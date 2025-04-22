Альтернатива кислотам и скрабам: как работает энзимная пудра
Она очищает кожу с помощью растительных ферментов и не нарушает защитный барьер. Разобрались, что показывают исследования, как пользоваться энзимной пудрой и какие компоненты искать в составе.
Как энзимы действуют на кожу
Ферменты (или энзимы) — это белки, которые ускоряют химические реакции в организме. В средствах для ухода за кожей используют протеолитические ферменты, или протеазы. Они разрушают связи между ороговевшими клетками эпидермиса и мягко удаляют их. Этот процесс называют ферментативным отшелушиванием.
В энзимных пудрах обычно применяют ферменты растительного происхождения. Самые распространённые:
- папаин из папайи,
- бромелаин из ананаса,
- фицин из инжира.
Зачем используют энзимную пудру
Она выравнивает рельеф, улучшает цвет лица, уменьшает выраженность пигментации. Кроме того, очищение верхнего слоя делает кожу более восприимчивой к увлажняющим и активным средствам.
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Энзимная пудра помогает уменьшить количество чёрных точек, снизить жирность кожи и улучшить её общее состояние. Она подходит для большинства типов кожи, в том числе чувствительной.
Если на коже есть воспаления, открытые повреждения или вы уже применяете ретинол или кислоты, использовать энзимную пудру стоит с осторожностью. В таких случаях повышается риск раздражения. Чтобы избежать неприятных реакций, лучше начать с одного применения в неделю и постепенно увеличивать частоту, ориентируясь на состояние кожи.
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На что обратить внимание
Энзимы, которые используют в косметике, изучены хорошо. Их способность расщеплять ороговевшие клетки подтверждена лабораторными и клиническими исследованиями. В обзоре 2021 года отмечается, что средства с ферментами могут увлажнять и улучшать текстуру кожи.
В 2025 году в авторитетном журнале Applied Sciences было опубликовано исследование, в котором сравнили свойства трёх ферментов: папаина, бромелаина и фицина. Учёные подтвердили, что они эффективно удаляют ороговевшие клетки и способствуют обновлению кожи. Также было показано, что ферменты можно извлекать не только из мякоти фруктов, но и из побочных продуктов переработки, например кожуры. Это делает их получение более доступным, а производство средств с ферментами — экологичным.
Качество конкретного продукта зависит от вида ферментов, их концентрации, формы стабилизации и условий хранения. Стоит обращать внимание на список ингредиентов — ферменты должны быть в начале или середине списка. Также важно, чтобы пудра была в герметичной упаковке: при контакте с воздухом и влагой активность ферментов быстро снижается. Лучше выбирать проверенных производителей, которые указывают точный состав, способ применения и частоту использования.
Состав энзимной пудры
Кроме ферментов в пудре есть мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВы), которые очищают кожу от кожного сала, загрязнений и остатков макияжа. Часто используют кокосовые ПАВы, например кокоил изетионат натрия (Sodium Cocoyl Isethionate), он даёт устойчивую пену и не сушит кожу.
Дополнительные компоненты зависят от конкретного продукта. Это могут быть:
- успокаивающие добавки (например, экстракт алоэ вера);
- увлажняющие вещества (гиалуроновая кислота);
- антиоксиданты (витамин С);
- вещества для стабилизации ферментов.
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Как правильно использовать
Удалите макияж и загрязнения. Перед применением энзимной пудры умойтесь мягким средством или мицеллярной водой. Это нужно для равномерного действия ферментов.
- Насыпьте пудру на влажную ладонь. Достаточно объёма размером с монету. Добавьте немного тёплой воды.
- Смешайте до образования пены. Тёплая вода (около 37 °C) обеспечивает максимальную активность ферментов. Разотрите пудру до образования мягкой устойчивой пенки.
- Нанесите пену на лицо. Распределите средство по влажной коже, избегая области вокруг глаз.
- Помассируйте кожу. Лёгкими круговыми движениями обработайте лицо в течение 30–60 секунд. Если средство хорошо переносится, можно оставить пену на 1–2 минуты.
- Тщательно смойте. Удалите остатки тёплой водой. Важно не оставлять средство на коже.
- Нанесите увлажняющий уход. После очищения используйте сыворотку или крем.
Жирную кожу можно очищать энзимной пудрой два-три раза в неделю. При сухой или чувствительной коже достаточно одного-двух раз. Если появилось раздражение, лучше сделать перерыв.
Главное
Энзимная пудра — это мягкое средство для очищения и обновления кожи. В её составе — растительные ферменты, которые бережно удаляют ороговевшие клетки и улучшают внешний вид кожи без риска повреждения. Такой способ подходит большинству типов кожи, в том числе чувствительной. При выборе средства стоит обращать внимание на состав, форму упаковки и репутацию производителя. Чтобы избежать раздражения, пудру нужно вводить в уход постепенно и сочетать с увлажнением.
Важные исследования:
- Протеолитическая активность ферментов бромелаина, фицина и папаина из остатков фруктов и их применение в экологичной косметике — сравнительный анализ протеолитических ферментов: бромелаина, фицина и папаина, полученных из побочных продуктов переработки фруктов.
- Обзор использования протеолитических ферментов в качестве отшелушивающих средств
- Оценка действия папаина на белки кожи в лабораторных условиях — исследование посвящено протеолитической активности папаина — фермента, получаемого из папайи, — в условиях, приближенных к параметрам человеческой кожи.