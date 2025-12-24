Названы лучшие средства, которые осветляют кожу

С возрастом пигментные пятна становятся одной из самых частых эстетических проблем. Особенно они беспокоят женщин старше 50. Врач-дерматолог Александра Михайловна Пашкова рассказала «Рамблеру», почему появляется гиперпигментация и как с этим бороться.

© Youngoldman/iStock.com

Пигментация — это накопление меланина в определённых участках кожи. Этот пигмент вырабатывают клетки-меланоциты, и его функция — естественная защита от ультрафиолета. Однако со временем механизмы регуляции меланогенеза нарушаются. УФ-лучи — главный триггер. С возрастом накопленное УФ-воздействие проявляется пятнами. Одна из основных причин появления пигментных пятен у женщин — естественные колебания уровня гормонов.

«Во время и после менопаузы снижается уровень эстрогенов, это влияет на регенерацию кожи и стабильность пигментных процессов». Пашкова Александра Михайловна врач-дерматолог сети клиник «Семейная»

Кроме гормональных изменений на появление пигментных пятен влияют возрастные и воспалительные процессы:

Эпидермис обновляется медленнее, меланин дольше задерживается в коже.

меланин дольше задерживается в коже. Механические или воспалительные повреждения могут привести к поствоспалительной пигментации, которая в зрелом возрасте особенно устойчива. К ним относятся механические травмы кожи, воспаления, например последствия акне, косметические процедуры, такие как лазеры или Дермапен.

Таким образом, пигментные пятна — это не только косметический дефект, но и проявление биологических изменений под влиянием внешних факторов.

© IKvyatkovskaya/iStock.com

Какие ингредиенты в косметике действительно работают

На рынке много средств, которые обещают «осветлить пигментные пятна». Вот на что врач советует обратить внимание:

Ингибиторы тирозиназы — ключ к снижению выработки меланина:

Витамин C (аскорбиновая кислота) — антиоксидант, осветляет кожу и стимулирует синтез коллагена. Может уменьшить уже существующую гиперпигментацию.

— антиоксидант, осветляет кожу и стимулирует синтез коллагена. Может уменьшить уже существующую гиперпигментацию. Ниацинамид уменьшает перенос меланина в кератиноциты, улучшает тон кожи.

уменьшает перенос меланина в кератиноциты, улучшает тон кожи. Арбутин — это вещество, которое безопасно уменьшает выработку меланина и помогает осветлить пигментные пятна.

— это вещество, которое безопасно уменьшает выработку меланина и помогает осветлить пигментные пятна. Кофейная кислота и ликорис (экстракт солодки) замедляют работу фермента, который участвует в выработке меланина. Однако эффект умеренный.

Отшелушивающие компоненты:

Альфа- и бета-гидроксикислоты (гликолевая, лимонная, салициловая) ускоряют обновление эпидермиса, помогают быстрее выводить меланин.

(гликолевая, лимонная, салициловая) ускоряют обновление эпидермиса, помогают быстрее выводить меланин. PHA-кислоты — мягкие эксфолианты (отшелушиватели), хорошо переносятся зрелой кожей.

Ретинол и его производные:

Ускоряют регенерацию клеток, усиливают обновление кожи и способствуют более равномерному распределению меланина.

кожи и способствуют более равномерному распределению меланина. Эффект влияния на пигментацию подтверждён, но использование косметики с ретинолом требует аккуратности и защиты от солнца.

«Важно отметить, что никакой компонент не даст мгновенного результата — эффект появляется постепенно, при регулярном использовании от 8–12 недель», — говорит специалист.

© Manuel Faba Ortega/iStock.com

Какие процедуры могут осветлить пигментные пятна

Для выраженной гиперпигментации косметических ингредиентов иногда недостаточно.

Врач может рекомендовать:

Химические пилинги (с гликолевой, трихлоруксусной кислотой и др.) для контроля отшелушивания и стимуляции обновления.

(с гликолевой, трихлоруксусной кислотой и др.) для контроля отшелушивания и стимуляции обновления. Лазерную и IPL-терапию — при правильной настройке эти методы безопасны и эффективны, но требуют подготовки.

«Гиперпигментация — не разовое явление, а результат взаимодействия генетики, возраста, гормонального фона и внешних факторов. Даже после успешной "чистки" без поддержки пятна могут появиться вновь. Поэтому нужно обязательно и ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF 50 круглый год», — предупреждает дерматолог.

По словам врача, комбинированный уход и профессиональные процедуры дают лучший и более стойкий эффект. Поэтому после курса процедур важно продолжать домашний уход с активными компонентами, чтобы закрепить результат.

Кроме этого, косметолог советует:

Избегать агрессивных процедур без профессиональной подготовки, которые предполагают повреждения кожи, — это усугубляет пигментацию.

без профессиональной подготовки, которые предполагают повреждения кожи, — это усугубляет пигментацию. Обсудить с лечащим врачом гормональный статус — иногда коррекция может улучшить состояние кожи.

— иногда коррекция может улучшить состояние кожи. В зрелом возрасте кожа часто сухая и тонкая. Следует подбирать уход с увлажняющими и укрепляющими компонентами.

Главное

С возрастом пигментные пятна становятся частой проблемой. Они возникают из-за накопления меланина, замедленного обновления кожи, гормональных изменений и УФ‑воздействия. Для их уменьшения эффективны витамин C, ниацинамид, арбутин, кофейная кислота, ликорис и ретинол. При выраженной гиперпигментации врач может рекомендовать химические пилинги или лазерные процедуры. Важны регулярность, защита от солнца и уход с увлажнением для зрелой кожи — только комплексный подход даёт стабильный результат.

Текст проверила Пашкова Александра Михайловна, врач-дерматолог сети клиник «Семейная», стаж 4 года

