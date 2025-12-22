Биоревитализация vs мезотерапия: что лучше?
В основе обеих процедур — множественные инъекции в лицо. Однако результат может быть разным. Разобрались, в чём принципиальная разница между мезотерапией и биоревитализацией и кому какая процедура нужна.
Мезотерапия
Изначально это была техника введения препарата под кожу с помощью множества мелких инъекций. Позже так стали называть косметологическую процедуру. Её суть в введении в дерму питательных веществ: витаминов, антиоксидантов, аминокислот и других. Это позволяет улучшить:
- тонус кожи,
- микроциркуляцию,
- тругор (упругость).
За одну процедуру врач может сделать от десятка до сотен таких проколов. На месте инъекции появляются папулы (уплотнения), которые проходят за 1-2 дня. Процедура выглядит устрашающе, но в действительности не такая агрессивная и травматичная. Уколы делают с помощью маленькой тонкой иглы, которую вводят неглубоко.
Единого утвержденного состава для мезотерапии нет: он меняется в зависимости от производителя. Поэтому научные данные об эффективности процедуры противоречивые и спорные. Тем не менее мезотерапия — одна из самых востребованных процедур в эстетической косметологии.
Биоревитализация
Это разновидность мезотерапии, при которой тоже делают инъекции, но не коктейля из витаминов, а гиалуроновой кислоты в высокой концентрации. Это естественный компонент кожи, который играет ключевую роль в сохранении влаги и восстановлении тканей. В состав могут входить и другие вещества, но гиалуроновая кислота — основной компонент.
Как объясняет Итальянское общество мезотерапии, если вводить вещества в малых дозах в поверхностный слой кожи, они медленно распространяются в нижележащие ткани и сохраняются там дольше, чем если вводить их системно.
Современные исследования подтверждают: биоревитализация может улучшить качество кожи за счёт глубокого увлажнения. В целом процедура считается безопасной, хотя осложнения после неё тоже возможны, например, инфекции или гранулёмы (узелки на коже).
Что выбрать: мезо или био?
Биоревитализация направлена на глубокое увлажнение и восстановление кожи. Она улучшает её состояние, но не меняет структуру. После процедуры морщины не исчезнут, но кожа станет увлажнённой. Инъекции гиалуроновой кислоты подходят пациентам с сухой и тонкой кожей, с чувством стянутости или после загара.
Мезотерапия стимулирует клеточный обмен веществ и микроциркуляцию. Она не так глубоко увлажняет, но улучшает общее состояние кожи. Такая процедура подходит пациентам с неровным цветом лица, расширенными порами и следами постакне.
Важно. У всех косметологических процедур есть особенности и противопоказания, поэтому подбирать их должен врач.
Главное: процедуры отличаются составом препаратов
Биоревитализация — это разновидность мезотерапии, когда делают множественные инъекции под кожу. Ключевая разница — в составах. Для биоревитализации используют гиалуроновую кислоту, которая глубоко увлажняет кожу. Состав препарата для мезотерапии может быть разный, обычно в него входят витамины, антиоксиданты, аминокислоты. Такой коктейль усиливает метаболизм кожи и позволяет улучшить её структуру. Чтобы получить результат, важно правильно подобрать препарат. Делать это должен врач-косметолог.