Дерматолог рассказал, как спасти кожу осенью

Смена тёплого сезона на холодный может плохо сказаться на коже. Врач-дерматолог Геворг Мхитарян рассказал «Рамблеру», как защитить лицо и какие косметологические процедуры делать осенью.

© Iryna Imago/iStock.com

Как сезоны влияют на кожу

Основная задача кожного покрова — защитить организм от факторов внешней среды. Однако в холодное время года барьерные функции снижаются. Исследование 2022 года показало: смена сезонов влияет на способность кожи удерживать влагу, плотность эпидермиса (наружного слоя) и PH-баланс. Причём это характерно для людей как с нормальным типом кожи, так и с чувствительным.

Кроме того, зимой и осенью обостряются дерматологические заболевания. В первую очередь это касается пациентов с экземой, акне и себореей.

«Сухость губ, рук и тела — частые жалобы осенью. Поэтому в холодное время года можно заранее добавить в уход локальные увлажняющие средства: бальзамы, маски, эмоленты. Пациентам с дерматозами (атопическим дерматитом, розацеа, себодерматитом) стоит заранее пересмотреть уход, не дожидаясь обострений, и обсудить профилактику с лечащим врачом». Геворг Мхитарян врач-дерматолог Lahta Clinic

Правила ухода за кожей осенью

Американская академия дерматологии рекомендует подбирать уход с учётом сезона. Менять все баночки не обязательно, но добавить больше увлажняющих компонентов будет нелишним.

Мягкое очищение. Если в составе средства для умывания есть агрессивные ПАВ, кислоты, отдушки и спирт, его лучше оставить на лето.

Качественное увлажнение. Осенью и зимой лучше использовать средства с церамидами, скваланом, гиалуроновой кислотой и пантенолом.

Защита от солнца. Ультрафиолетовое излучение есть и зимой, и летом, поэтому SPF-крем лучше использовать круглый год. Особенно это актуально для людей с розацеа, атопическим дерматитом и себореей.

© Freepik

Какие могут быть отложенные последствия загара и зачем SPF зимой

При смене ухода важно учитывать сочетаемость активных компонентов. Например, средства против мелких морщин с альфа-гидрокси- или бета-гидроксикислотами могут вызвать раздражение, если использовать их с некоторыми увлажняющими средствами.

«Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на состояние кожи. Шелушение, стянутость, усиление реактивности — сигналы к пересмотру ухода», — говорит врач.

Процедуры у косметолога

Осень — лучшее время для процедур против пигментации и сосудистых изменений. Как правило, они действуют на барьерный слой кожи и требуют защиты от солнца. Поэтому в холодное время года, когда УФ-излучения меньше, риск осложнений после них ниже.

Лазерные шлифовки. Это омолаживающая процедура с использованием световой энергии. Лазер разрушает наружный слой кожи и нагревает дерму. Это стимулирует выработку коллагена и делает кожу более гладкой. Также лазерная шлифовка может помочь убрать пигментацию и следы акне.

© wavebreakmedia_micro/Freepik

IPL-терапия (интенсивный импульсный свет). Её делают для фотоомоложения, когда есть пигментные пятна, мелкие морщины, сосудистые поражения или постакне. При IPL используют широкополосные импульсы света, которые разрушают клетки меланоциты, вырабатывающие меланин, и гемоглобин в сосудах, но не повреждают поверхность кожи.

Пилинги. Их назначают для борьбы с мелкими морщинами, пигментными пятнами, постакне и неровным тоном. На кожу наносят состав, который растворяет ороговевший слой и заставляет её обновляться. Пилинг — это контролируемый химический ожог на коже, поэтому процедура требует осторожности и профессионализма косметолога. Эффект зависит от состава и глубины проникновения. Чем агрессивнее пилинг, тем лучше результат, но дольше период восстановления.

Пилинг — какого эффекта ждать и когда нельзя делать

«В любом случае перед любой процедурой нужна очная оценка кожи. Нельзя сделать "что-нибудь осеннее", всё строго по показаниям, — говорит дерматолог. — Аппаратные методики и домашний уход работают в комплексе. Поэтому пациенту важно объяснить, что даже после самой эффективной процедуры нужен поддерживающий уход».

Не только про красоту

Осень — лучшее время для скрининга на рак кожи. В сентябре-октябре загар уже, как правило, сходит, кожа успевает восстановиться, поэтому врачу легче оценивать новообразования.

Золотым стандартом для проверки на меланому считают дерматоскопию, когда врач с помощью специального инструмента осматривает подозрительные родинки и пятна.

Людям с повышенным риском меланомы (у кого много родинок на теле, были солнечные ожоги в детстве или кто часто загорал в солярии) желательно раз в год делать тотальную цифровую дерматоскопию с картированием. В этом случае проверяют каждую родинку и заносят её на карту, чтобы отслеживать изменения.

«Здоровая кожа — это не про дорогие средства, а про правильный подход и своевременную заботу. Осень, когда кожа восстановилась после летнего загара, идеально подходит для того, чтобы проверить её», — комментирует специалист.

Родинка или меланома: как не пропустить рак кожи

Главное

Смена сезонов может негативно сказаться на состоянии кожи. Осенью её барьерные функции слабеют, поэтому могут появиться сухость и стянутость. В холодное время года в домашний уход желательно добавить больше увлажняющих компонентов и ограничить агрессивные. Также важно круглогодично пользоваться солнцезащитным кремом, особенно если есть заболевания кожи. Осень идеально подходит для пилинга, лазерной шлифовки и IPL-терапии. Эти процедуры требуют хорошей фотозащиты, а осенью активность УФ-лучей ниже, чем летом. Также осенью желательно провериться на рак кожи. Загар к этому времени обычно сходит, поэтому заметить изменения проще.

Важные исследования