Врач-косметолог рассказала, эффективны ли аппараты для дома

Ухаживать за собой дома проще и доступнее, чем постоянно ходить к косметологу. Но можно ли с помощью бьюти-гаджета для домашнего применения убрать морщины, отёки или простимулировать рост волос? Разобрались вместе с Лалой Дзимцеишвили, врачом-дерматологом, косметологом клиники Hadassah.

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Дарсонваль

Дарсонвализация — это метод воздействия на кожу лица и тела с помощью слабого электрического тока. Заявленный эффект: осветление пигментных пятен, повышение упругости кожи, разглаживание морщин, ровный цвет лица, сужение пор, устранение отёков и усиление роста волос. Процедура известна достаточно давно, но исследований, которые подтвердили бы эффективность, нет.

«Дарсонвализация не имеет достаточной доказательной базы, подтверждающей её эффективность, поэтому её польза остаётся спорной с точки зрения медицины. Процедура не подходит для пациентов со склонностью к куперозу — она стимулирует кровообращение и может привести к ухудшению состояния при чувствительных сосудах, что нежелательно при этом заболевании. Лучше выбирать более щадящие методы ухода». Лала Дзимцеишвили врач-дерматолог, косметолог

Микротоковый массажёр

Есть исследования об эффективности микротоков для заживления ран (правда, с небольшой выборкой). Также микротоковая терапия включена в российские рекомендации по лечению розацеа как вспомогательное средство.

Заявленное действие микротокового массажёра для домашнего применения: уменьшение отёков, улучшение кровообращения, лифтинг кожи и овала лица.

«В домашних условиях процедуры микротоковой терапии не рекомендуется проводить без консультации специалиста, так как неправильное использование аппарата может привести к раздражению кожи, нарушению кровообращения или усугублению существующих проблем. На приёме врач-косметолог подберёт оптимальные параметры и обеспечит безопасность процедуры», — говорит врач-косметолог.

LED-маска для ухода за кожей

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LED, или light-emitting diode, — это прибор, который преобразует электрическую энергию в световое излучение. Маска для лица со встроенными светодиодами воздействует на лицо импульсами разного типа. Обещанный эффект: повышение упругости кожи, осветление пигментных пятен, уменьшение воспалительных элементов, улучшение кровообращения.

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LED-воздействие на кожу изучали, обобщили данные и сделали вывод, что методика эффективна при борьбе с акне, псориазом и герпесом. Но в официальных рекомендациях по лечению акне процедуры нет.

«К отрицательным моментам LED-масок относятся возможная непереносимость света, риск усиления воспалений при неправильном использовании. LED-маска не может полностью вылечить угревую болезнь, так как не устраняет основную причину воспаления и требует дополнения медикаментозным лечением под контролем врача-дерматолога», — продолжает врач.

Аппарат для RF-лифтинга

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Радиочастотный лифтинг применяют для омоложения лица и тела. Суть процедуры в том, что на кожу воздействуют при помощи радиоизлучения: оно проникает в дерму, стимулирует обновление клеток кожи и выработку коллагена. Есть данные о том, что RF-лифтинг сокращает подкожно-жировую клетчатку на лице, тем самым обеспечивая эффект подтягивания. Опросы показали, что пациенты были удовлетворены результатами RF-лифтинга, правда, больше всего довольны были те, у кого были реалистичные ожидания — получить небольшой эффект омоложения.

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К тому же во время процедуры в клинике многое зависит от опыта врача-косметолога: важно правильно подобрать мощность и время воздействия. В домашних условиях такой возможности нет.

«Процедуру RF-лифтинга необходимо проводить у врача-косметолога, так как профессиональное оборудование обеспечивает более глубокое и безопасное воздействие, а специалист контролирует процесс и подбирает оптимальные параметры. Использование RF-лифтинга в домашних условиях может быть опасным из-за риска неправильного применения, перегрева кожи и повреждения тканей. Без профессионального контроля можно спровоцировать ожоги или ухудшение состояния кожи. В лучшем случае, если прибор слабый, вы просто не получите эффекта. Поэтому доверять такую процедуру можно только опытному врачу-косметологу», — говорит Лала Дзимцеишвили.

Главное

Аппараты для домашнего ухода за лицом и телом менее мощные, чем в клинике, поэтому они не дадут заметного результата. К тому же во время процедуры в клинике большую роль играет опыт врача: важно правильно выбрать параметры и время воздействия. Для использования дома некоторые аппараты подходят, но только как вспомогательное средство. Иногда они могут давать негативный эффект: раздражение кожи, усиление купероза, ожоги. Чтобы решить серьёзную проблему, такую как акне или выпадение волос, рекомендуется обратиться к врачу.

Важные исследования

1. RF-лифтинг работает: оценку эффективности провели с помощью опросов пациентов. Больше всего довольны были те, кто ожидал небольшого результата.

2. Электростимуляция помогает в заживлении ран и, по-видимому, оказывает на кожу стимулирующее действие

3. LED-излучение показало свою эффективность в комплексной терапии акне, псориаза и других кожных заболеваний