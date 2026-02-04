Названы три процедуры, которые реально замедляют старение

Эстетическая медицина постепенно уходит от агрессивных процедур и обещаний «мгновенного омоложения». Фокус сместился в сторону аппаратных методик с клинически доказанным механизмом действия. Разобрались, как работают омолаживающие аппаратные процедуры и какой дают результат.

© JackF/iStock.com

Что такое аппаратная косметология

Она использует физические факторы для воздействия на кожу и ткани: ультразвук, радиочастоты, лазерное и импульсное световое излучение.

Преимущества аппаратных методик:

визуальное омоложение без скальпеля и общего наркоза;

без скальпеля и общего наркоза; высокая безопасность: при соблюдении протоколов риск осложнений ниже, чем при хирургическом вмешательстве;

при соблюдении протоколов риск осложнений ниже, чем при хирургическом вмешательстве; короткий восстановительный период.

Важно. Эффективность и безопасность процедур напрямую зависят от квалификации специалиста и качества оборудования. Манипуляции должен проводить специалист с медицинским образованием на сертифицированных аппаратах.

Ключевые аппаратные методы

В арсенале современной косметологии есть несколько технологий, каждая из которых решает определённые задачи:

борьба с морщинами и фотостарением,

подтяжка овала лица и уплотнение кожи,

коррекция пигментации, сосудистых звёздочек, следов постакне.

© Arand/iStock.com

SMAS-лифтинг

Ультразвуковая технология воздействует на поверхностно-мышечно-апоневротическую систему (SMAS). Это каркасный слой из мышц, коллагена и эластина, расположенный под кожей и жировой клетчаткой лица и шеи. Волны ультразвука проникают на глубину до 4,5 мм и создают контролируемый нагрев тканей. Это запускает процесс выработки коллагена и даёт умеренный лифтинг-эффект.

Процедура может быть эффективна, если есть жалобы на:

снижение эластичности кожи лица и шеи,

нечёткий овал лица,

дряблость кожи в области подбородка.

Для стойкого результата обычно достаточно одной процедуры. Эффект становится заметен через 1-3 месяца и сохраняется в течение года и дольше. Однако SMAS-лифтинг малоэффективен при выраженном птозе (опущении тканей) и большом объёме лишней кожи.

Биоревитализация vs мезотерапия: что лучше?

Микроигольчатый RF-лифтинг

Этот метод сочетает небольшие микропроколы кожи и радиочастотный нагрев тканей. Аппараты типа Morpheus 8 или Scarlet RF вводят тонкие иглы в дерму на глубину до 3–4 мм и прогревают ткань изнутри. Это запускает естественное обновление кожи: старая коллагеновая сеть уплотняется и «сжимается», одновременно с этим формируется новый коллаген. В результате кожа становится упругой и гладкой.

Основные показания для микроигольчатого RF-лифтинга:

дряблость кожи

следы постакне и рубцы,

поплывший овал лица,

мелкие морщины.

Обычно нужен курс из 3–6 процедур с интервалом 3–4 недели. Эффект развивается постепенно и сохраняться до 12 месяцев. Всё зависит от состояния кожи и индивидуальной реакции организма.

Важно. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что при неправильном использовании радиочастотной микроигольчатой ​​терапии возможны осложнения, включая ожоги, рубцы и повреждения нервов. Поэтому выполнять процедуру должен квалифицированный специалист.

© Svitlana Hulko/iStock.com

IPL-терапия

Это неинвазивная световая методика фотоомоложения. Во время процедуры используют широкополосный импульсный свет. Он избирательно воздействует на основные «мишени» в коже — меланин (пигмент) и гемоглобин (белок крови, который переносит кислород к тканям).

Световая энергия поглощается этими структурами и превращается в тепло. Это приводит к тому, что лишний меланин в пигментах пятнах распадается на мелкие фрагменты и постепенно выводится из кожи. При воздействии на сосуды энергия света вызывает их контролируемый нагрев. Стенки мелких сосудов повреждаются, и покраснение (сосудистые звездочки или эритемы) со временем становится менее заметным.

Врач развенчал 6 мифов о ретиноидах

IPL-процедуры обычно проводят курсом от 3 до 6 процедур каждые 2-4 недели. Исследования показывают, что метод эффективен при:

фотостарении,

пигментации,

куперозе,

неровном тоне кожи,

лёгких формах акне.

Метод не подходит пациентам с очень тёмной кожи. У них в коже больше меланина, поэтому широкополосный свет может спровоцировать гиперпигментацию.

© AzmanL/iStock.com

Главное об аппаратных процедурах в косметологии

Современные аппаратные методы — ультразвуковой SMAS‑лифтинг, микроигольчатый RF и IPL‑терапия — позволяют безопасно бороться с морщинами, дряблостью, нарушением овала лица, пигментацией и сосудистыми изменениями. Эффективность зависит от правильного выбора процедуры, квалификации специалиста, качества аппарата, соблюдения протокола и индивидуальных особенностей кожи.

Важные исследования