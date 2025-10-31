Выяснилось, как справиться с одной деликатной проблемой

Потеть — нормально, но неприятный запах может доставлять дискомфорт. Узнайте, как работают антиперспиранты, дезодоранты и кристаллы и на что обратить внимание при выборе средства против пота.

Пот — естественная защитная реакция. Так организм выводит лишнее тепло и охлаждается. На 99% он состоит из воды, поэтому изначально ничем не пахнет. Неприятный запах появляется из-за бактерий, которые живут на коже. Они перерабатывают компоненты секрета потовых желёз и кожного сала и выделяют летучие серосодержащие соединения с характерным запахом.

На химический состав и интенсивность запаха тела влияют разные факторы:

Возраст: появление старческого запаха тела связывают с изменением гормонального фона, в частности со снижением выработки андрогенов (мужских половых гормонов, которые есть у обоих полов).

появление старческого запаха тела связывают с изменением гормонального фона, в частности со снижением выработки андрогенов (мужских половых гормонов, которые есть у обоих полов). Раса: например, в азиатской популяции часто встречается мутация белка ABCC11. Она влияет на метаболизм кожи и генерацию запаха, поэтому пот у большинства азиатов пахнет меньше.

например, в азиатской популяции часто встречается мутация белка ABCC11. Она влияет на метаболизм кожи и генерацию запаха, поэтому пот у большинства азиатов пахнет меньше. Пол: мужчины обычно потеют сильнее из-за большего объёма потовых желёз и гормональных особенностей.

мужчины обычно потеют сильнее из-за большего объёма потовых желёз и гормональных особенностей. Рацион: это спорная тема, так как исследования дают противоречивые результаты. Однако есть данные, что красное мясо и чеснок могут влиять на запах тела, а исследование 2014 года показало, что богатые терпенами и каротиноидами продукты, например помидоры и апельсиновая цедра, усиливают запах пота. Также триггерами усиленного потоотделения считают кофеин и теобромин, которые есть в кофе, чае, газировке, какао и шоколаде.

Повлиять на потоотделение можно двумя путями: снизить активность бактерий или уменьшить количество пота, «сырья» для них. Для этого используют косметические средства.

Антиперспиранты

Основное действующее вещество в них — соли алюминия (алюминий хлоргидрат или алюминий хлорид гексагидрат). Антиперспиранты образуют гелеобразные пробки в протоках желёз и блокируют выход пота на поверхность кожи. Эффект обратим и длится временно — пока не обновится эпидермис.

Дерматологи советуют выбирать антиперспиранты людям с обильным потоотделением. Первые 7–10 дней средство используют каждый день, постепенно увеличивая интервал до раза в неделю. Британская ассоциация дерматологов при повышенном потоотделении рекомендует наносить антиперспирант на ночь на сухую кожу.

В высокой концентрации соли алюминия дают эстрогеноподобные свойства (эстроген — женский половой гормон). Так как антиперспиранты чаще всего используют в области подмышек рядом с молочными железами, возникла теория, что алюминий в них может провоцировать рак груди. Однако эксперименты, которые демонстрировали такую связь, были низкого качества и проводились в лабораторных условиях, а не на людях. Более того, крупное исследование показало: в здоровых тканях молочной железы и в поражённых раком тканях одинаковый уровень алюминия. Американское онкологическое общество также пришло к выводу, что нет оснований считать антиперспиранты с солями алюминия опасными.

Дезодоранты

Они не блокируют потоотделение, но за счёт антибактериальных компонентов (спиртов, триклозана и других) подавляют активность микробов. Также в них добавляют поглотители запаха и влаги, например бикарбонат натрия или тальк.

Растительные компоненты воспринимаются как более безопасные и экологичные варианты, поэтому тоже популярны. Например, есть дезодоранты с экстрактом хмеля и эфирными маслами трав. Они тоже подавляют бактерии, хотя уступают по эффективности классическим дезодорантам.

Их важно наносить на сухую и чистую кожу. Если использовать дезодорант в чувствительных зонах или на коже сразу после бритья, может возникнуть раздражение.

Важно: такие средства не помогают при повышенном потоотделении, они могут только сдержать запах.

Кристаллы

Минеральные дезодоранты в основном делают из алунита. Это горно-вулканический минерал, который состоит из солей калия и алюминия, их ещё называют квасцами. Они тоже обладают антимикробной активностью, поэтому эффективны в борьбе с запахом пота.

Исследование 2016 года подтвердило: квасцы активны против основных бактерий, влияющих на запах пота: Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium xerosis.

Перед нанесением кристалл нужно намочить, чтобы на коже оставалась солевая плёнка. Несмотря на натуральное происхождение, минеральные дезодоранты тоже могут вызвать раздражение. Первое время может казаться, что кристалл работает хуже обычного дезодоранта. Это связано с тем, что коже нужно время, чтобы адаптироваться к смене состава.

В целом неприятный запах пота — это нормально, хотя некоторые особенности потоотделения можно считать заболеваниями. Например, бромгидроз — зловонный запах пота, или гипергидроз — когда железы вырабатывают слишком много пота. На физическое состояние они не влияют, но снижают социальное и психологическое благополучие. Потому при гипергидрозе или бромгидрозе нужно обратиться к дерматологу, обычные косметические средства в таких случаях малоэффективны. Могут потребоваться рецептурные антиперспиранты с высокими дозами солей алюминия или инъекции ботулотоксина — он временно «выключает» потовые железы и блокирует потоотделение.

Главное

Потоотделение — нормальная защитная реакция. Однако, если железы слишком активны, это может стать проблемой. Уменьшить секрецию пота можно с помощью антиперспирантов. Они закупоривают протоки и блокируют выход пота на поверхность кожи. Основной компонент антиперспирантов — соли алюминия. Они безопасны и не вызывают рак груди. Пот почти полностью состоит из воды, поэтому изначально не пахнет. Неприятный запах появляется из-за бактерий, которые живут на коже. Справиться с запахом помогают дезодоранты, антимикробные компоненты в них подавляют активность бактерий. Минеральные дезодоранты тоже обладают антимикробным действием и работают по тому же принципу, что и дезодоранты.

