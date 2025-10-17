Вы стеснялись, а мы спросили: 10 вопросов хирургу об увеличении груди

Увеличение и подтяжка груди стабильно входят в топ-3 самых популярных пластических операций в мире. Ежегодно их делают более полутора миллионов женщин. Несмотря на это, вокруг пластики груди много слухов. Пластической хирург Гузаль Исамутдинова и онколог-маммолог Роман Евстратов рассказали «Рамблеру», насколько безопасны силиконовые импланты и может ли увеличение груди вызвать рак.

Из чего делают импланты

Грудные импланты состоят из двух основных компонентов: оболочки и наполнителя. Оболочку делают из силиконового эластомера. Это очень прочный материал, который получают из кремния. Для наполнения в основном используют силиконовый гель, он хорошо держит форму и не растекается. Иногда вместо геля используют физиологический раствор. Можно выбрать размер, форму и даже текстуру (гладкую или шершавую) импланта.

Все импланты проходят технические испытания и получают сертификаты качества и безопасности. Разрыв или повреждение возможны, но на практике такое происходит крайне редко и в основном с уже устаревшими моделями.

Частые вопросы об имплантах:

Чем круглые импланты отличаются от анатомических? И кто выбирает, какой ставить — пациент или хирург?

«Анатомические импланты имеют форму капли и создают более естественный контур, а круглые дают ярко выраженный объём в верхней части груди. Решение принимается совместно, но окончательный выбор лучше доверить хирургу. Он подберёт оптимальный вариант с учётом анатомических особенностей». Гузаль Исамутдинова пластический хирург, к. м. н.

Импланты нужно периодически менять?

Импланты не требуют обязательной и частой замены. Обычно их меняют через 5–10 лет, но, если пациентку ничего не беспокоит, делать этого не нужно. Главное — проходить ежегодное обследование: УЗИ или МРТ молочных желёз.

Можно ли увеличить грудь без имплантов? Насколько это безопасно?

Без имплантов грудь можно увеличить с помощью липофилинга — пересадки собственного жира. Это безопасный метод, но он не позволяет добиться большого объёма, обычно лишь корректирует форму или восстанавливает немного утраченный объём.

Правда ли, что импланты чувствуются на ощупь?

Современные импланты практически не ощущаются. Старые модели, выпускавшиеся до 2020–2022 годов, могли быть плотнее, поэтому их иногда можно было почувствовать. Сейчас технологии позволяют сделать их максимально естественными.

Что произойдёт с имплантами после беременности и кормления грудью?

После родов и кормления грудь действительно может измениться — увеличиться или, наоборот, потерять объём. Сам имплант остаётся на месте, но, если кожа растянулась, может появиться лёгкое провисание. В таком случае корректируют форму подтяжкой или заменой импланта.

Может ли имплант взорваться в самолёте или во время дайвинга?

Нет, это миф. Современные импланты герметичны и выдерживают перепады давления, поэтому ни в самолёте, ни под водой ничего с ними не произойдёт.

Можно ли повредить имплант в быту — например, если сильно сжать грудь или нечаянно удариться?

Такое невозможно. Импланты проходят жёсткие испытания, выдерживают нагрузку в несколько тонн и даже давление автомобиля. В быту повредить их просто нереально.

Чувствуется ли имплант на морозе?

Нет, современные импланты не «мёрзнут» и не охлаждаются сильнее тела. На холоде грудь может ощущаться прохладнее из-за сосудов и кожи, но сам имплант температуру не меняет.

Влияют ли импланты на чувствительность груди и сосков?

Всё зависит от способа установки. Если разрез делали по ареоле, чувствительность может временно снизиться, так как пересекаются нервные окончания. При установке под грудной железой чувствительность обычно сохраняется, а через пару месяцев после операции все ощущения возвращаются.

Может ли пластика груди вызвать рак

Это страх многих пациенток, но он ничем не подтверждён. Многочисленные исследования и метаанализы показали: импланты не влияют на риск развития онкологических заболеваний молочной железы. Рак груди среди женщин, сделавших операцию, встречается так же часто, как у женщин без пластики. Более того, есть ограниченные данные, что у женщин с силиконовыми грудными имплантами риск может быть даже ниже обычного.

«Импланты не вызывают рак молочной железы. Однако в очень редких случаях они могут быть связаны с развитием анапластической крупноклеточной лимфомы (BIA-ALCL), преимущественно это касается текстурированных имплантов». Роман Евстратов врач-онколог, онкодерматолог, хирург, маммолог клиники «Евроонко», к. м. н.

Анапластическая крупноклеточная лимфома, или BIA-ALCL — разновидность рака, который развивается не в самой молочной железе, а вокруг рубцовой ткани, окружающей импланты. Это очень редкий диагноз — описано всего 1687 случаев. У всех таких пациенток были установлены текстурированные импланты, причём чаще это были макротекстурированные (более шероховатые), поэтому Американская ассоциация пластических хирургов рекомендовала прекратить их использование. При этом не было ни одного случая, когда BIA-ALCL возникала из-за гладких имплантов.

В целом пластика груди считается безопасной с точки зрения онконастороженности. Более того, операция может помочь женщинам с высоким риском рака груди и пациенткам после мастэктомии — удаления груди.

Мастэктомию считают одним из методов профилактики рака груди у женщин с мутациями генов BRCA1 и BRCA2. Вероятность развития злокачественной опухоли у них довольно высока, поэтому иногда целесообразнее удалить молочные железы и вставить импланты.

«Решение принимается консилиумом врачей совместно с пациенткой после тщательного обследования и консультаций. Профилактическая операция позволяет снизить риск развития рака на 90–95%. При этом выполняется подкожная мастэктомия: остаётся кожа и сосково-ареолярный комплекс, что облегчает дальнейшую реконструкцию. Однако пациентка должна знать, что есть альтернативные методы профилактики, и принять решение с учётом всех фактов», — комментирует врач.

Главное

Чаще всего для увеличения груди используют силиконовые импланты. Они проходят технические испытания и считаются безопасными. Их нельзя повредить или проткнуть в быту, они не замерзают на холоде и не взрываются в самолёте. Иногда импланты приходится менять, но это необязательное требование. Пластика груди не повышает риски развития рака молочной железы. Текстурированные импланты в крайне редких случаях могут вызвать анапластическую крупноклеточную лимфому. Подобных случаев с гладкими имплантами не зарегистрировано. Пластическая операция с заменой молочных желёз на импланты может стать мерой профилактики для женщин с высоким риском рака груди.

