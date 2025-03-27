Морщины, акне, псориаз: для чего нужны ретиноиды

Соединения на основе витамина А используют для лечения акне и борьбы с признаками старения кожи. Некоторые средства можно купить свободно, другие — только по рецепту. Разобрались, в чём разница между ними и как работают ретиноиды.

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Какие бывают формы

Ретиноиды — это производные витамина А. Чтобы начать действовать, они должны превратиться в активную форму — ретиноевую кислоту. Она взаимодействует с клетками кожи и запускает процессы, которые улучшают её состояние и внешний вид.

Формы ретиноидов проходят этот путь с разной скоростью. Чем больше этапов превращения требуется, тем медленнее и мягче работает средство и тем ниже риск раздражения.

Ретиниловые эфиры (ретинола ацетат, ретинола пальмитат)

Они почти неактивны до тех пор, пока не преобразуются сначала в ретинол, потом в ретинальдегид и только затем — в ретиноевую кислоту. Эфиры обладают антиоксидантным действием, улучшают общее состояние кожи, но работают медленно и мягко. Подходят для самой чувствительной кожи.

Ретинол

Более активен, чем эфиры. В коже превращается в ретинальдегид, а затем — в ретиноевую кислоту. Стимулирует синтез коллагена и обновление клеток. Его используют в антивозрастных средствах и средствах от пигментации. Если долго и бесконтрольно принимать средства с высокой концентрацией, может появиться раздражение.

Ретинальдегид

Предшественник ретиноевой кислоты. Требует всего одного этапа превращения, поэтому действует быстрее и сильнее, чем ретинол. Подходит тем, кто уже прошёл этап адаптации к более мягким формам (ретинола ацетату, ретинолу). Может спровоцировать сухость и покраснение, особенно в начале использования.

Ретиноевая кислота (третиноин)

Это уже активная форма, она сразу связывается с клеточными рецепторами. Эффект выраженный: обновляется эпидермис, нормализуется выработка кожного сала, снижается воспаление. Продаётся только по рецепту, её необходимо использовать осторожно и наблюдать за реакцией кожи.

Адапален

Синтетическое соединение, разработанное специально для лечения акне. Не превращается в ретиноевую кислоту, но действует через те же рецепторы. Хорошо переносится, эффективен при воспалительных формах угревой сыпи, помогает очистить поры.

От самой мягкой к самой активной форме: ретиниловые эфиры → ретинол → ретинальдегид → ретиноевая кислота (третиноин).

Почему не все ретиноиды продаются без рецепта

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Ретинола пальмитат, ретинол и ретинальдегид входят в состав косметических средств: кремов, сывороток и лосьонов. Они подходят для чувствительной кожи и при правильном использовании редко приводят к серьёзным нежелательным реакциям.

Рецептурные препараты: третиноин и изотретиноин. Они выпускаются в виде мазей, растворов для наружного применения и капсул. Их назначают при акне средней и тяжёлой степени, псориазе и других дерматологических заболеваниях. Из-за высокой активности они могут вызывать раздражение, шелушение, сухость и повышенную чувствительность к солнцу. Поэтому использовать их можно только по назначению врача и под его контролем.

Ретиноиды действуют комплексно: они не только улучшают внешний вид кожи, но и восстанавливают её структуру, нормализуют обменные процессы и повышают устойчивость к повреждающим факторам.

Зачем применяют ретиноиды

Акне и жирная кожа

Это кожное заболевание, когда поры закупориваются омертвевшими клетками кожи или кожным салом, появляются чёрные точки и угри. Ретиноиды очищают поры, нормализуют работу сальных желёз, уменьшают воспаление. Они помогают при лёгких формах акне и при тяжёлых высыпаниях.

Постакне и шрамы

После акне на коже могут остаться неровности, рубцы и тёмные пятна. Ретиноиды ускоряют обновление кожи, выравнивают её тон. При этом на глубокие шрамы они действуют слабо.

Пигментация

Ретиноиды осветляют тёмные участки на коже, которые появляются из-за солнца, возраста или гормональных колебаний. Особенно хорошо они действуют в сочетании с ниацинамидом — веществом, которое тоже помогает выровнять тон кожи.

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Морщины и фотостарение

С возрастом кожа становится тоньше, теряет упругость и эластичность. Это происходит потому, что клетки обновляются медленнее, а уровень коллагена снижается. Ретиноиды замедляют эти процессы: стимулируют выработку коллагена и улучшают текстуру кожи.

Псориаз

Это хроническое заболевание, при котором кожа обновляется слишком быстро. Новые клетки не успевают нормально созреть и накапливаются в виде плотных, воспалённых, шелушащихся участков. Ретиноиды помогают нормализовать этот процесс и снижают выраженность воспаления.

Растяжки

Появляются, когда кожа сильно растягивается, например при беременности или резком наборе веса. Сначала они розовые или фиолетовые, потом со временем светлеют. Ретиноиды помогают сделать свежие растяжки менее заметными.

Как использовать ретиноиды

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Чтобы избежать раздражения, важно правильно вводить ретиноиды в уход.

Проведите патч-тест. Перед первым применением нанесите небольшое количество средства на внутреннюю сторону предплечья и не смывайте. Если через 24–48 часов на этом участке не появилось покраснения, зуда, жжения или сыпи, средство можно осторожно вводить в уход за лицом.

Начните с мягких форм. Для начала подойдут средства с ретинола ацетатом или ретинолом. Они действуют постепенно и с меньшим риском раздражения. В первые недели используйте средство 1–2 раза в неделю. Если кожа хорошо переносит его, постепенно переходите к более частому нанесению — через день, а затем при необходимости ежедневно.

Используйте небольшое количество. Для обработки всего лица достаточно горошины средства. Большее количество не усилит эффект, но повысит риск раздражения.

Наносите на сухую кожу. После умывания подождите 20–30 минут, чтобы кожа полностью высохла, и только потом наносите ретиноид. Это поможет снизить вероятность покраснения и жжения.

Используйте увлажняющий крем. После ретиноида обязательно нанесите увлажняющий крем — кожа не будет сильно сохнуть и шелушиться.

Защищайте кожу от солнца. Ретиноиды повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Даже зимой и в пасмурную погоду обязательно наносите солнцезащитный крем с SPF 30 или выше.

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Беременность и грудное вскармливание. Согласно международным рекомендациям, в эти периоды лучше отказаться от лечебных и косметических ретиноидов.

Покраснение, лёгкое шелушение и сухость — нормальная реакция в начале использования. Обычно кожа привыкает за три-четыре недели. Если появляется сильное раздражение, стоит сделать перерыв и обратиться к врачу.

Главное

Ретиноиды стимулируют обновление клеток, регулируют салоотделение и замедляют возрастные изменения. Чтобы получить эффект и избежать раздражения, нужно подбирать форму и схему применения с учётом состояния кожи. Мягкие варианты можно вводить самостоятельно. Более активные — только по рекомендации врача.

Важные исследования: