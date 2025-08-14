Врач развенчал главный миф о целлюлите

Целлюлит воспринимают как недостаток, но с точки зрения медицины это анатомическая особенность, характерная почти для всех женщин. Врач-терапевт Андрей Костиков рассказал «Рамблеру», почему у мужчин почти не бывает целлюлита и можно ли избавиться от «апельсиновой корки» домашними методами.

© Freepik

Что такое целлюлит

Произошла терминологическая путаница: нормальное и естественное состояние («апельсиновую корку») начали называть болезнью. Считается, что подмена понятий началась в 1930-е годы. Тогда французские женские журналы ввели в обиход слово «целлюлит» и описывали его как новую болезнь современности. Тогда же началась рекламная кампания средств для борьбы с этой выдуманной проблемой. В основном это были кремы и приспособления для массажа.

Современная медицина разделяет два состояния:

целлюлит — бактериальное воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки, которое требует немедленного лечения;

— бактериальное воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки, которое требует немедленного лечения; гиноидная липодистрофия («апельсиновая корка») — бугристость кожи, вариант нормы, не требующий медицинского вмешательства.

Тем не менее в контексте эстетической косметологии липодистрофию всё ещё называют целлюлитом.

Почему появляется «апельсиновая корка»

«Апельсиновая корка» — это неровность подкожно-жировой клетчатки. Жир есть у обоих полов, но гиноидная липодистрофия в основном встречается у женщин. По статистике, она есть у 80–90% женщин.

«"Апельсиновая корка" может появиться даже у очень стройных и спортивных женщин, особенно после полового созревания. В этом случае это косметическая особенность, а не заболевание». Андрей Костиков врач-терапевт Медцентра доктора Александровского

У здоровых мужчин такой вариант липодистрофии встречается крайне редко и может говорить о заболеваниях или гормональных нарушениях. Причина такого распределения кроется в фундаментальных биологических различиях.

Названы 8 причин трещин на пятках, и многие вас удивят

Гормоны

У женщин под действием эстрогенов жир скапливается преимущественно в подкожном слое бёдер и ягодиц. Мужчинам больше свойственен абдоминальный тип: они накапливают жир в области живота.

Строение соединительной ткани

Жировые дольки в подкожном слое окружают волокна соединительной ткани — перегородки и фасции.

«У женщин эти волокна расположены перпендикулярно к поверхности кожи. Когда жировые клетки (адипоциты) увеличиваются в объёме, например из-за набора веса, они выпирают сквозь эти относительно слабые перегородки и создают бугристость», — объясняет врач.

У мужчин перегородки в подкожной клетчатке расположены по диагонали и часто крест-накрест. Это создаёт более плотную поддержку и не позволяет жировым долькам так явно выбухать на поверхность.

Особенности кожи

У мужчин кожа обычно толще, поэтому лучше маскирует неровность подкожного слоя.

Помогут ли упражнения для лица вернуть молодость

Когда «целлюлит» — норма, а когда нужно обратиться к врачу

«Апельсиновая корка» обычно не опасна для здоровья, но бывают случаи, когда «целлюлит» — это повод показаться врачу:

Бугристость появилась внезапно и за короткий период без видимых причин (не было набора веса, не менялся образ жизни или рацион).

Есть сопутствующие симптомы: боль, отёки, изменение цвета кожи, повышение температуры кожи в зоне изменений.

«Это уже может быть признаком истинного целлюлита (воспаления) или других проблем, например лимфедемы, и требует срочной консультации врача», — предупреждает специалист.

Целлюлит у мужчин — всегда повод для консультации врача, особенно если он появился неожиданно.

Как влияет на психологическое состояние

Целлюлит почти всегда эстетическая, а не медицинская проблема. Однако «апельсиновая корка» может стать причиной психологического дискомфорта. Учёные даже разработали специальные шкалы, чтобы оценить, как липодистрофия влияет на образ тела и качество жизни.

