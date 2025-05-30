Загадка появления седых волосы почти разгадана — что выяснили учёные

Наука не может точно ответить на вопрос, почему волосы теряют цвет. Вероятно, причин сразу несколько. Разобрались, что приближает седину и можно ли отсрочить её появление.

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С годами волосы становятся тоньше и седеют. Это естественный процесс, но у кого-то он начинается уже в 30 лет, а у кого-то и в 50 ни одного седого волоса.

Учёные подметили интересную закономерность — 50/50/50. К 50 годам у 50% людей 50% седых волос. Но иногда седина — это не только отражение возраста, но и признак неполадок в организме.

От чего зависит цвет

Волос состоит из двух частей:

корня, расположенного в коже,

стержня (видимой части).

Корень находится в волосяном фолликуле. Это своего рода «фабрика», которая питает волос. В основании фолликула расположена волосяная луковица с многочисленными капиллярами, которые доставляют к ней кислород и питательные вещества. Здесь же находятся и особые клетки — меланоциты, которые вырабатывают пигменты (меланины).

Есть два типа меланина:

эумеланин — отвечает за тёмные оттенки волос;

феомеланин — окрашивает волосы в рыжие и светлые тона.

Соотношение этих пигментов и определяет, какими будут волосы — чёрными, русыми, рыжими или светлыми.

С возрастом или под воздействием других факторов активность меланоцитов снижается. Волосы продолжают расти, но пигмента в них становится меньше или он вовсе отсутствует.

Почему седеют

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Появление седины зависит от множества факторов. На некоторые из них повлиять невозможно, но большинство можно исправить.

Генетика

Одна из главных причин раннего появления седины — наследственность. Если у родителей или ближайших родственников волосы потеряли цвет в молодом возрасте, велика вероятность, что и у их детей произойдёт то же самое.

Играет роль и этническое происхождение. Согласно исследованию 2013 года, раньше всех седеют европейцы, а позже всех — африканцы.

Возраст

Со временем в организме происходят изменения, которые способствуют появлению седины, в частности оксидативный стресс. Это состояние возникает, когда уровень свободных радикалов (активных форм кислорода, повреждающих клетки) превышает возможности организма их нейтрализовать. Окислительный стресс нарушает и работу меланоцитов. Они повреждаются или гибнут, из-за чего волосы выцветают.

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Стресс

Некоторые исследования показывают, что сильный стресс ускоряет потерю пигмента в волосах. По одной из версий, это происходит из-за выброса нейромедиатора норадреналина. Он истощает волосяные фолликулы, из-за чего снижается синтез пигмента. При этом учёные подчёркивают, что сам по себе стресс вряд ли способен вызвать седину без участия других факторов (например, наследственной предрасположенности). Он лишь ускоряет уже существующие процессы, причём не в одно мгновение. Седина появляется по мере роста новых волос. Уже выросшие волосы цвет не меняют, поэтому поседеть от стресса за одну ночь невозможно.

Курение

Согласно исследованию 2018 года, у курильщиков риск раннего появления седины значительно выше, чем у тех, кто не курит. Исследователи предполагают, что основная причина — в усилении окислительного стресса и нарушении микроциркуляции крови, что неблагоприятно влияет на волосяные фолликулы. Учёные из Иорданского университета установили, что курильщики в 2,5 раза чаще начинают седеть до 30 лет по сравнению с некурящими.

Дефицит витаминов и минералов

Ранняя седина может быть вызвана дефицитом витаминов группы B (в особенности B12, B9 и биотина), витамина D, меди, цинка, кальция и железа. Эти вещества участвуют в работе ферментов, отвечающих за пигментацию волос. Их нехватка нарушает выработку меланина.

Роль стволовых клеток

Учёные всё ближе подбираются к разгадке механизма появления седины. Новые исследования показывают, что ключевую роль в этом процессе играют меланоцитарные стволовые клетки. Они способны превращаться в зрелые меланоциты.

С возрастом стволовые клетки теряют возможность свободно перемещаться между зонами роста волосяного фолликула (что нужно для нормального окрашивания волос). Они «застревают» в определённом участке и больше не могут превращаться в зрелые пигментные клетки.

Сейчас учёные пытаются найти способ высвободить застрявшие клетки, чтобы они вновь стали подвижными. Если это удастся, волосам можно будет вернуть их прежний цвет.

Как замедлить потерю цвета

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На возраст и генетику повлиять невозможно. Однако можно изменить образ жизни. В частности, это касается питания. В рацион желательно добавить богатые антиоксидантами и витаминами продукты. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы (те самые, которые повреждают меланоциты). Больше всего их в:

ягодах (чернике, клюкве, малине);

специях (корице, куркуме, гвоздике);

орехах и семенах;

овощах и фруктах (особенно ярких цветов);

бобовых;

зелёном чае;

чёрном шоколаде.

Также важно регулярно употреблять пищу, богатую витаминами группы В. Это зерновые, яйца, мясо и печень.

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Методы лечения седины

На сегодняшний день эффективных и подтверждённых методов лечения седины не существует. Если причина в генетике или старении, вернуть пигментацию невозможно. Современная наука только начинает понимать механизмы, лежащие в основе этого процесса. Исследования ведутся, но пока ни одного препарата, способного восстановить цвет седых волос, не существует.

Народная же медицина предлагает разные средства от поседения:

отвары трав,

втирание масел,

маски с луковым соком и пр.

Но эти методы не работают. Ни одно клиническое исследование не подтвердило, что эти процедуры могут повлиять на выработку меланина или вернуть волосам цвет.

Главное

Седина — естественный этап в жизни каждого человека, чаще всего связанный с возрастом и генетикой. Полностью предотвратить или обратить этот процесс невозможно, если он не вызван дефицитом витаминов или болезнями. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек могут замедлить поседение.

Важные исследования