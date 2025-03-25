Вы решили сделать блефаропластику: что нужно знать

С помощью пластической операции можно поменять не только форму век, но и разрез глаз. Пластический хирург клиники «Евроонко», д. м. н. Юрий Егоров рассказал «Рамблеру», что такое блефаропластика, кантопластика и о чём нужно знать перед операцией.

© Rabizo/iStock.com, Рамблер

Блефаропластика

Это пластическая операция на веке. Хирург может убрать нависшее верхнее веко и мешки под глазами, сформировать двойное веко при эпикантусе (монгольское веко) и исправить выворот или опущение нижнего века (эктропион). Есть несколько видов блефаропластики, выбор зависит от индивидуальных особенностей и запросов пациента.

Верхняя блефаропластика

Во время этой операции моделируют только верхнее веко. С помощью неё можно избавиться от лишней кожи и сделать взгляд более открытым. Разрез проходит по складке между подвижным и неподвижным веком, поэтому после заживления его практически не видно.

Маникюр, солярий, лазер: какие бьюти-процедуры приводят к раку

Нижняя блефаропластика

Такая пластика позволяет удалить растянутую кожу и жировые мешки под глазами. При классической нижней блефаропластике разрез делают под ресничным краем, отступая 1–2 миллиметра. Если нужно удалить только жировую ткань, хирург может предложить трансконъюнктивальный доступ. Тогда разрез делают с внутренней стороны века.

Круговая блефаропластика

В этом случае хирург работает и с верхним, и с нижним веком. Соответственно, делает два разреза: один — в складке кожи, другой — под ресничным краем или по конъюнктиве (слизистой стороне века). За одну операцию можно решить сразу несколько задач: убрать лишнюю кожу, мешки под глазами и поднять верхнее веко.

© Freepik

Кантопластика и кантопексия

Это тоже виды пластической операции для коррекции формы глаз. Только, в отличие от блефаропластики, хирург работает не с веком, а с кантальными связками, которые удерживают глазное яблоко внутри глазницы и формируют внешние и внутренние уголки глаз.

Во время кантопластики врач разрезает кантальные связки и фиксирует их на новом месте. При кантопексии связки не разрезают, а только подшивают — это менее травматичная операция.

К такой пластике прибегают, чтобы поднять уголки глаз или сделать округлые глаза более миндалевидными (кошачий глаз). Иногда операцию делают по медицинским показаниям. Например, когда нужно поднять деформированное нижнее веко после паралича лицевого нерва. Кантопластику и кантопексию можно делать одновременно с блефаропластикой.

Когда делать

Пластика век и разреза глаз считается омолаживающей операцией, она популярна у мужчин и женщин разных возрастов. Пациенты до 30 лет обычно хотят исправить врождённые анатомические особенности. После 40 лет, когда признаки старения вокруг глаз становятся более заметны, хирурга обычно просят убрать излишки кожи и жира.

«Блефаропластику делают, когда в ней есть необходимость. Её можно и в 20 лет провести. Хотя в молодом возрасте обычно оперируют азиатские глаза (делают двойное веко). В 40–50 лет на блефаропластику приходят уже из-за птоза век (опущения) и мешков под глазами». Юрий Егоров пластический хирург, онколог, маммолог, д. м. н.

Пациентам важно помнить, что со временем может потребоваться ещё одна операция, если снова появятся грыжи, опустятся ткани, а также из-за неудовлетворительного итога первой пластики.

«Результат операции на веке нестабилен: пластический хирург может скорректировать возрастные изменения, но не может их остановить. Кому-то повторить операцию нужно через 5 лет, кому-то — через 10, а кому-то — никогда. Всё индивидуально», — комментирует хирург.

Повторно оперировать веко сложнее, такие операции требуют от хирургов особых навыков и методик.

© Freepik

Ринопластика и ещё три эстетические операции, которые делают по медицинским показаниям

Реабилитация

Блефаропластику и кантопластику делают одним днём: после операции пациент может в тот же день вернуться домой, а в клинику ходить только на перевязки и осмотры. Обычно швы снимают на 5–7-й день, после этого уже можно пользоваться декоративной косметикой. Отёки и синяки проходят через одну-две недели.

«Реабилитация после пластики относительно быстрая. Рубцы практически не видны. Нижнюю блефаропластику иногда делают через конъюнктиву, тогда видимого рубца в принципе нет», — говорит Юрий Егоров.

Два месяца после операции рекомендуют не заниматься спортом и не ходить в сауну и баню. Первое время после операции глаза могут быть чувствительны к солнечному свету, поэтому на улице нужно носить солнцезащитные очки.

Эффект можно будет оценить примерно через месяц. А на полное восстановление тканей и заживление рубцов обычно уходит 3–6 месяцев.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания у блефаропластики такие же, как у большинства пластических операций:

беременность и кормление грудью;

острые инфекционные заболевания;

обострение хронических болезней.

Также есть относительные противопоказания, в основном это заболевания глаз. Например, при глаукоме (повышенное внутриглазное давление) и катаракте (помутнение хрусталика) после блефаропластики могут возникнуть осложнения или операция не даст желаемого эффекта. В этих случаях перед пластикой требуется консультация офтальмолога. И если потенциальная польза будет превышать риски, операцию могут сделать.

Главное

С помощью блефаропластики можно исправить форму глаз, подтянуть верхнее веко, убрать лишнюю кожу и мешки под глазами. В зависимости от показаний и желания пациента можно сделать верхнюю, нижнюю или круговую блефаропластику. Если нужно изменить форму глазной щели и поднять уголки глаз, делают кантопексию или кантопластику — разрезают или подшивают глазные связки. Для этих операций не нужна госпитализация: в тот же день пациент может вернуться домой. Полная реабилитация занимает от 3 до 6 месяцев, но через несколько лет может потребоваться повторная операция.