба с морщинами и фотостарением,
- подтяжка овала лица и уплотнение кожи,
- коррекция пигментации, сосудистых звёздочек, следов постакне.
SMAS-лифтинг
Ультразвуковая технология воздействует на поверхностно-мышечно-апоневротическую систему (SMAS). Это каркасный слой из мышц, коллагена и эластина, расположенный под кожей и жировой клетчаткой лица и шеи. Волны ультразвука проникают на глубину до 4,5 мм и создают контролируемый нагрев тканей. Это запускает процесс выработки коллагена и даёт умеренный лифтинг-эффект.
Процедура может быть эффективна, если есть жалобы на:
- снижение эластичности кожи лица и шеи,
- нечёткий овал лица,
- дряблость кожи в области подбородка.
Для стойкого результата обычно достаточно одной процедуры. Эффект становится заметен через 1-3 месяца и сохраняется в течение года и дольше. Однако SMAS-лифтинг малоэффективен при выраженном птозе (опущении тканей) и большом объёме лишней кожи.
Микроигольчатый RF-лифтинг
Этот метод сочетает небольшие микропроколы кожи и радиочастотный нагрев тканей. Аппараты типа Morpheus 8 или Scarlet RF вводят тонкие иглы в дерму на глубину до 3–4 мм и прогревают ткань изнутри. Это запускает естественное обновление кожи: старая коллагеновая сеть уплотняется и «сжимается», одновременно с этим формируется новый коллаген. В результате кожа становится упругой и гладкой.
Основные показания для микроигольчатого RF-лифтинга:
Обычно нужен курс из 3–6 процедур с интервалом 3–4 недели. Эффект развивается постепенно и сохраняться до 12 месяцев. Всё зависит от состояния кожи и индивидуальной реакции организма.
Важно. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что при неправильном использовании радиочастотной микроигольчатой терапии возможны осложнения, включая ожоги, рубцы и повреждения нервов. Поэтому выполнять процедуру должен квалифицированный специалист.
IPL-терапия
Это неинвазивная световая методика фотоомоложения. Во время процедуры используют широкополосный импульсный свет. Он избирательно воздействует на основные «мишени» в коже — меланин (пигмент) и гемоглобин (белок крови, который переносит кислород к тканям).
Световая энергия поглощается этими структурами и превращается в тепло. Это приводит к тому, что лишний меланин в пигментах пятнах распадается на мелкие фрагменты и постепенно выводится из кожи. При воздействии на сосуды энергия света вызывает их контролируемый нагрев. Стенки мелких сосудов повреждаются, и покраснение (сосудистые звездочки или эритемы) со временем становится менее заметным.
IPL-процедуры обычно проводят курсом от 3 до 6 процедур каждые 2-4 недели. Исследования показывают, что метод эффективен при:
- фотостарении,
- пигментации,
- куперозе,
- неровном тоне кожи,
- лёгких формах акне.
Метод не подходит пациентам с очень тёмной кожи. У них в коже больше меланина, поэтому широкополосный свет может спровоцировать гиперпигментацию.
Главное об аппаратных процедурах в косметологии
Современные аппаратные методы — ультразвуковой SMAS‑лифтинг, микроигольчатый RF и IPL‑терапия — позволяют безопасно бороться с морщинами, дряблостью, нарушением овала лица, пигментацией и сосудистыми изменениями. Эффективность зависит от правильного выбора процедуры, квалификации специалиста, качества аппарата, соблюдения протокола и индивидуальных особенностей кожи.