Например, исследование Университета Лома Линда показало, что недовольство телом, психосоциальный стресс и тревожность чаще встречаются среди женщин с выраженной «апельсиновой коркой». Опрос дерматологической клиники Hexsel в Бразилии показал: половина пациенток с целлюлитом получали неприятные комментарии, а около 78% чувствовали давление со стороны окружения относительно необходимости лечения.

Можно ли избавиться и какой метод лучше

© qunicastudios76/Freepik

Навсегда избавиться от гиноидной липодистрофии практически невозможно. Для этого пришлось бы убрать всю подкожно-жировую клетчатку, а это чревато серьёзными проблемами со здоровьем. Однако уменьшить проявления и улучшить внешний вид кожи вполне реально. Для этого нужен комплексный подход.

«Основа воздействия на целлюлит — здоровый образ жизни, который включает сбалансированное питание, регулярную физическую активность и уход за кожей. Эффективность мер будет зависеть от исходной степени целлюлита, генетики, возраста и дисциплины», — уточняет врач-терапевт.

Проще говоря, чем меньше подкожного жира и больше мышц, тем менее заметен целлюлит. Поэтому контроль калорийности рациона в сочетании с кардионагрузками и силовыми тренировками — основа борьбы с «апельсиновой коркой».

Кремы и обёртывания

Антицеллюлитные кремы могут действовать по-разному: усиливать микроциркуляцию, снижать липогенез (формирование жировых отложений) и стимулировать липолиз (расщепление жира). Однако ни один из составов не одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

«Чего точно не стоит делать — это тратить деньги на чудо-кремы. Они обещают полное исчезновение целлюлита, но их эффективность не доказана», — уточняет Андрей Костиков.

Бугристость появляется из-за особенностей жировой ткани в глубоких слоях кожи. Никакие наружные средства не могут проникнуть настолько глубоко, чтобы существенно повлиять на неё.

Массаж

© vershinin89/Freepik

Ручной массаж — один из старейших методов борьбы с «апельсиновой коркой». Он помогает незначительно улучшить дренаж и уменьшить бугристость, но эффект недолгий. К тому же процедура часто болезненна и может оставлять синяки.

Аппаратный вакуумный массаж более эффективен: за счёт давления он повреждает адипоциты (клетки жировой ткани). Жир никуда не исчезает, но перераспределяется, поэтому визуально рельеф сглаживается. Со временем подкожно-жировая клетчатка возвращается в исходное состояние, поэтому для стойкого эффекта процедуры нужно повторять регулярно.

Энергетическая терапия

Чтобы повысить упругость кожи и уменьшить локальные жировые отложения в проблемной зоне, используют свет, радиочастоты, лазеры и акустические волны. Они действуют ограниченно и требуют поддерживающих процедур. Исследования показывают, что эффект варьируется от лёгкого до умеренного и зависит от исходного количества жира и длительности сеансов.

Субцизия

Это хирургическая техника, когда с помощью вакуума, лазера, акустических импульсов или специального инструмента подрезают тяжи — волокна соединительной ткани, которые связывают дерму (глубокие слои кожи) с подкожной жировой клетчаткой. Проще говоря, подрезают перегородки, которые удерживают жир. Такие методы рекомендуют при выраженных впадинах на коже, видимых в покое.

А вот липосакция целлюлит не лечит.

«Хирургическая липосакция удаляет глубокий жир, но не влияет на саму структуру поверхностной жировой ткани, которая и даёт "апельсиновую корку". Такая операция может даже ухудшить рельеф», — предупреждает врач.

Главное

То, что принято называть целлюлитом, на деле чаще всего гиноидная липодистрофия. Это нормальное и естественное для женщин строение подкожно-жировой клетчатки. Медицинских показаний для лечения «апельсиновой корки» нет, но, если она вызывает психологический дискомфорт, можно уменьшить её выраженность. Начать стоит с изменения образа жизни — выстроить сбалансированный рацион и добавить физическую активность. Чем меньше жировой клетчатки и больше мышц, тем менее заметен целлюлит. Также может помочь аппаратная косметология, но эффект от неё временный — процедуры приходится повторять. В тяжёлых случаях, когда впадины на коже видны в покое, возможна субцизия — подрезание перегородок соединительной ткани.

Важные исследования