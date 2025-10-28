Названы правила безопасного маникюра

Маникюр — безопасная процедура, если мастер соблюдает санитарные нормы и использует чистые инструменты. Врач-дерматолог Бэла Датанаева рассказала «Рамблеру», какая стерилизация нужна и стоит ли бояться УФ-ламп для сушки ногтей.

Какие инфекции можно подхватить на маникюре

Маникюр сопряжён с микротравмами тканей вокруг ногтя. Это необязательно глубокие порезы, достаточно небольшого повреждения кожи, чтобы патогены смогли попасть в кровоток. Вариантов инфекций из-за нестерильных инструментов много.

Грибки

В контексте маникюра речь обычно идёт об онихомикозе — грибковой инфекции ногтей.

«Самые частые возбудители — дерматофиты (T. rubrum, T. mentagrophytes), реже дрожжевые грибки (Candida albicans). Риск выше при плохой стерилизации, ношении искусственных ногтей и наличии микротравм». Бэла Датанаева врач-дерматолог, трихолог клиники DocMed

Грибки во время маникюра в основном передаются через общие инструменты и поверхности: пилки, кусачки, фрезы. Хотя одно исследование показало, что некоторые виды могут выживать в лаках для ногтей в течение 60 дней. Поэтому теоретически общие лаки тоже могут способствовать передаче онихомикоза.

Бактерии

Если в ранки после маникюра попадают бактерии, обычно это Staphylococcus aureus и Mycobacterium fortuitum, может начаться воспаление. Часто встречается паронихия — воспаление околоногтевого валика. Если инфекция идёт дальше, развивается панариций — воспаление тканей пальца. Хотя бывают и более серьёзные поражения.

В 2000 году в Северной Калифорнии (США) произошла вспышка фурункулёза, вызванная Mycobacterium fortuitum. Расследование показало, что все заражённые посетили маникюрный салон и пользовались ванночкой для ног. Экспертиза подтвердила: ванночки были заражены микобактериями.

«Самые частые осложнения после маникюра — паронихии, панариции, онихомикозы и микобактериальные инфекции кожи. Полноценная стерилизация инструментов с помощью автоклава, одноразовые расходники и соблюдение гигиены рук практически полностью устраняют эти риски», — говорит врач.

Вирусы

При маникюре нестерильными инструментами есть риск заразиться вирусами гепатита В и С. Для этого нужны определённые условия:

Кровь носителя вируса осталась на инструменте.

Инструмент не прошёл стерилизацию.

Кровь с заражённого инструмента попала в кровоток нового клиента через повреждённую кожу.

Для вируса иммунодефицита человека эти условия тоже актуальны.

«Гепатит B — устойчивый патоген, сохраняющийся на поверхностях до недели. ВИЧ-инфекция передаётся таким образом крайне редко, однако риск теоретически есть при контакте с кровью», — комментирует специалист.

Дело в том, что ВИЧ неустойчив к внешней среде и при комнатной температуре погибает через несколько минут. Поэтому заразиться ВИЧ-инфекцией на маникюре возможно, но маловероятно. Чего нельзя сказать о гепатитах В и С. Это одни из самых живучих вирусов, они не разрушаются при высыхании крови и устойчивы к некоторым средствам дезинфекции. Поэтому риск заразиться ими через загрязнённые маникюрные ножнички и кусачки вполне реален.

Как правильно обрабатывать инструменты

Для маникюрных салонов есть строгие санитарно-эпидемиологические требования. Все инструменты должны пройти специальную трёхэтапную обработку:

дезинфекция,

предстерилизационная очистка,

стерилизация.

Это значит, что инструменты сначала нужно выдержать в дезинфицирующем растворе, затем промыть в проточной воде, очистить от остатков загрязнений и отправить в стерилизатор, автоклав или сухожар. В среднем обработка маникюрных инструментов занимает примерно 1,5–2 часа.

Важно: УФ-лучи не убивают вирусы гепатита и ВИЧ, поэтому ультрафиолетовые стерилизаторы подходят только для хранения стерильных инструментов.

Аллергия

Маникюр может стать причиной аллергического контактного дерматита. В этом случае проблема не в загрязнённых инструментах, а в материалах для окрашивания и наращивания ногтей.

«Гель-лаки содержат акрилаты и фотинициаторы — это доказанные причины аллергического контактного дерматита, особенно у мастеров», — комментирует врач.

Например, Британская ассоциация дерматологов ранее сообщала об «эпидемии» аллергического дерматита из-за гель-лаков и продуктов для наращивания ногтей. Также в средствах могут содержаться другие потенциально опасные компоненты: ацетон, дибутилфталат, этилацетат, формальдегид и толуол. Эти вещества могут стать причиной кожной сыпи, раздражения глаз и носоглотки. Однако в зоне риска не столько клиенты маникюрных салонов, сколько мастера, которые регулярно вдыхают пыль и пары химикатов.

Рак кожи

Для поляризации (закрепления) гель-лаков используют ультрафиолетовое излучение, которое считается фактором риска меланомы.

«Лабораторные исследования выявили ДНК-повреждение клеток при облучении устройствами для сушки ногтей. При частом многолетнем использовании теоретический риск рака увеличивается», — объясняет дерматолог.

В основном исследования проводили на мышах или в пробирках. В таких условиях учесть все сопутствующие факторы невозможно. На практике канцерогенность УФ-ламп для ногтей не подтверждена. Случаев рака кожи на кистях или ногтях, связанных с постоянным ношением гель-лака, не задокументировано.

Исследование 2023 года, которое проверяло последствия использования ламп в приближенных к реальным условиях, подтвердило: лампы существенно не влияют на кератиноциты — основные клетки эпидермиса. Тем не менее рекомендация мазать руки солнцезащитным кремом перед процедурой остаётся.

«Можно порекомендовать применять SPF-крем или перчатки без пальцев, избегать слишком частых процедур, проводить патч-тест при подозрении на аллергию и обращаться к дерматологу при проблемах», — говорит дерматолог Бэла Датанаева.

Главное

Маникюр — в целом безопасная процедура, если мастер соблюдает санитарные нормы и личную гигиену. Все инструменты должны пройти трёхэтапную обработку, которая включает стерилизацию в сухожаре или автоклаве. Без этого сохраняется риск заражения грибковыми, бактериальными и вирусными инфекциями, в том числе гепатитом В и С. На гель-лаки может развиться аллергия, в основном встречается контактный аллергический дерматит. УФ-лампы для ногтей в теории вредны для кожи. В лабораторных условиях они повреждали ДНК, но на практике задокументированных случаев рака кожи из-за таких ламп не было.

