Эти уколы уберут второй подбородок, но есть нюансы

Инъекции липолитиков позволяют убрать лишнее с лица и подтянуть контуры тела без скальпеля и диет. Звучит как мечта, но у чудодейственных препаратов есть нюансы. Врач-дерматолог, косметолог Ольга Логунова рассказала «Рамблеру», что происходит с жиром после липолитиков и когда уколы бесполезны.

© Svitlana Hulko/iStock.com

Что такое липолитики

Это препараты для липолиза — расщепления жира. Есть два основных типа липолитиков:

Прямые. Препараты на основе фосфатидилхолина и дезоксихолата натрия. Они разрушают мембрану жировой клетки, содержимое в дальнейшем превращается в эмульсию, расщепляется ферментами и выводится из организма естественным путём.

Непрямые. Это препараты с L-карнитином, кофеином, органическим кремнием, гинкго билоба и т. д. Эти вещества работают за счёт ускорения местного метаболизма, улучшения кровообращения и лимфодренажа. Они не уничтожают жировую клетку, но активируют естественный липолиз.

Иногда используют комбинированные препараты. Они содержат несколько компонентов. Далее в статье речь в основном идёт о прямых липолитиках. Их преимущество в том, что они полностью уничтожают жировые клетки, а не просто уменьшают их объём, как упражнения или диеты. Однако это не значит, что объём не вернётся.

«Липолитики разрушают не все адипоциты (жировые клетки), часть клеток в обрабатываемой области остаётся. Они сохраняют способность к увеличению в размерах. Поэтому при наборе массы тела жир будет равномерно распределяться по всему телу, в том числе и в зонах уколов». Логунова Ольга Алексеевна врач-дерматолог, косметолог Lahta Clinic

А вот страхи, что после липолитиков жир перераспределится и объём появится в других места, необоснованны.

«Это распространённый миф! После липолитиков жировые отложения не мигрируют в другие места», — говорит врач.

Показания к применению

Инъекции липолитиков используют не для похудения или лечения ожирения, а для коррекции локальных жировых отложений.

«Показаний у этой процедуры не так много. В первую очередь это борьба с отдельными проблемными местами, против которых не помогают рациональное питание и спорт. Во-вторых, коррекция фигуры и борьба с целлюлитом, но в составе комплексного подхода. Например, при снижении веса или подготовке к другим процедурам», — рассказывает доктор.

© Svitlana Hulko/iStock.com

Второй подбородок

FDA допускает использовать прямые липолитики для уменьшения подкожного жира только в этой области. При этом статья, опубликованная в American Journal of Clinical Dermatology, показала, что инъекции подходят не всем пациентам и иногда не дают ожидаемого результата.

Внутренняя поверхность бедра и рук

Первая стадия исследования 2022 года показала, что инъекции прямых липолитиков в эту область в целом безопасны и эффективны. Через 12 недель после процедуры окружность бедра в среднем уменьшилась на 2,2 сантиметра, а толщина кожной складки — почти на 0,9 сантиметра.

Бока и живот

Инъекции дезоксихолевой кислоты помогают уменьшить жировые отложения в этих областях тоже. Например, в небольшом эксперименте 2022 года окружность талии после липолитиков уменьшилась больше чем на 3 сантиметра.

«Процедура может оказаться бесполезной, если липолитики используются для похудения: одни только инъекции не сработают. Также визуального эффекта может не быть при выраженном птозе (опущении тканей) — в этом случае объём жира уйдёт, а кожа останется и провиснет», — предупреждает косметолог.

Как проходит процедура

Перед инъекциями нужна консультация врача-дерматолога. Он оценит объём жира в проблемной области и подберёт препарат и количество процедур.

Сами инъекции делают тонкой иглой слоями. Для видимого результата обычно нужен курс из 4–6 процедур с интервалом 2–4 недели. Первые изменения можно заметить через 3–5 дней после процедуры, когда сходит отёчность и уменьшается рыхлость тканей. Американская академия дерматологов предупреждает: после липолитиков в месте введения может появиться припухлость, покраснение и синяки. Это нормальная реакция, которая обычно проходит за две недели.

«Истинный липолитический эффект достигается через 3–4 недели после процедуры, так как организму нужно время, чтобы вывести продукты распада из организма», — говорит врач-дерматолог, косметолог Ольга Логунова.

Как получить максимальный эффект

В первую очередь важно следить за общим весом. Если индекс массы тела будет расти, объём вернётся.

«Длительность эффекта может сохраняться до 6–18 месяцев. Но для сохранения стойкого результата есть условие — стабильный вес и здоровый образ жизни», — предупреждает дерматолог.

Также можно сочетать липолитики с другими процедурами по улучшению дренажа и коррекции фигуры. Это могут быть:

аппаратные и ручные массажи для ускорения выведения продуктов распада и снижения отёчности;

игольчатый RF-лифтинг и SMAS-лифтинг — для работы с тонусом кожи и одновременной её подтяжки;

инъекционные процедуры вроде биоревитализации или мезотерапии — для более быстрой регенерации, улучшения качества, упругости и увлажнённости кожи в зоне коррекции.

© kall1st0/iStock.com

Кому противопоказаны инъекции

Липолитики нельзя воспринимать как простой и быстрый способ похудеть. Это коррекционная процедура, в которой есть строгие противопоказания:

беременность и период лактации. После завершения грудного вскармливания рекомендуют подождать хотя бы 6 недель перед инъекциями;

онкологические заболевания;

заболевания печени или почек (нарушения метаболизма);

хронические инфекционные, аутоиммунные и эндокринные патологии;

индивидуальная непереносимость компонентов;

острые инфекции,

обострение вируса герпеса.

Среди возможных осложнений обычно встречаются:

временная пигментация кожи;

болезненность в месте инъекции;

аллергическая реакция;

неровный контур области вмешательства, требующий повторной процедуры.

Могут быть и более серьёзные последствия, например инфекции, рубцы, кисты и узелки в месте введения препаратов.

Главное: липолитики расщепляют жир, но не помогают похудеть

Липолитики — инструмент для коррекции мелких локальных жировых отложений, например в области второго подбородка. Инъекции не лечат ожирение и не помогают снизить вес. Если не изменить образ жизни и не скорректировать питание, эффект будет невыраженным и быстро уйдёт. Обычно нужен курс из 4–6 процедур с интервалом 2–4 недели.

Текст проверила врач-дерматолог, косметолог Ольга Алексеевна Логунова, стаж работы 10 лет.

