Косметологи назвали технику, которая поможет быстро освежить лицо

Массаж лица обещает убрать отёки, подтянуть овал и стереть морщины, но не всё из этого правда. Разобрались, как работает лимфодренажный массаж, кому он помогает, а когда может навредить.

© Dmytro Petryna/iStock.com

Что такое лимфодренажный массаж

Это специальная мануальная техника, которая стимулирует ток лимфы и уменьшает отёчность. Чтобы понять, как это работает, нужно разобраться в устройстве лимфатической системы.

Когда кровь проходит через капилляры, плазма (жидкая часть крови) просачивается и попадает в межклеточное пространство. Здесь она отдаёт клеткам питательные вещества и забирает продукты обмена. После большая часть плазмы всасывается обратно в кровоток, но часть остаётся. Как раз в этот момент включается лимфатическая система. Специальные капилляры забирают лишнюю жидкость (теперь это уже не плазма, а лимфа) и направляют её к сердцу через сеть сосудов и узлов. Если этот процесс нарушается, лимфа скапливается и вызывает отёк.

Массаж стимулирует работу лимфатических сосудов и позволяет улучшить ток лимфы за счёт лёгкого давления. Изначально это медицинская процедура, её назначают пациентам с лимфедемой (хроническом застоем лимфы в конечностях). Хотя лимфодренажный массаж практикуют ещё для снятия отёков с лица и даже омоложения, этот эффект не доказан.

Как убрать отёки с лица — рассказывает врач

Для чего нужен

Лимфодренажный массаж может уменьшить отёки лица, например после долгого сна или солёной еды на ночь. При системных отёках, связанных с заболеваниями почек или сердца, такой массаж малоэффективен. Он может временно убрать припухлость, но через несколько часов или дней она вернётся.

От мимических морщин лимфодренажный массаж лица не избавит, но может улучшить состояние кожи. Давление усиливает приток крови и стимулирует капилляры.

Как делать лимфодренажный массаж лица

Есть разные техники, но концепция у всех одна — стимуляция оттока лимфы. Движения должны быть мягкими. Лимфатические сосуды располагаются близко к коже, поэтому сильно давить на них не надо. Делать массаж можно сидя или стоя в любое удобное время. Желательно сделать хотя бы три повторения, прежде чем переходить к следующему упражнению.

© Yuliia Hurzhos/iStock.com

Подготовка

Дерматологи Cleveland Clinic рекомендуют для начала вымыть руки и умыться. При желании можно использовать масло или лосьон, чтобы обеспечить лучшее скольжение.

Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабить лицо.

Положите руки на основание шеи и помассируйте ямку над ключицей.

Слегка надавливая, проведите руками от начала шеи (примерно от ушей) до ключицы.

Помогут ли упражнения для лица вернуть молодость

Техника ручного массажа

Поставьте кончики пальцев на середину подбородка и аккуратно ведите их вверх к ушам чуть выше линии челюсти.

и аккуратно ведите их вверх к ушам чуть выше линии челюсти. Большим и указательным пальцем пощупайте кожу вдоль линии челюсти от подбородка к ушам.

от подбородка к ушам. Закройте рот, расслабьте челюсть и массируйте височно-нижнечелюстной сустав (там, где челюсть соединяется со скулами) несколько раз по часовой стрелке, несколько раз — против.

(там, где челюсть соединяется со скулами) несколько раз по часовой стрелке, несколько раз — против. Прижмите пальцы у основания ноздрей и круговыми движениями ведите их под скулами к вискам.

и круговыми движениями ведите их под скулами к вискам. Мягко пройдитесь круговыми движениями по вискам в одну и другую сторону.

Зажмите основание бровей между большим и указательным пальцем и ведите руки к вискам.

между большим и указательным пальцем и ведите руки к вискам. Поставьте кончики пальцев обеих рук между бровями и разводите руки к вискам. С каждым разом поднимайтесь чуть выше, пока не дойдёте до линии роста бровей.

и разводите руки к вискам. С каждым разом поднимайтесь чуть выше, пока не дойдёте до линии роста бровей. Зажмите мочки ушей большим и указательным пальцами и медленно и осторожно оттягивайте их в стороны. Каждый раз поднимайтесь чуть выше, пока не помассируете всё ухо.

© cream_ph/iStock.com

Баночный массаж

Это вариант вакуумной терапии с помощью силиконовой или пластиковой банки. Во время такого массажа создаётся отрицательное давление и кожа немного приподнимается. Сила всасывания притягивает жидкость в обрабатываемую область и повреждает мелкие кровеносные сосуды. Хотя эффективность банок не доказана, их используют как дополнительный метод лечения артрита, болей в спине, головной боли и астмы. Однако для массажа лица вакуумный массаж может оказаться слишком агрессивным.

Кровеносные сосуды на лице хрупкие и располагаются близко к коже, поэтому сильное отрицательное давление из-за банок их повреждает. Пациентам с чувствительной кожей или куперозом такой вариант не подходит. Сразу после процедуры лицо может выглядеть более подтянутым, но это объясняется активным притоком крови и лёгким отёком. Через несколько часов эффект обычно исчезает.

Кому нельзя делать лимфодренажный массаж

Трение и давление могут усугубить симптомы и вызвать обострение кожных заболеваний, например акне, псориаза и экземы. Поэтому массировать повреждённые участки и кожу с высыпаниями нельзя. Американская ассоциация дерматологов предупреждает: постоянное трение может усугубить розацеа (стойкое покраснение лица). При этом заболевании от массажа лица лучше воздержаться. Также лимфодренажные техники противопоказаны, если есть:

тромбы,

болезни сердца,

перенесённый инсульт,

почечная недостаточность,

инфекция,

высокая температура,

активные онкологические заболевания.

Главное: лимфодренажный массаж может временно убрать отёки с лица

Лимфодренажный массаж лица облегчает отток лимфы. От морщин это не спасёт, но поможет убрать отёки после долгого сна или солёной еды. Массировать нужно от центра лица к лимфоузлам. Движения должны быть мягкими, а давление — лёгким. Баночный массаж более агрессивен и не подойдёт людям с чувствительной кожей и хрупкими капиллярами. Лимфодренажный массаж нельзя делать во время обострения акне, розацеа и купероза.

Важные исследования