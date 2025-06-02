Что скрывают уколы красоты: врач раскрыла подводные камни процедур

Социальные сети полны контента, который может создать искажённое представление о процедурах и их последствиях. Вместе с врачом — дерматологом-косметологом клиники «Медскан Hadassah» Лалой Дзимцеишвили разбираемся, что важно знать каждому, кто планирует попробовать уколы красоты.

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Делать инъекции может только специалист с медицинским образованием

Необходимо убедиться, что у косметолога есть диплом о высшем медицинском образовании, сертификат/аккредитация по специальности «дерматовенерология» и профессиональная переподготовка по косметологии.

«Лицо — сложная область с густой сетью кровеносных сосудов, нервных окончаний и мышц. Инъекционные процедуры требуют точного знания анатомии, чтобы избежать повреждения этих структур». Лала Дзимцеишвили врач-дерматолог, косметолог

Непрофессионально проведённые процедуры могут вызвать кровоизлияния, гематомы, закупорку мелких артерий (вплоть до некроза и слепоты), потерю чувствительности, парезы (частичное ограничение) или паралич мимики, а также асимметрию, контурирование препарата (смещение мышцами и видимость под кожей) или отсутствие ожидаемого эффекта.

Специалист с медицинским образованием знает анатомию, физиологию, фармакологию, возможные осложнения после процедур и то, как их предотвратить. Дерматовенерология даёт глубокое понимание строения и функций кожи, а подготовка по косметологии — практические навыки безопасного проведения процедур.

Косметик-эстетист, врач-косметолог и просто косметолог — кому доверить лицо

Процедуру должен подобрать врач

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Эстетические проблемы лица многогранны, их могут вызывать много факторов (возрастные изменения, генетика, образ жизни). Поэтому то, какой именно препарат необходим в конкретном случае, решает врач-косметолог.

«Морщины, потеря объёма, изменение контуров лица, сухость кожи, пигментация — каждая проблема требует индивидуального подхода и может быть решена разными процедурами. Даже препараты на основе гиалуроновой кислоты отличаются по плотности, молекулярной массе, что определяет их свойства и показания к применению (например, для заполнения глубоких морщин используются более плотные филлеры, а для увлажнения — препараты с низкой плотностью)», — комментирует врач.

Врач проведёт диагностику состояния кожи, выявит проблемы и предложит подходящие методы и препараты для их решения.

Хорошие препараты не могут стоить дёшево

«Качество и безопасность косметологических препаратов зависят от многих факторов, влияющих на их стоимость. Поэтому, если цена процедуры ниже рыночной, это повод насторожиться», — объясняет специалист.

Высокая стоимость качественных инъекционных препаратов обусловлена:

инвестициями в научные исследования, клинические испытания и разработку формул;

клинические испытания и разработку формул; использованием высокоочищенного фармацевтического сырья ;

; сложным технологическим процессом и строгим контролем качества на всех этапах производства;

и строгим контролем качества на всех этапах производства; необходимостью обеспечить стерильность и безопасность препаратов ;

; затратами на специальные условия транспортировки и хранения, критичные для сохранения эффективности и предотвращения порчи.

Препараты должны соответствовать GMP. Это система правил и стандартов, которые определяют условия для производства качественного материала. Подозрительно низкая цена может свидетельствовать об использовании сырья низкого качества, нарушении технологии производства или условий хранения. Это повышает риск развития побочных эффектов и снижает эффективность процедуры.

Любое средство может вызвать аллергию

«Индивидуальная реакция организма может возникнуть на любое вещество. И хотя большинство из них временны и проявляются в лёгкой степени, к ним нужно быть готовым», — говорит Лала Дзимцеишвили.

Аллергия — это гиперактивный ответ иммунной системы на чужеродное вещество (аллерген). При первом контакте происходит реакция, а при повторном развивается клиническая картина аллергии, которая может варьироваться от лёгких кожных проявлений (зуд, покраснение, отёк) до тяжёлых системных реакций (анафилактический шок).

Врач обязан собрать подробный аллергологический анамнез пациента, чтобы выявить возможные факторы риска. В каждом кабинете, где проводятся инвазивные процедуры, должна быть специальная укладка на случай развития аллергической реакции.

Эффект от препарата временный и требует поддержки

«Большинство косметологических инъекционных препаратов биодеградируемые, то есть со временем они разрушаются и выводятся из организма естественным путём. Гиалуроновая кислота расщепляется ферментами гиалуронидазами, ботулотоксин блокирует нервно-мышечную передачу на определённый период, а компоненты биоревитализантов постепенно перерабатываются клетками кожи», — говорит врач Дзимцеишвили.

Длительность эффекта зависит от типа препарата, его концентрации, индивидуальных особенностей организма пациента и образа жизни.

Чтобы сохранить результат и продлить эффект от процедур, необходим правильный домашний уход. Он включает рекомендованные врачом косметические средства, защиту от солнца и поддержание водного баланса.

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Важно знать механизм действия популярных процедур

«Понимание, как именно действуют инъекции, помогает пациентам сформировать реалистичные ожидания и избежать разочарований. Врач должен подробно разъяснять эти механизмы и возможные результаты, чтобы пациент мог принять информированное решение», — объясняет косметолог.

Ботокс (ботулинический токсин типа А)

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Механизм действия: блокирует передачу нервного импульса к мышцам, вызывая их временное расслабление.

Область применения: коррекция мимических морщин (межбровные складки, «гусиные лапки», морщины лба).

Ожидаемый эффект: разглаживание мимических морщин за счёт расслабления соответствующих мышц. Эффект наступает через несколько дней и длится в среднем 3–6 месяцев. Ботокс не влияет на глубокие статические морщины и не добавляет объёма тканям.

Биоревитализация

Механизм действия: введение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты (форма препарата с маленьким размером молекул, позволяющим ему легче проникать в кожу), которая стимулирует процессы увлажнения, регенерации и синтеза собственного коллагена и эластина.

Область применения: улучшение увлажнённости кожи, повышение её эластичности и тонуса, уменьшение мелких морщин, улучшение цвета лица.

Ожидаемый эффект: увлажнённая, свежая и сияющая кожа. Эффект накопительный и проявляется постепенно после курса процедур. Не направлена на значительное увеличение объёма или коррекцию глубоких морщин.

Контурная пластика (филлеры)

Механизм действия: в кожу вводят гелеобразные препараты (чаще всего на основе гиалуроновой кислоты) для заполнения морщин, складок, увеличения объёма губ, скул, подбородка, коррекции носогубных складок и других зон.

Область применения: коррекция возрастных изменений, восполнение объёма, моделирование контуров лица.

Ожидаемый эффект: немедленное заполнение морщин и складок, увеличение объёма, изменение контуров лица. Эффект временный (от нескольких месяцев до года и более, в зависимости от типа филлера) и связан со скоростью биодеградации препарата в организме.

Главное

Принимая решение об инъекционном омоложении лица, важно подходить к процедуре осознанно. Доверять своё здоровье и красоту следует квалифицированным врачам со специализацией по дерматовенерологии и профессиональной подготовкой в косметологии. Выбор конкретной процедуры и препарата должен основываться на профессиональной диагностике и рекомендациях. Качественные и безопасные препараты не могут быть дешёвыми, а любые инъекции несут риск аллергических реакций, и врач должен быть готов купировать их. Важно понимать, что действие препаратов ограничено во времени и необходим поддерживающий домашний уход. Также лучше представлять механизмы действия препаратов и не ждать от них невозможного. Такой взвешенный подход позволит достичь желаемого эстетического результата с минимальными рисками для здоровья.

Важные исследования