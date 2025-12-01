Названы 8 осложнений самых популярных пластических операций

За эффектными фото до и после пластики скрываются реальные риски, о которых нужно знать. Пластический хирург Офелия Артуровна Мхитарян рассказала «Рамблеру» об осложнениях операций, которые ежегодно делают сотни тысяч людей.

© PonyWang/iStock.com

Липосакция

Она позволяет уменьшить количество подкожной жировой ткани в определённых областях тела. Во время операции хирург через небольшие проколы вводит под кожу тонкую полую трубку — канюлю. С помощью этой канюли, подключённой к аспирационному аппарату, он разрушает жировые клетки и затем откачивает их.

Самые опасные потенциальные осложнения после липосакции — это:

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА). В глубоких венах образуется тромб, который может оторваться и попасть в лёгкие.

лёгочной артерии (ТЭЛА). В глубоких венах образуется тромб, который может оторваться и Жировая эмболия. Разрушенная жировая ткань может попасть в кровоток и закупорить сосуды в лёгких или других органах. Риск возрастает, когда удаляют большой объём жира.

«Липосакция высокоэффективна, если выполнять её правильно. Когда есть чёткие показания и нет противопоказаний, она помогает улучшить контуры тела, устранить жир в проблемных зонах и сформировать более атлетичный силуэт». Мхитарян Офелия Артуровна пластический хирург сети клиник «Семейная»

Главное — соблюдать меру. Убирать больше 4–5 литров жировой ткани опасно и может угрожать жизни. Поэтому, если у пациента избыточный вес, ему сначала нужно похудеть и лишь потом делать операцию.

Удаление комков Биша

Это жировые образования в области щёк — между жевательными мышцами. Долгое время их удаляли, чтобы сделать овал лица аристократичным, и это было простым решением. Многих процедура привлекала тем, что она быстрая, делается под местным обезболиванием и не требует госпитализации.

«Необходимо учитывать долгосрочные последствия. Эти жировые пакеты выполняют структурную роль и поддерживают мягкие ткани лица. Их удаление часто приводит к неожиданным результатам. Например, преждевременному птозу (обвисанию) средних отделов лица, асимметрии лица и более выраженным возрастным изменениям», — говорит хирург.

© YakobchukOlena/iStock.com

Показаний к операции мало, и чаще всего её делают без реальной необходимости. Из-за этого бывают плохие результаты, а с возрастом появляются заметные эстетические проблемы. В обзоре, опубликованном в Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, пишут, что у каждого четвёртого пациента, перенёсшего удаление буккального жирового комка, возникают те или иные послеоперационные осложнения.

Ринопластика (пластика носа)

Если операцию делает квалифицированный хирург, пациент получает гармоничные черты лица. Однако это вмешательство — одно из самых сложных в пластической хирургии.

«Тут сочетаются сложная анатомия, функциональные риски и эстетические ожидания. Ринопластика — это ювелирная работа в самом центре лица. Её опасность не только в медицинских рисках. Пациенты часто недовольны результатом. Это приводит к психоэмоциональному дискомфорту и сложным повторным операциям», — объясняет специалист.

© Albert Shakirov/iStock.com

Даже при успешной операции, по разным данным, до 37% пациентов остаются недовольны. Это связано как с эстетикой, так и с проблемами с дыханием.

Неудачная операция может нарушить носовое дыхание. В исследовании, опубликованном в журнале Aesthetic Plastic Surgery в 2019 году, рассматривали результаты классической эстетической ринопластики. У 13% пациентов симптомы носовой обструкции ухудшились по сравнению с дооперационным состоянием.

К возможным эстетическим осложнениям можно отнести:

непредсказуемое рубцевание,

асимметрию,

деформацию спинки носа,

сильно вздёрнутый кончик.

Также важен психологический аспект. Нос — центральный элемент лица, тесно связанный с самоидентификацией. Неудачная ринопластика может привести к социальной изоляции и развитию дисморфофобии (патологического недовольства собой).

Главное

У пластических операций, как и у любых других, есть риски. При неправильной подготовке и проведении липосакция может вызвать смертельно опасные тромбоэмболию или жировую эмболию. Из-за удаления комков Биша лицо часто преждевременно обвисает и становится ассиметричным. Ринопластика сложна: у части пациентов ухудшается дыхание, другие остаются недовольны результатом, а у третьих развивается дисморфофобия.

Текст проверила Мхитарян Офелия Артуровна, пластический хирург сети клиник «Семейная»

