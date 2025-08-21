Вызывает ли краска для волос рак: ответ учёных

По разным данным, от 50 до 80% женщин и 10% мужчин старше 40 лет красят волосы. При этом в состав красок входят потенциально опасные химические вещества. Разобрались, как они влияют на организм и можно ли заработать рак, если слишком часто красить волосы.

Как работает краска для волос

Краски бывают перманентными, полуперманентными и временными. Последние две не проникают глубоко внутрь волоса, а в основном покрывают его снаружи, поэтому быстрее смываются и выцветают, но считаются более безопасными.

Для стойкого окрашивания используют перманентные краски — они меняют цвет волоса изнутри, поэтому вымываются медленно.

Как действуют перманентные краски

Открывают кутикулу волоса — кератиновые чешуйки, которые покрывают волос снаружи. Этого добиваются с помощью щёлочи (аммиака или моноэтаноламина).

Обесцвечивают меланин — природный пигмент, который придаёт волосам цвет. С этим справляется перекись водорода.

Собирают внутри волоска окрашенные молекулы с новым цветом. Для этого нужны промежуточные красители (предшественники красителя) и краскообразующие компоненты. Они вступают в реакцию и образуют молекулы нового пигмента, которые остаются в структуре волоса.

До 1970-х годов в качестве промежуточных красителей (которые собирают новый пигмент внутри волоса) использовали ароматические амины. Однако вскоре выяснилось, что некоторые из них вызывают рак. В частности, канцерогенными признали 2,4-диаминоанизол и 2,4-диаминотолуол.

После этого производители изменили состав красок и стали использовать другие вещества: p-фенилендиамин (PPD), толуол-2,5-диамин (PTD) и его сульфат (PTDS). Они тоже относятся к ароматическим аминам, но считаются безопасными при небольшой концентрации.

Какие последствия могут быть после окрашивания?

Самая часто встречающаяся побочная реакция — аллергический контактный дерматит. Обычно аллергия проявляется кожными симптомами: зуд, покраснение кожи головы, ушей и лба по линии роста волос, отёк.

Такая реакция может возникнуть на любой компонент краски, но чаще всего связана с парафенилендиамином (PPD) и толуол-2,5-диаминсульфатом (PTDS). Американское общество контактного дерматита даже называло PTDS главным аллергеном 2025 года.

Можно ли облысеть из-за краски?

Это маловероятно, но возможно. Если из-за краски возникла тяжёлая аллергическая реакция, которая сопровождается сильным воспалением кожи головы, часть волос может выпасть.

Также на фоне дерматита волосы истончаются, поэтому визуально может показаться, что их стало меньше.

Можно ли заработать астму из-за краски для волос?

Респираторные симптомы встречаются у парикмахеров и колористов, которые регулярно используют профессиональные осветляющие смеси с персульфатами. Это сильные окислители, которые нужны для обесцвечивания волоса перед окрашиванием, например если планируется переход в блонд. Пары таких составов, которые вдыхают мастера во время работы, запускают каскад реакций. В результате у них появляется одышка и хрипы.

С домашними красками вероятность развития астмы маловероятна, но хорошая вентиляция во время процедуры всё равно важна.

Краска для волос может спровоцировать рак?

Большая часть используемых в красках химических соединений считается безопасной. Однако ключевую роль играет концентрация, частота использования и индивидуальные особенности потребителя.

Было много исследований, которые изучали связь между окрашиванием волос и риском развития рака. Проанализировав их, Международное агентство по изучению рака (IARC) пришло к выводу, что из-за недостаточности данных краски для волос нельзя классифицировать как канцерогенные для человека. Вместе с тем Национальный институт рака в США (NCI) признаёт, что есть научные исследования, которые должны насторожить.

Рак мочевого пузыря

Использование красок для волос может повышать риск развития этой злокачественной опухоли у профессиональных парикмахеров. Метаанализ 2010 года показал: у специалистов с 10-летним опытом работы риски в два раза выше, чем у тех, кто никогда не работал парикмахером.

В то же время шведское исследование не выявило повышения онкологического риска у парикмахеров за последние десятилетия. Поэтому считается, что современные краски для волос без канцерогенных ароматических аминов не вызывают рак мочевого пузыря.

Важно: среднестатистического потребителя это не касается. Сразу несколько исследований не обнаружили значимой связи между личным окрашиванием и раком мочевого пузыря.

Неходжкинская лимфома

Это разновидность рака крови. Долгое время считалось, что краска для волос может спровоцировать такую лимфому. Вероятно, так и было до 1970–1980-х годов, когда для окрашивания использовали канцерогенные амины.

Большое исследование 2020 года, которое изучало влияние современных составов, не выявило связи между окрашиванием волос и риском неходжкинской лимфомы.

Рак молочной железы

Окрашивание чаще делают женщины, поэтому связь красок для волос с раком молочной железы изучали особенно часто. Результаты противоречивые, но более поздние исследования с большой выборкой и учётом сопутствующих факторов показали: в определённых условиях краска для волос может усилить существующий риск рака груди.

Например, связь между окрашиванием и некоторыми подтипами рака молочной железы обнаружило наблюдательное исследование в США с участием 117 тысяч женщин. Пусть и с оговоркой, что нужны дополнительные данные, чтобы её подтвердить.

К похожим выводам пришли учёные из Университета Северной Каролины и Национального института наук об окружающей среде и здоровье. Они зафиксировали умеренное повышение риска рака молочной железы после использования перманентной краски для волос. При этом абсолютные риски оставались невысокими.

Важно: большинство исследований были наблюдательными, они все обнаруживают ассоциации, но не доказывают причинно-следственные связи.

Что это значит?

В целом можно сделать вывод, что до сих пор неясно, может окрашивание волос повышать риски или нет. Мнение ведущих организаций по изучению рака не совпадают: IARC признаёт профессию парикмахера вероятно канцерогенной, а личное использование красок не классифицирует из-за недостаточности данных. NCI признаёт противоречивость данных и подчёркивает значимость изменения составов после 1980-х.

Поэтому конкретных медицинских рекомендаций на эту тему нет. Единственное, что можно сказать с уверенностью: при окрашивании нужно следовать инструкции и правилам безопасности.

делать предварительный тест на аллергию;

использовать перчатки;

не оставлять краску дольше, чем предписано в инструкции;

не использовать предназначенный для волос состав для окрашивания бровей и ресниц;

соблюдать требования хранения;

не красить волосы, если есть раздражение кожи головы или другие повреждения.

Главное

Современные краски для волос можно считать условно безопасными. Они могут вызывать аллергическую реакцию или респираторные симптомы, но, если соблюдать правила, риски минимальны. Вопрос о канцерогенности перманентных красок остаётся открытым. Токсичные ароматические амины, которые вызывают рак, в них больше не используют, но небольшую связь красок с риском онкологических заболеваний учёные всё-таки находят. В зоне риска — парикмахеры, которые регулярно контактируют с красящими составами и вдыхают их пары. Однако конкретных медицинских рекомендаций по этому поводу нет.

