Альтернатива кислотам и скрабам: как работает энзимная пудра

Она очищает кожу с помощью растительных ферментов и не нарушает защитный барьер. Разобрались, что показывают исследования, как пользоваться энзимной пудрой и какие компоненты искать в составе.

© PeopleImages/iStock.com; Рамблер

Как энзимы действуют на кожу

Ферменты (или энзимы) — это белки, которые ускоряют химические реакции в организме. В средствах для ухода за кожей используют протеолитические ферменты, или протеазы. Они разрушают связи между ороговевшими клетками эпидермиса и мягко удаляют их. Этот процесс называют ферментативным отшелушиванием.

В энзимных пудрах обычно применяют ферменты растительного происхождения. Самые распространённые:

папаин из папайи,

бромелаин из ананаса,

фицин из инжира.

Зачем используют энзимную пудру

Она выравнивает рельеф, улучшает цвет лица, уменьшает выраженность пигментации. Кроме того, очищение верхнего слоя делает кожу более восприимчивой к увлажняющим и активным средствам.

Как читать состав косметики: гид по активным ингредиентам

Энзимная пудра помогает уменьшить количество чёрных точек, снизить жирность кожи и улучшить её общее состояние. Она подходит для большинства типов кожи, в том числе чувствительной.

Если на коже есть воспаления, открытые повреждения или вы уже применяете ретинол или кислоты, использовать энзимную пудру стоит с осторожностью. В таких случаях повышается риск раздражения. Чтобы избежать неприятных реакций, лучше начать с одного применения в неделю и постепенно увеличивать частоту, ориентируясь на состояние кожи.

Морщины, акне, псориаз: для чего нужны ретиноиды

На что обратить внимание

Энзимы, которые используют в косметике, изучены хорошо. Их способность расщеплять ороговевшие клетки подтверждена лабораторными и клиническими исследованиями. В обзоре 2021 года отмечается, что средства с ферментами могут увлажнять и улучшать текстуру кожи.

В 2025 году в авторитетном журнале Applied Sciences было опубликовано исследование, в котором сравнили свойства трёх ферментов: папаина, бромелаина и фицина. Учёные подтвердили, что они эффективно удаляют ороговевшие клетки и способствуют обновлению кожи. Также было показано, что ферменты можно извлекать не только из мякоти фруктов, но и из побочных продуктов переработки, например кожуры. Это делает их получение более доступным, а производство средств с ферментами — экологичным.

© Freepik

Качество конкретного продукта зависит от вида ферментов, их концентрации, формы стабилизации и условий хранения. Стоит обращать внимание на список ингредиентов — ферменты должны быть в начале или середине списка. Также важно, чтобы пудра была в герметичной упаковке: при контакте с воздухом и влагой активность ферментов быстро снижается. Лучше выбирать проверенных производителей, которые указывают точный состав, способ применения и частоту использования.

Состав энзимной пудры

Кроме ферментов в пудре есть мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВы), которые очищают кожу от кожного сала, загрязнений и остатков макияжа. Часто используют кокосовые ПАВы, например кокоил изетионат натрия (Sodium Cocoyl Isethionate), он даёт устойчивую пену и не сушит кожу.

Дополнительные компоненты зависят от конкретного продукта. Это могут быть:

успокаивающие добавки (например, экстракт алоэ вера);

увлажняющие вещества (гиалуроновая кислота);

антиоксиданты (витамин С);

вещества для стабилизации ферментов.

Как читать этикетки косметики: базовые компоненты и потенциальные аллергены

Как правильно использовать

Удалите макияж и загрязнения. Перед применением энзимной пудры умойтесь мягким средством или мицеллярной водой. Это нужно для равномерного действия ферментов.

Насыпьте пудру на влажную ладонь. Достаточно объёма размером с монету. Добавьте немного тёплой воды.

Достаточно объёма размером с монету. Добавьте немного тёплой воды. Смешайте до образования пены. Тёплая вода (около 37 °C) обеспечивает максимальную активность ферментов. Разотрите пудру до образования мягкой устойчивой пенки.

Тёплая вода (около 37 °C) обеспечивает максимальную активность ферментов. Разотрите пудру до образования мягкой устойчивой пенки. Нанесите пену на лицо. Распределите средство по влажной коже, избегая области вокруг глаз.

Распределите средство по влажной коже, избегая области вокруг глаз. Помассируйте кожу. Лёгкими круговыми движениями обработайте лицо в течение 30–60 секунд. Если средство хорошо переносится, можно оставить пену на 1–2 минуты.

Лёгкими круговыми движениями обработайте лицо в течение 30–60 секунд. Если средство хорошо переносится, можно оставить пену на 1–2 минуты. Тщательно смойте. Удалите остатки тёплой водой. Важно не оставлять средство на коже.

Удалите остатки тёплой водой. Важно не оставлять средство на коже. Нанесите увлажняющий уход. После очищения используйте сыворотку или крем.

Жирную кожу можно очищать энзимной пудрой два-три раза в неделю. При сухой или чувствительной коже достаточно одного-двух раз. Если появилось раздражение, лучше сделать перерыв.

Главное

Энзимная пудра — это мягкое средство для очищения и обновления кожи. В её составе — растительные ферменты, которые бережно удаляют ороговевшие клетки и улучшают внешний вид кожи без риска повреждения. Такой способ подходит большинству типов кожи, в том числе чувствительной. При выборе средства стоит обращать внимание на состав, форму упаковки и репутацию производителя. Чтобы избежать раздражения, пудру нужно вводить в уход постепенно и сочетать с увлажнением.

Важные исследования: